Las facturas de gas y luz se preparan para nuevos aumentos en octubre

Las distribuidoras anticipan cómo impactarán los nuevos valores y la revisión de beneficios en el consumo de miles de hogares en el país

Las tarifas de gas natural tendrían en octubre un aumento promedio del 2,24% para usuarios residenciales de todo el país. Así lo expusieron este lunes técnicos del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) ante su directorio.

La cifra duplica la suba de septiembre, cuando el ajuste fue del 1,4%. Y asume que el Gobierno mantendrá la estructura de subsidios vigente ese mes.

En electricidad, el panorama es similar. Edenor tendrá un aumento del 2,41% en el componente de distribución. Edesur, del 2,34%. Pero esos porcentajes todavía no son definitivos.

Falta que la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, defina si modifica el precio mayorista de la energía. En septiembre, la tarifa eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires había subido 1,75% en promedio.

El cálculo tampoco incorpora los cambios al régimen de subsidios de Zonas Frías que sancionó el Congreso. Esa reforma necesita reglamentación y, según explicaron en la reunión del ENREGE, todavía no están definidos los porcentajes para trasladarla a las facturas.

Por qué sube el gas: los factores técnicos detrás del 2,24%

El aumento combina varios componentes. Según informaron en la reunión, contempla una variación del 1% del tipo de cambio sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

A eso se suma una actualización del 1,9% calculada con los índices de precios al consumidor y mayoristas. Esa actualización impacta en los componentes de transporte y distribución.

También incluye la cuota correspondiente a la revisión tarifaria quinquenal. Y un mecanismo clave: la segunda actualización bimestral de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA).

Las DDA permiten trasladar a las tarifas la diferencia entre el precio del gas reconocido en las facturas y el costo real que afrontaron las distribuidoras. El Gobierno acortó este año la periodicidad del ajuste: mientras dure la emergencia energética, las diferencias se incorporan cada dos meses, no cada seis.

En esta etapa, las DDA incluyen costos asociados al gas natural licuado importado durante el invierno. Ese componente explica parte del salto respecto a septiembre.

Qué pasará con los 4 millones de usuarios de Zonas Frías

La reforma de Zonas Frías que sancionó días atrás el Congreso podría modificar las facturas de unos 4,1 millones de usuarios cuando entre en vigencia. Dentro de ese universo, 1,16 millones dejarían de recibir el beneficio, según las estimaciones difundidas.

El régimen original comprendía a unos 940.000 usuarios de la Patagonia, Malargüe y La Puna. Su ampliación en 2021 extendió los descuentos a otras regiones y elevó exponencialmente el número de beneficiarios.

La nueva ley conserva la protección de las zonas originales, pero cambia las condiciones para parte de los usuarios incorporados después: el acceso al beneficio pasará a depender de los ingresos familiares y de un volumen de consumo considerado indispensable.

También concentra el descuento en el costo del gas, sin extenderlo a los componentes de transporte y distribución. Ese cambio reduce el alcance de la protección para quienes mantengan el subsidio.

Zonas Cálidas: la promesa que los gobernadores esperan con desconfianza

Para conseguir la aprobación del Congreso, el Gobierno negoció con los gobernadores del norte un subsidio a la energía eléctrica para el período entre noviembre y abril. Ese subsidio, denominado Zonas Cálidas, no entró en el proyecto de Zonas Frías.

Ahora debe ser promovido por el oficialismo. Pero sin precisión respecto a cuándo sucedería esa aplicación, los gobernadores comenzaron a desconfiar.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió este lunes al tema y aseguró que será reglamentado en octubre y entrará en vigencia el 1° de noviembre.

La promesa busca calmar las tensiones con las provincias del norte. Pero la incertidumbre persiste mientras no haya definiciones concretas sobre montos y alcance del beneficio eléctrico.

Mientras tanto, los usuarios de todo el país se preparan para un octubre con aumentos de tarifas de gas y luz que superan los de septiembre. Y con un régimen de subsidios que todavía no termina de definirse.