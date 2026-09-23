Washington respalda un desembolso histórico vinculado al desarrollo de hidrocarburos y recursos estratégicos para la industria nacional

Los gobiernos de Argentina y Estados Unidos anunciarían este miércoles un acuerdo de financiamiento por unos u$s7.000 millones para año próximo. El paquete se enfoca en infraestructura energética y desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL).

El proyecto estrella será el de YPF. La petrolera estatal recibiría un aporte de u$s6.000 millones del Exim Bank, el banco de exportaciones e importaciones de Estados Unidos.

En ese desarrollo también participan dos socios estratégicos internacionales: la italiana Eni y la emiratí XRG. El objetivo es posicionar a la Argentina como exportador clave de GNL, un combustible que Europa y Asia demandan cada vez más para reemplazar al gas ruso.

Pero el acuerdo no se limita al GNL. También contempla un flujo de exportaciones argentinas de energía y minerales críticos, como litio y cobre, materiales esenciales para la transición energética global.

Además, garantiza la cadena de suministros. Es decir, asegura que esos recursos lleguen de forma estable a Estados Unidos y sus aliados.

Cuándo y dónde se confirma el acuerdo millonario

El anuncio formal sería este miércoles por la noche en el consulado argentino de Nueva York. De concretarse, se convertiría en uno de los principales resultados económicos de la gira que encabeza el presidente Javier Milei.

El canciller Pablo Quirno representará a la Argentina en el evento. Por Estados Unidos estará el subsecretario Chris Landau, en lugar del presidente Donald Trump.

La confirmación del acuerdo llega en un momento clave. Milei y Trump participaron hoy de otra sesión del Escudo de las Américas, una iniciativa geopolítica que busca combatir a los carteles del narcotráfico con supuesta cooperación de Irán y China.

Cómo funciona el financiamiento: no es un cheque único

Según consignó el diario La Nación, el esquema no incluye un único préstamo ni un desembolso inmediato; contempla diferentes instrumentos financieros ofrecidos por organismos estadounidenses.

Los dos principales son el Exim Bank y la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC, por sus siglas en inglés). Ambos operan con garantías estatales pero financian proyectos privados con impacto estratégico.

El Exim Bank, en particular, ofrece créditos a largo plazo para proyectos que promuevan exportaciones estadounidenses de tecnología o equipamiento. En el caso de YPF, financiaría la compra de maquinaria y servicios de empresas norteamericanas.

La DFC, por su parte, puede proveer seguros, garantías o préstamos directos. Su foco está en infraestructura energética y cadenas de suministro que refuercen la seguridad nacional de Estados Unidos.

Es decir: el dinero no llega todo junto ni de una vez. Se desembolsa en etapas, conforme avancen las obras y se cumplan hitos de cada proyecto.

Por qué Estados Unidos apuesta por el GNL argentino

El Gas Natural Licuado es gas convertido a estado líquido mediante enfriamiento extremo. Eso reduce su volumen 600 veces y permite transportarlo en barcos.

Europa dejó de comprar gas ruso tras la invasión a Ucrania. Asia también busca diversificar proveedores para no depender de Qatar y Australia. En ese contexto, Vaca Muerta se convierte en una reserva estratégica: Argentina tiene el segundo yacimiento de gas no convencional más grande del mundo.

Pero extraer ese gas no alcanza. Hay que licuarlo, almacenarlo y exportarlo. Para eso se necesita infraestructura que cuesta miles de millones de dólares: plantas de licuefacción, puertos especializados, buques metaneros.

Ahí entra el financiamiento estadounidense. Con u$s6.000 millones del Exim Bank, YPF podría acelerar la construcción de su planta de GNL en Río Negro y firmar contratos de suministro a largo plazo.

El proyecto incluye también la participación de Eni, que tiene experiencia en licuefacción en Mozambique, y XRG, que opera en el Golfo Pérsico. Ambas aportarían know-how técnico y conexiones comerciales.

Qué otros sectores se benefician del acuerdo

Además del GNL, el paquete contempla financiamiento para minería de minerales críticos. Son aquellos que Estados Unidos considera esenciales para su seguridad nacional: litio, cobre, níquel, cobalto.

Argentina tiene grandes reservas de litio en el norte y proyectos de cobre en San Juan y Catamarca que podrían acelerarse con este respaldo financiero.

El objetivo es doble. Por un lado, reducir la dependencia estadounidense de China, que hoy controla el 70% de la producción mundial de litio refinado. Por otro, asegurar el abastecimiento de materiales para baterías, paneles solares y autos eléctricos.

El acuerdo también garantiza la cadena de suministros. Es decir, compromete a la Argentina a priorizar exportaciones hacia Estados Unidos y sus aliados, evitando que esos recursos terminen en manos de competidores geopolíticos.

Este punto refuerza la alianza entre Milei y Trump. Ambos líderes coinciden en la necesidad de contener la influencia china en América Latina, especialmente en sectores estratégicos como energía y minería.

La confirmación del acuerdo este miércoles marcará un hito en la relación bilateral. Si se concreta, será uno de los paquetes de financiamiento estadounidense más importantes que haya recibido la Argentina en las últimas décadas.