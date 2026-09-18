Vicuña reportó un desembolso de casi u$s270 millones en su megaproyecto de cobre

La alianza entre Lundin Mining y BHP publicó su Reporte de Sostenibilidad 2025. Los números clave de empleo, proveedores y sustentabilidad

También presenta la gestión ambiental del proyecto y su adhesión a estándares internacionales y el RIGI.

El informe destaca el gran empleo local en San Juan y la fuerte inversión en PYMES de la región.

El proyecto minero Vicuña Corp., la alianza entre las compañías Lundin Mining Corporation y BHP Investments Canada Inc., dio a conocer los resultados consolidados de su primer Reporte de Sostenibilidad con cifras del año pasado.

El informe técnico y corporativo traza una radiografía minuciosa e integral sobre los avances socioeconómicos, las metas de inversión local, el cumplimiento de estándares ambientales y la estructura laboral de uno de los desarrollos de cobre, oro y plata más importantes del planeta que está recostado sobre la Cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Este emprendimiento conecta el depósito cuprífero Josemaría, situado en el departamento Iglesia, con el yacimiento Filo del Sol, ubicado en el límite cordillerano entre la Argentina y la Región de Atacama en Chile. La envergadura del proyecto demanda un esquema de desarrollo secuencial escalonado en tres etapas operativas clave: la primera fase focalizada en los recursos sulfurados de Josemaría mediante minería a cielo abierto convencional; una segunda etapa destinada a la lixiviación de óxidos en Filo del Sol; y una tercera instancia de integración logística masiva a través de una correa transportadora de 12 kilómetros de extensión entre ambos complejos.

Cuántos empleos genera el proyecto Vicuña en San Juan

Uno de los aspectos más observados por la industria y los analistas económicos radica en el volumen de mano de obra directa e indirecta involucrada en la etapa de desarrollo y exploración avanzada. De acuerdo con los datos presentados en el reporte corporativo de la compañía, la nómina de trabajadores directos ascendió a 415 empleados, de los cuales 380 desempeñan sus funciones en la estructura de Vicuña Argentina.

En términos de radicación y desarrollo territorial, el 73% del personal directo registra residencia efectiva en la provincia de San Juan, en tanto que la participación de mujeres en la fuerza laboral alcanzó el 26%, marcando un hito en la inclusión dentro del sector minero de alta montaña.

El impacto sobre el ecosistema laboral se amplifica exponencialmente al considerar la contratación de servicios de terceros. Durante el período 2025, la cantidad de trabajadores pertenecientes a empresas contratistas operativas en el proyecto alcanzó las 2.884 personas, de las cuales 2.576 estuvieron asignadas directamente a las operaciones de la vertiente argentina.

El informe revela que el 80% de este personal de contratistas proviene directamente de la provincia de San Juan, lo que reafirma la prioridad de la firma de maximizar la contratación mano de obra sanjuanina. En materia de seguridad industrial y salud ocupacional, las operaciones registraron cero fatalidades y un índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (TRIFR) de 0,056 sobre el total de horas trabajadas.

Inversión millonaria: cuánto dinero vuelca Vicuña Corp en las PYMES provinciales

El derrame económico sobre la cadena de valor local representa otro de los pilares fundamentales expuestos en la documentación de la compañía. A lo largo del ejercicio 2025, Vicuña Corp. mantuvo relación comercial activa con 723 proveedores a nivel global, desembolsando un total de u$s263,85 millones en concepto de adquisición de bienes y contratación de servicios especializados. Dentro de este esquema, la filial Vicuña Argentina concentró la mayor proporción del gasto operativo e inversiones, contabilizando pagos por u$s193,45 millones.

Para las pequeñas y medianas empresas de la región, las cifras del reporte confirman un canal directo de desarrollo económico:

De los 580 proveedores activos contratados por Vicuña Argentina, el 60% corresponde a empresas radicadas en la provincia de San Juan .

. Los pagos ejecutados de forma directa hacia empresas sanjuaninas representaron u$s43,53 millones durante el período analizado.

En el plano de las relaciones comunitarias y responsabilidad social, la empresa destinó u$s1,93 millones a programas de desarrollo social e infraestructura comunitaria, beneficiando de forma directa a 882 personas en las localidades aledañas al área de influencia directa del proyecto.

Cuál es el huella ecológica de la operación en la Cordillera de los Andes

En lo que respecta a la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática, el Reporte de Sostenibilidad 2025 de la compañía transparenta los indicadores operativos vinculados al uso de recursos naturales y la gestión de residuos a más de 4.000 metros de altitud. Durante el año proyectado, el consumo energético total de las actividades de exploración y campamentos alcanzó los 311.204 gigajulios (GJ), generando un nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 24.578 toneladas de COâ equivalente para el Alcance 1 (emisiones directas) y 231 toneladas de CO2 equivalente para el Alcance 2 (emisiones indirectas por energía comprada).

En relación con el recurso hídrico, punto neurálgico en la discusión pública de la minería cuyana, la empresa registró una extracción total de 346.807 metros cúbicos de agua para sus procesos operativos y consumo en campamentos. Asimismo, la generación total de residuos industriales y domiciliarios (combinando categorías de peligrosos y no peligrosos) totalizó 2.422,3 toneladas, las cuales fueron derivadas a plantas de tratamiento y disposición final autorizadas. Para garantizar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental vigente, los equipos técnicos supervisaron y ejecutaron más de 1.000 inspecciones ambientales sobre las labores desarrolladas por los contratistas en el terreno.

Encuadre legal y RIGI: el marco regulatorio que impulsa la inversión transfronteriza

La compañía avanzó en la solicitud formal de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) establecido en la legislación argentina, bajo la figura de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).

Este encuadre resulta determinante para dar previsibilidad a una inversión total estimada que supera los u$s18.000 millones a lo largo de la vida útil del yacimiento, proyectada en aproximadamente 70 años.

De manera complementaria, el proyecto utiliza la cobertura jurídica brindada por el Tratado Binacional de Integración y Complementación Minera firmado entre la Argentina y la República de Chile, lo que facilita la coordinación transfronteriza de servicios, insumos y movimiento de personal. Asimismo, Vicuña Corp. formalizó la adopción e integración voluntaria de los estándares internacionales del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y los lineamientos del programa Hacia una Minería Sustentable (HMS), consolidando un marco de gobernanza corporativa respaldado por sus comités de Auditoría, Finanzas, Proyectos Mayores y Sostenibilidad.