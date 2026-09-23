Argentina y EEUU firman pacto por u$s7.000 M para financiar energía, minería y transporte

El Gobierno selló una alianza estratégica con inversiones y financiamiento internacional para impulsar la exportación de litio, cobre y gas

El Corredor Andes-Atlántico ya es una realidad. Argentina y Estados Unidos firmaron este miércoles por la tarde un acuerdo de inversiones por hasta u$s7.000 millones destinados a obras de infraestructura que arrancarán en 2027. El objetivo es fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta el noroeste argentino, rico en minerales críticos, y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos del Atlántico y los mercados occidentales mediante infraestructura moderna de ferrocarriles, oleoductos y gasoductos, puertos, electricidad y tecnología digital.

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau sellaron el pacto en nombre de los presidentes Javier Milei y Donald Trump. La ceremonia se realizó en el Consulado argentino en Nueva York.

Estuvieron presentes el ministro de Economía Luis Caputo, la jefa comercial del Exim Bank Sarah Whitten, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental Juan Pablo Segura, el CEO de YPF Horacio Marín, el embajador Alec Oxenford y el cónsul argentino Gerardo Díaz Bartolomé.

Se trata del primer Corredor de la Alianza para la Infraestructura e Inversión Global en el Hemisferio Occidental. La iniciativa profundiza la integración económica entre ambos países y conecta inversores con oportunidades en energía, minería, infraestructura y tecnología.

Pablo Quirno y el subsecretario de Estado estadounidense Chris Landau sellaron el acuerdo

Vaca Muerta se lleva la mayor parte: u$s6.000 millones para gas

El grueso de los fondos tiene destino claro. Unos u$s6.000 millones irán a Argentina LNG, el megaproyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que lidera YPF junto con la italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes.

Argentina LNG representa la mayor inversión anunciada en la historia del país: u$s51.000 millones en total. El financiamiento estadounidense será respaldado por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC).

El Departamento de Estado destacó que el Corredor ayudará a movilizar inversiones y ampliará oportunidades para empresas estadounidenses. Además, fortalecerá las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos litio, cobre, petróleo y gas.

Qué otros proyectos recibirán inversión del acuerdo

El acuerdo menciona otros proyectos estratégicos, aunque sin especificar montos exactos. En energía eléctrica aparece AMBA I; en transporte, la Hidrovía y trenes que se privatizarán como el Belgrano Cargas, además de líneas férreas que podrían unir Vaca Muerta con Bahía Blanca.

La infraestructura digital también está contemplada. El documento incluye a Arsat y la expansión en telecomunicaciones. Metrotel se quedará con 6 millones de clientes móviles tras la fusión Telecom-Telefónica, y hay planes para cables submarinos y fibra óptica.

El embajador Peter Lamelas celebró el acuerdo en redes sociales: "El compromiso del presidente Trump y el liderazgo del presidente Milei se traducen hoy en algo concreto: Estados Unidos y Argentina lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa que conectará la matriz productiva argentina con los mercados de Occidente a través de inversión de EEUU".

Por qué Estados Unidos apuesta por Argentina en este momento

El contexto geopolítico es clave para entender el timing del acuerdo. El conflicto bélico en Medio Oriente complicó el transporte de energía a través de los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab. Ambos pasos están en jaque permanente por la Guardia Revolucionaria de Irán y los hutíes de Yemen.

En este escenario, Argentina se convierte en socio estratégico de un Estados Unidos que busca recursos clave para su desarrollo y cadenas de suministro alternativas. El Departamento de Estado subrayó que el Corredor conectará regiones argentinas ricas en recursos con la Hidrovía y puertos atlánticos.

La iniciativa ayudará a satisfacer la creciente demanda de los sectores energético y minero, al tiempo que reduce cuellos de botella en transporte y energía que hoy frenan el desarrollo de Vaca Muerta y las provincias mineras del noroeste.

El RIGI como marco legal que atrae la inversión extranjera

Las reformas económicas de Argentina respaldan estas oportunidades: el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) ofrece beneficios fiscales, comerciales y cambiarios a largo plazo para inversiones a gran escala en sectores prioritarios.

Este marco legal fue clave para cerrar el acuerdo. El RIGI garantiza estabilidad jurídica y tributaria por décadas, un elemento central para proyectos de infraestructura que requieren inversiones multimillonarias y plazos de maduración largos.

El ministro Caputo viene trabajando desde hace meses en la promoción del RIGI ante inversores internacionales. El régimen ya atrajo anuncios de otras empresas, pero el Corredor Andes-Atlántico es el primer acuerdo de esta magnitud que se concreta bajo su paraguas legal.

"Vaca Muerta es una oportunidad histórica, con potencial para ser una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas", dijo Milei este mediodía en su discurso ante la Asamblea de la ONU. Y agregó: "Vengan. Inviertan. Desarróllenla con nosotros. Pero esta invitación tiene un límite: no seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal".