Extienden cinco años las licencias petroleras en Malvinas en plena disputa con Argentina

El proyecto Sea Lion prevé producir petróleo desde 2028, mientras Argentina cuestiona las licencias y las Malvinas extienden los permisos offshore

El proyecto Sea Lion quedó nuevamente en el centro de la disputa entre Argentina y la administración de las Islas Malvinas. La iniciativa, ubicada en la cuenca norte del archipiélago, contempla comenzar a producir petróleo en 2028, con una meta estimada de 50.000 barriles diarios.

El desarrollo se encuentra a unos 220 kilómetros de las islas y está controlado por Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante. Las compañías sostienen que los permisos otorgados por la administración isleña son válidos.

En Argentina, en cambio, el avance del proyecto es cuestionado por el Gobierno de Javier Milei, que busca impedir la explotación de hidrocarburos en la zona sin autorización nacional. La Casa Rosada presentó ante el Congreso un proyecto destinado a considerar ilegales las licencias concedidas por las autoridades de las islas y, además, impulsó denuncias penales, sanciones y otras medidas contra compañías y accionistas relacionados con las operaciones petroleras.

La disputa llegó también a los tribunales. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dispuso la semana pasada que Navitas y Rockhopper se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar Sea Lion.

La medida cautelar fue solicitada en el marco de una acción preventiva impulsada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que plantearon posibles daños ambientales y vinculados con la soberanía.

Sin embargo, la resolución judicial tiene un alcance condicionado fuera de Argentina. Según AP, el propio fallo contempla que su cumplimiento en el exterior depende de la cooperación internacional y de las acciones que adopten las empresas involucradas.

Islas Malvinas: Reino Unido extendió por cinco años las licencias petroleras offshore

Mientras el proyecto enfrenta ese frente judicial, la administración británica de las islas decidió prolongar por cinco años las licencias petroleras offshore que ya se encontraban vigentes. El nuevo esquema permite, además, una extensión de hasta dos años adicionales cuando las compañías cumplan con los programas de trabajo establecidos.

El Departamento de Recursos Minerales isleño comenzará a definir con los operadores las actividades correspondientes al nuevo período, que podrían incluir la perforación de nuevos pozos de evaluación.

La medida fue defendida por Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas y responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales. "Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas", afirmó. La funcionaria señaló que la administración local pretende desarrollar los recursos bajo sus propios estándares ambientales y de seguridad.

Navitas también suma otro bloque

La expansión de la actividad petrolera no se limita a Sea Lion. La administración de las islas autorizó que Navitas Petroleum Atlantic Limited tome una participación del 65% en el área PL001, un bloque situado junto al proyecto principal.

La operación se desprende de un acuerdo celebrado en febrero entre Navitas y JHI Associates y tiene como objetivo avanzar con la evaluación y el eventual desarrollo de esa zona.

Además de estas compañías y de Rockhopper, existen otras empresas con licencias exploratorias en el área: las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto con la canadiense JHI.

Para Sea Lion, las estimaciones disponibles ubican en alrededor de u$s2.000 millones los ingresos potenciales en concepto de regalías.

El reclamo argentino volverá a la ONU

La disputa petrolera se produce en paralelo con el reclamo histórico de soberanía. Milei tiene previsto hablar este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se espera que vuelva a plantear la posición argentina sobre las Islas Malvinas.

De esta manera, la extensión de los permisos petroleros y el avance de nuevos bloques coinciden con una etapa en la que el Gobierno argentino intenta frenar por distintas vías las actividades hidrocarburíferas desarrolladas bajo la administración de las islas.

Malvinas y Vaca Muerta: qué empresas se despegaron de Sea Lion

El conflicto por la explotación petrolera en las Islas Malvinas también alcanzó a compañías que tienen actividad en la Argentina. SLB, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford, DLS Archer y Tenaris señalaron que no participan de tareas de exploración o producción de hidrocarburos en el archipiélago.

Varias de estas firmas tienen presencia en Vaca Muerta, donde prestan servicios o desarrollan actividades vinculadas con la industria energética. Sus aclaraciones se conocieron en medio de las medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra empresas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en las islas.