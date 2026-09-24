Con el EximBank a la cabeza, EE.UU. suma seis agencias de gobierno al respaldo argentino

El EximBank tiene un límite autorizado por el Congreso de EEUU por u$s135.000 M y un portafolio de créditos activos por u$S40.000 millones a nivel global

El lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico entre la Argentina y los Estados Unidos formalizó el despliegue del instrumento más potente de la diplomacia económica de Washington tal como se identifica al Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EximBank). El monto de la iniciativa asciende a unos u$s7.000 millones de los cuales gran parte se concentra en el proyecto exportador Argentina LNG.

Sin embargo, para impulsar la amplia batería de obras de infraestructura energética, minera y logística comprometidas en el país, la Casa Blanca adelantó que puso en marcha una arquitectura coordinada que integra a tres agencias financieras e inversoras y a tres departamentos ejecutivos con un objetivo estratégico central: fijar estándares internacionales, garantizar la incorporación de tecnología de proveedores de confianza y desplazar de la región a competidores ajenos a las reglas del libre mercado.

El EximBank estadounidense es parte de un modelo de trabajo del mapa financiero internacional que responde a la lógica de las agencias de crédito a la exportación (ECA, por sus siglas en inglés), figuras presentes en las principales potencias industriales para apalancar sus ventas al exterior y disputar posiciones geopolíticas.

Organismos como la China Exim Bank y la aseguradora de crédito Sinosure en China, el JBIC en Japón, Euler Hermes en Alemania o la UKEF en el Reino Unido operan bajo un esquema idéntico: reducen el riesgo comercial y otorgan financiamiento de largo plazo para que sus empresas de ingeniería, energía y tecnología se queden con las grandes licitaciones del mundo emergente.

La diferencia sustancial es que, mientras competidores como la China Exim Bank suelen utilizar esquemas de financiamiento soberano directo con baja condicionalidad para volcar a sus empresas estatales en obras llave en mano, su par de los Estados Unidos actúa bajo marcos de gobernanza del club de crédito de la OCDE y exige que los proyectos incorporen proveedores privados norteamericanos con estándares de libre mercado y tecnología auditada.

La escala regional y global del EximBank

Para dimensionar el peso del organismo que encabeza esta ofensiva, es necesario analizar la escala global que alcanza el EximBank al actuar como la agencia oficial de crédito a la exportación de los Estados Unidos. A diferencia de un organismo tradicional de asistencia al desarrollo o de un banco comercial convencional, su mandato legal por estatuto es financiar y facilitar la compra de bienes y servicios elaborados por la industria y los trabajadores estadounidenses.

Con un límite de cartera autorizado por el Congreso de ese país que alcanza los u$s135.000 millones y un portafolio de créditos activos que ronda habitualmente los u$s40.000 millones a nivel global, la entidad moviliza entre 8.000 y 10.000 millones de dólares al año en préstamos directos, garantías bancarias y seguros de crédito.

Su presencia abarca operaciones en más de 160 países, orientando sus mayores desembolsos a proyectos pesados de energía, minerales críticos como litio y cobre, transporte ferroviario, desarrollo portuario y telecomunicaciones de última generación.

Dentro del esquema operativo montado para el Corredor Andes-Atlántico, el EximBank actúa como la cara visible de un esquema financiero donde cada agencia gubernamental asume una etapa y un perfil específico.

Mientras el EximBank se enfoca en respaldar a compradores e inversores locales para que adquieran equipamiento e ingeniería provista por firmas norteamericanas, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) aporta el perfil de un banco de inversión orientado al desarrollo.

La DFC, que administra una cartera global cercana a los 50.000 millones de dólares, ofrece financiamiento directo, capital accionario, garantías de crédito y seguros contra riesgo político para movilizar capitales privados en la construcción de obra civil y proyectos logísticos donde el mercado exige coberturas adicionales de riesgo soberano.

El tercer actor financiero en este frente es la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), que interviene como el actor inicial en la preparación de las inversiones. La USTDA otorga fondos no reembolsables destinados a financiar estudios de factibilidad, asistencia técnica y diseño preliminar de proyectos.

De esta forma, garantiza que las iniciativas ferroviarias, la adecuación de vías navegables o la expansión de redes digitales se estructuren desde el primer momento bajo especificaciones técnicas compatibles con los estándares y empresas estadounidenses, dejándolas listas para ser bancarizadas posteriormente por la DFC o el EximBank.

Diplomacia, comercio y el blindaje geopolítico

Tal como anunció el Departamento de Estado, el soporte institucional y político del financiamiento no recae únicamente en las agencias de crédito, sino que involucra a tres carteras del gabinete estadounidense. El Departamento de Estado lidera la estrategia diplomática para alinear las obras del corredor con los intereses de seguridad nacional de Washington, coordinando las misiones oficiales a Buenos Aires y a provincias mineras y energéticas como Jujuy, Salta y Neuquén.

En forma paralela, el Departamento de Comercio se encarga del despliegue comercial y la organización de rondas de inversión en Nueva York y Washington, con el fin de conectar a las empresas de ese país con las concesiones y licitaciones locales. Finalmente, el Departamento del Tesoro aporta la revisión macroeconómica, velando por que los esquemas de financiamiento cumplan con pautas estrictas de transparencia y gobernanza fiscal.

Esta estrategia de intervención articulada responde a una definición expresada en la hoja de ruta bilateral dada a conocer en las últimas horas, para formular transacciones de infraestructura que adopten tecnología de confianza y excluyan a los agentes ajenos al libre mercado.

En la práctica, esto implica que el desembarco crediticio estará condicionado a que los desarrollos clave utilicen provisión de firmas occidentales auditables, bloqueando el avance de competidores estatales asiáticos en sectores neurálgicos para la Argentina.

El primer paso con el proyecto Argentina LNG

El ofrecimiento de hasta u$s6.000 millones para el proyecto Argentina LNG es la muestra del volumen de asistencia financiera que el EximBank está dispuesto a movilizar en el país. A través de un entendimiento no vinculante, la agencia de crédito busca respaldar la megaobra de gas natural licuado liderada por YPF en Vaca Muerta, en asociación con la italiana ENI y la emiratí XRG.

Se trata de una plataforma exportadora integrada que contempla inversiones totales por u$s51.000 millones y apunta a posicionar a la Argentina como un proveedor global de energía. De concretarse en los términos proyectados a hoy, el país podría convertirse a comienzos de la próxima década en el quinto exportador global de GNL.

El financiamiento propuesto por el organismo norteamericano no funciona como un desembolso de libre disponibilidad, sino como un apalancamiento directo para la adquisición de bienes y servicios creados por la industria de ese país.

Esta dinámica ya comenzó a traccionar contratos internacionales de envergadura, como la adjudicación a la firma estadounidense McDermott para las tareas de ingeniería, adquisición y construcción de la planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural, así como el contrato por más de 1.000 millones de dólares otorgado al consorcio integrado por Pumpco —subsidiaria de MasTec— junto a Bonatti y Contreras Hnos. para el sistema de gasoductos de exportación.