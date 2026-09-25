La propuesta de financiamiento a largo plazo por hasta u$s 6.000 millones acercada por el Export-Import Bank de los Estados Unidos (EximBank) para el megaproyecto Argentina LNG, llegará con dos proveedores de aquel país que tendrán a su cargo la construcción de obras clave de la plataforma exportadora.

Como agencia oficial de crédito para la fuerza exportadora de Estados Unidos, su estatuto impone como regla ineludible que cada dólar aportado o garantizado debe financiar la compra de bienes, servicios e ingeniería de origen norteamericano. En ese engranaje diplomático y financiero, los gigantes corporativos de ese país McDermott International y Pumpco Inc son la clave del desembolso millonario.

La mención de ambas contratistas surgió de la documentación difundida por el Departamento de Estado del corredor Andes-Atlántico. De esta manera se logra canalizar la estructuración del paquete de deuda que asumirá el consorcio de las petroleras YPF, la italiana ENI y la emiratí XRG, que prevén desembolsos totales por u$s 51.000 millones entre exploración, ductos y plantas de licuación.

La contratación de las empresas norteamericanas de primer orden del sector energético le permite a la agencia estatal de los Estados Unidos mitigar el riesgo de ejecución y garantizar que el capital fluya hacia su propia cadena de valor industrial.

McDermott: ingeniería pesada para la megaplanta

El responsable central en la ingeniería de diseño de las instalaciones de superficie es McDermott International, un gigante global de ingeniería, procura y construcción (EPC) con sede en Houston, Texas, y más de un siglo de trayectoria en la industria energética pesada.

La compañía fue seleccionada para liderar la ingeniería, procura y construcción de la planta de tratamiento de gas y separación de líquidos de gas natural (NGL), una infraestructura crítica cotizada en torno a los u$s 8.000 millones dentro del esquema de la cuenca neuquina.

Fundada en 1923 para abastecer a la industria petrolera del Golfo de México, McDermott cuenta con un historial de proyectos marinos y continentales de alta complejidad técnica en más de 20 países. Su experiencia abarca desde plataformas profundas en el Atlántico hasta algunas de las instalaciones de procesamiento de gas más grandes de Medio Oriente y Norteamérica.

En el proyecto Argentina LNG, su tarea consistirá en diseñar y construir la planta que acondicionará el fluido proveniente de Vaca Muerta, extrayendo los componentes pesados antes de enviar el metano seco hacia los ductos que conducirán hasta las costas de Río Negro, donde se levantan las instalaciones portuarias para recibir a los dos primeros buques de licuefacción.

Pumpco y el sello de MasTec en la logística de gasoductos

La otra pata estadounidense que será eje del respaldo crediticio es Pumpco Inc., la filial especializada en la construcción de ductos e infraestructura civil pesada perteneciente al grupo MasTec Inc. La compañía resultó adjudicataria, en consorcio con la italiana Bonatti y la local Contreras Hermanos, de un contrato superior a los u$s 1.000 millones para tender el sistema de gasoductos de alta presión que transportará el fluido desde Neuquén hasta la terminal marítima de exportación.

El holding insignia detrás de Pumpco es MasTec Inc., uno de los mayores conglomerados de ingeniería de infraestructura de Norteamérica, cotizado en la Bolsa de Nueva York. La historia de MasTec está íntimamente ligada a la comunidad empresarial de Florida y a la familia Mas.

Fundada por el empresario de origen cubano Jorge Mas Canosa y consolidada operativamente por sus hijos Jorge Mas y José Mas, la corporación cuenta con más de 30.000 empleados y una facturación anual que supera los u$s 12.000 millones. En el ámbito deportivo e internacional, Jorge Mas es reconocido además por ser el propietario ejecutivo del Inter Miami, la franquicia de la MLS donde milita Lionel Messi.

A través de Pumpco, MasTec aporta al proyecto de Vaca Muerta su capacidad logística en el zanjeado y tendido acelerado de cañerías de gran diámetro, una especialización desarrollada en los principales yacimientos no convencionales de los Estados Unidos, como Permian y Eagle Ford. La ejecución de estas obras por parte de una firma respaldada por el mercado de capitales de Wall Street aporta la solidez técnica requerida por los bancos internacionales para asegurar los flujos de repago.

La Decisión Final de Inversión

A pesar del avance formal en las adjudicaciones y de la propuesta preliminar del EximBank por un techo de hasta u$s 6.000 millones, el desembolso efectivo de las líneas de crédito permanecerá sujeto al cumplimiento de pasos regulatorios y financieros.

El paso determinante será la Decisión Final de Inversión (FID) que deberán tomar formalmente YPF, Eni y XRG, previa evaluación de las condiciones macroeconómicas y el cierre total de la arquitectura de financiamiento internacional.

Para estructurar la ingeniería de capital, la petrolera argentina y sus socios internacionales lideran una búsqueda bajo la modalidad de Project Finance, un esquema de mitigación de riesgo corporativo donde la garantía del crédito recae sobre los propios flujos de fondos del proyecto y sus contratos de exportación a largo plazo.

En esta línea, YPF encomendó a JP Morgan y Santander la coordinación financiera global para articular el paquete de banca comercial y ECA (Export Credit Agencies), con la meta fija de consolidar el closing y firmar el FID formal antes de fin de año para dar inicio a las mega obras de infraestructura.