Sturzenegger le respondió a Prat Gay y explicó cómo Vaca Muerta genera puestos de trabajo

El ministro de Desregulación respondió al exfuncionario del PRO, quien había señalado que el boom petrolero "no genera derrame" sobre la economía

Federico Sturzenegger salió al cruce de Alfonso Prat-Gay. El ministro de Desregulación defendió el impacto económico de Vaca Muerta después de que el exministro de Hacienda y Finanzas afirmara que el yacimiento "no genera derrame" sobre la economía argentina.

La respuesta llegó a través de una extensa publicación en X. Sturzenegger se sumó así a Horacio Marín, CEO de YPF, que también había cuestionado al economista macrista.

El funcionario fue directo. Calificó el análisis de Prat-Gay como "equivocado" y lo sumó al "coro de analistas críticos del Gobierno". Pero no se quedó en la chicana política.

Sturzenegger desplegó una explicación técnica sobre cómo funciona el derrame económico. Defendió el rol del petróleo y la minería en la generación de empleo y riqueza. Y argumentó que sus efectos van mucho más allá de los puestos de trabajo que crea de manera directa la industria extractiva.

Los tres niveles de impacto económico que explicó Sturzenegger

Parte del extenso mensaje de Sturzenegger para responderle a Prat Gay

El ministro detalló cómo opera el derrame en tres escalas distintas. La primera es la más obvia: los empleos directos en la producción petrolera.

Pero ahí no termina la historia. Sturzenegger introdujo el concepto de "encadenamientos hacia atrás". Se refiere a toda la demanda de bienes y servicios que necesita la industria para funcionar.

"En cada industria están los empleos directos en esa industria", arrancó. "También sabemos que esa producción y esos empleados necesitan 'insumos'. En petróleo serán las máquinas, equipos, caños, vehículos, infraestructura y servicios necesarios para producir".

Y agregó otro factor. Los trabajadores petroleros consumen. "Los empleados necesitan comercios, salud, esparcimiento, educación para sus familias", explicó.

Después viene el tercer nivel: los "encadenamientos hacia adelante", que son los empleos que se hacen posibles porque hay disponibilidad del insumo energético para otras industrias.

"Acá, por ejemplo, podríamos sumar a la petroquímica, fertilizantes, o cualquier producción que use de manera intensiva energía o minerales", detalló el ministro.

La cifra clave: cuántos empleos genera cada puesto petrolero

Sturzenegger recurrió a una herramienta técnica para respaldar su argumento. Mencionó la matriz insumo-producto, que mide las relaciones entre sectores económicos.

Y soltó el dato: "Por cada puesto en la producción petrolera se generan cinco puestos adicionales en sus encadenamientos hacia atrás".

Es decir, cada trabajador directo de la industria genera cinco empleos indirectos. En proveedores, servicios, comercios que atienden a esos trabajadores y sus familias.

Pero el ministro consideró que incluso ese ratio de 1 a 5 resulta insuficiente. Para él, falta medir el efecto más importante de todos.

El efecto riqueza: el derrame que va más allá del empleo

"Aun si la energía y la minería no crearan ningún empleo, ni generaran ningún encadenamiento, sí generarían riqueza", sostuvo Sturzenegger.

Esa riqueza termina siendo distribuida entre proveedores, el Estado vía impuestos y accionistas que luego la utilizan en consumo, inversión o gasto público. Y ahí aparece un nuevo impulso económico.

Esa masa de recursos genera actividad en sectores que no tienen nada que ver con petróleo. Pero que se sostienen gracias a la plata que ingresa desde Vaca Muerta.

Para ilustrar el punto, el funcionario usó el ejemplo de Arabia Saudita. Un país cuya economía depende casi exclusivamente del petróleo.

La industria petrolera saudí emplea entre 100.000 y 200.000 personas de manera directa, según la medición que se use. Pero la fuerza laboral total del país supera los 10 millones de trabajadores.

"Esos empleos no están ni en la industria, ni en los encadenamientos: son empleos que se sostienen por la riqueza que creó la industria", argumentó Sturzenegger.

El vínculo con la baja de impuestos provinciales

El ministro cerró su explicación conectando el boom energético con políticas fiscales concretas. Señaló que el crecimiento de sectores como petróleo y minería permite reducir impuestos provinciales.

"En particular, en Neuquén, Río Negro y Catamarca", precisó. Las dos primeras provincias ya eliminaron Ingresos Brutos para varias actividades. Neuquén y Río Negro lo hicieron en turismo. Catamarca, en producción industrial.

"Esas bajas, a su vez, crean espacios de expansión en otras industrias", ilustró el funcionario. Más actividad económica genera más recursos. Y esos recursos permiten bajar la presión tributaria en otros sectores.

El círculo virtuoso que defendió Sturzenegger apunta a eso. Vaca Muerta como motor que impulsa toda la economía, no solo la industria petrolera.