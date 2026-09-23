La obra tendrá 753 kilómetros y buscará ampliar el transporte de gas hacia el centro y norte. Qué impacto tendrá sobre industria en la industria

La expansión de Vaca Muerta empieza a exigir una nueva etapa de infraestructura para llevar mayores volúmenes de gas hacia los principales centros de consumo del país. En ese contexto, Transportadora de Gas del Norte (TGN) anunció un proyecto de u$s2.200 millones que contempla la construcción del Gasoducto Manuel Belgrano y una serie de obras complementarias sobre su sistema de transporte.

La iniciativa tendrá a Córdoba como uno de sus puntos estratégicos, ya que el nuevo ducto conectará Tratayén, en la Cuenca Neuquina, con La Carlota, en territorio cordobés. El proyecto busca ampliar la capacidad para abastecer a industrias y centrales eléctricas del centro, norte y litoral argentino, además de generar condiciones para aumentar las exportaciones de gas.

Cómo será el gasoducto de 753 kilómetros desde Vaca Muerta

El Gasoducto Manuel Belgrano tendrá una extensión total de 753 kilómetros y atravesará Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba. Los primeros 278 kilómetros tendrán un diámetro de 36 pulgadas, mientras que los 475 kilómetros restantes serán de 30 pulgadas.

La obra principal demandará unos 1.500 millones de dólares. A esa suma se le añaden las inversiones sobre infraestructura existente de TGN, que incluyen nuevos loops y ampliaciones de potencia en estaciones compresoras. De esta forma, el desembolso previsto para el proyecto integral asciende a u$s2.200 millones.

Por qué Córdoba queda en el centro del nuevo mapa del gas

La llegada a La Carlota convierte a Córdoba en un punto estratégico del nuevo esquema de transporte. Desde allí, el proyecto apunta a ampliar la llegada de gas de Vaca Muerta hacia el centro, norte y litoral del país, con una capacidad inicial de 13 millones de metros cúbicos diarios.

TGN señaló que esa capacidad fue proyectada a partir de la demanda existente de industrias y centrales eléctricas en la zona de influencia, además de la demanda vinculada con las exportaciones.

La empresa a que la nueva infraestructura permitirá conectar una mayor producción de Vaca Muerta con esos mercados y favorecer su competitividad. Además, el proyecto no se limita al ducto principal.

Este también contempla 147 kilómetros de loops en Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, además de mayor potencia en cinco plantas compresoras. En conjunto, las obras buscan ampliar la capacidad del sistema para trasladar mayores volúmenes de gas desde la Cuenca Neuquina hacia los centros de consumo.

Cuándo comenzará la asignación de capacidad

Antes de que comiencen las obras deberá avanzar el proceso para definir quiénes utilizarán la capacidad del nuevo gasoducto. TGN anticipó que a fines de septiembre convocará a un concurso de capacidad para el Gasoducto Manuel Belgrano.

Para el Sistema TGN se realizará además una manifestación de interés y luego un concurso abierto de capacidad. La presentación y adjudicación de las ofertas para ambas instancias está prevista para fines de noviembre.

Este mecanismo permitirá conocer qué demanda existe para los nuevos volúmenes antes de avanzar con la ejecución integral de la infraestructura. La disponibilidad de capacidad es clave para determinar cómo se distribuirá el gas adicional entre industrias, centrales eléctricas y potenciales operaciones de exportación.

Por último, la compañía anticipó que solicitará la adhesión del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Si el cronograma se cumple, abril de 2029 marcará el inicio de operaciones del nuevo gasoducto.

Para entonces, el desafío será que el aumento de la capacidad de transporte se traduzca en mayor utilización del gas producido en Neuquén, menor necesidad de importaciones y una oferta suficiente para atender la demanda industrial y eléctrica del centro y norte argentino.