Con una inversión histórica, el desarrollo de hidrocarburos no convencionales promete transformar la matriz productiva y laboral neuquina

El Gobierno nacional oficializó una nueva inversión en el sector energético bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La empresa Tecpetrol destinará u$s6432 millones al desarrollo del proyecto Los Toldos II Este, ubicado en la provincia de Neuquén, con el objetivo de ampliar la exploración y producción de petróleo en Vaca Muerta. El plan contempla la perforación de 380 pozos horizontales, la construcción de instalaciones de procesamiento y el tendido de ductos para transportar la producción.

La iniciativa quedó formalizada mediante la Resolución 1771/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el 9 de octubre de 2026. El proyecto fue incorporado a la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), correspondiente al sector de hidrocarburos, dentro del esquema de incentivos destinado a grandes inversiones.

La ejecución estará a cargo de la UT RIGI Los Toldos, una Unión Transitoria integrada por Tecpetrol S.A. y Gas y Petróleo del Neuquén S.A. El programa de desembolsos se extenderá hasta 2054 y estará organizado en tres etapas, que incluyen la construcción de infraestructura, la ampliación de la capacidad de procesamiento y la perforación de los pozos previstos.

Según informó el Ministerio de Economía, el emprendimiento generará 3100 puestos de trabajo directos y otros 4800 indirectos. Aunque la resolución oficial establece las condiciones de la inversión y los compromisos asumidos por la empresa, la cifra de empleos fue difundida por la cartera económica.

Cuánto invertirá Tecpetrol en Los Toldos II Este

El monto total comprometido para el desarrollo de Los Toldos II Este asciende a u$s6432 millones. La inversión comprende las obras necesarias para poner en marcha el proyecto, incorporar capacidad de producción y garantizar el transporte del petróleo y el gas extraídos en el área.

La iniciativa forma parte del RIGI, un régimen que establece condiciones e incentivos para proyectos de gran escala que cumplan con los requisitos previstos en la normativa. La incorporación de Los Toldos II Este bajo la categoría PEELP supone su encuadre dentro de una modalidad destinada a desarrollos exportadores de largo plazo.

En este caso, el programa contempla inversiones distribuidas durante varias décadas. El cronograma prevé desembolsos para construir instalaciones y comenzar las perforaciones, ampliar posteriormente la infraestructura y completar el desarrollo de los pozos hasta 2054.

La participación de Gas y Petróleo del Neuquén S.A. junto con Tecpetrol se canalizará mediante una Unión Transitoria, estructura bajo la cual se organizará la ejecución de las obras y el cumplimiento de los compromisos vinculados con el régimen.

El proyecto se suma a los desarrollos de hidrocarburos que buscan incrementar la capacidad productiva de Vaca Muerta, formación geológica ubicada principalmente en Neuquén y considerada uno de los principales recursos no convencionales de petróleo y gas del país.

Los 380 pozos horizontales que contempla el proyecto

Uno de los componentes centrales de Los Toldos II Este será la perforación y puesta en producción de 380 pozos horizontales. Las ramas laterales tendrán una longitud promedio de 2700 metros, una característica vinculada con la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Este tipo de perforación permite desarrollar tramos extensos dentro de la formación que contiene los recursos. En los yacimientos no convencionales, la combinación de perforación horizontal y estimulación hidráulica permite acceder al petróleo y al gas alojados en rocas de baja permeabilidad.

La ejecución de los pozos se distribuirá a lo largo de las tres etapas previstas en el programa de inversión:

Durante el primer tramo se perforarán los primeros 16 pozos

En la segunda fase se incorporarán otros 91

La última etapa comprenderá los 273 restantes

De esta manera, el cronograma establece una incorporación progresiva de pozos, en paralelo con la construcción y ampliación de las instalaciones necesarias para procesar y transportar los hidrocarburos.

La distribución de las perforaciones también determina parte de la asignación de los recursos. El presupuesto incluye tanto las obras iniciales para habilitar el desarrollo como los desembolsos posteriores destinados a completar las instalaciones y poner en producción la totalidad de los pozos contemplados.

Una planta para procesar petróleo y gas

El plan de infraestructura incluye la construcción de una Planta Central de Tratamiento, que tendrá capacidad para procesar 70.000 barriles diarios de petróleo y 3.600.000 metros cúbicos de gas natural.

La instalación permitirá tratar la producción obtenida en el área antes de su evacuación hacia los sistemas de transporte correspondientes. Su capacidad prevista forma parte del diseño del proyecto y deberá acompañar el desarrollo de los pozos a medida que avance el cronograma de ejecución.

La infraestructura también incluirá un oleoducto y un gasoducto para transportar los hidrocarburos extraídos. Ambos ductos integran las obras previstas para vincular las instalaciones de producción con los sistemas destinados a evacuar el crudo y el gas natural.

La construcción de estas instalaciones se concentrará en las primeras etapas del proyecto, cuando se realizarán las obras necesarias para poner en funcionamiento el desarrollo. Luego se ampliará la capacidad de procesamiento hasta alcanzar el nivel máximo contemplado en el programa.

La disponibilidad de infraestructura de tratamiento y transporte es un componente central para el desarrollo de nuevos bloques productivos, ya que permite manejar los volúmenes extraídos y conectarlos con los circuitos de comercialización.

En Los Toldos II Este, la planificación de las instalaciones está vinculada con la incorporación gradual de los 380 pozos. Por ese motivo, las inversiones en plantas y ductos se distribuirán entre las primeras fases, mientras que la última etapa estará enfocada principalmente en completar las perforaciones pendientes.

Cómo se distribuirán los u$s6432 millones hasta 2054

El programa de inversión quedó dividido en tres etapas, con fechas y montos específicos para cada tramo. La primera comenzará el 1 de noviembre de 2024 y finalizará el 28 de febrero de 2027. La segunda se extenderá desde el 1 de marzo de 2027 hasta el 30 de junio de 2029. La tercera arrancará el 1 de julio de 2029 y continuará hasta 2054.

La primera fase contempla una inversión de u$s1635 millones. Los fondos se destinarán a obras de infraestructura, plantas, ductos y perforación de los primeros 16 pozos.

Este período comprende la preparación de las instalaciones necesarias para el desarrollo productivo. Las obras iniciales permitirán establecer la infraestructura operativa sobre la que se apoyarán las etapas siguientes.

La segunda fase prevé desembolsos por u$s1268 millones entre marzo de 2027 y junio de 2029. El objetivo será ampliar las instalaciones de procesamiento hasta alcanzar su capacidad máxima e incorporar otras 91 perforaciones.

Durante este tramo, el desarrollo avanzará sobre la infraestructura construida en la primera etapa. La ampliación de la capacidad de tratamiento deberá acompañar el crecimiento de la producción previsto en el cronograma.

La tercera etapa concentrará el mayor monto de inversión de las tres fases. Entre julio de 2029 y 2054 se destinarán u$s3529 millones para completar los 273 pozos restantes.

Este último período tendrá como principal componente la continuidad de las perforaciones y la incorporación progresiva de los pozos pendientes. Su extensión hasta 2054 refleja el horizonte de ejecución previsto para el proyecto bajo la categoría de exportación estratégica de largo plazo.

En conjunto, los tres tramos suman u$s6432 millones, el monto total comprometido por la Unión Transitoria para el desarrollo de Los Toldos II Este.

El compromiso de inversión exigido por el RIGI

Además del desembolso total previsto, la UT RIGI Los Toldos declaró un compromiso de inversión de u$s1760,2 millones en activos computables durante los dos primeros años del proyecto.

La cifra exacta informada asciende a u$s1.760.214.800 e incluye bienes de capital y equipamiento, obras de infraestructura e ingeniería y servicios vinculados con el desarrollo.

De acuerdo con la información presentada, ese compromiso supera el mínimo equivalente al 20% exigido para acceder al régimen, según las condiciones normativas aplicables. El requisito establece un umbral de inversión computable que los proyectos deben cumplir para incorporarse al esquema de incentivos.

Los activos computables comprenden los bienes, las obras y los servicios admitidos por la normativa para acreditar el cumplimiento de las obligaciones de inversión. Su consideración permite distinguir los compromisos reconocidos dentro del régimen de otros desembolsos que puedan integrar el presupuesto general de una iniciativa.

En Los Toldos II Este, la obligación correspondiente a los primeros dos años se suma al programa de inversiones previsto hasta 2054. El cumplimiento de los compromisos declarados forma parte de las condiciones asociadas con la incorporación del emprendimiento al RIGI.

Qué implica el proyecto para la producción de Vaca Muerta

El desarrollo de Los Toldos II Este apunta a incrementar la capacidad de extracción de petróleo mediante la perforación de nuevos pozos y la construcción de instalaciones para procesar y transportar los hidrocarburos.

La combinación de 380 pozos horizontales, una planta con capacidad para procesar 70.000 barriles diarios de crudo y 3,6 millones de metros cúbicos de gas natural, además de los ductos previstos, define la infraestructura productiva contemplada en el plan.

El proyecto también incorpora una dimensión laboral. Según el Ministerio de Economía, la ejecución permitirá generar 3100 empleos directos y 4800 indirectos, asociados con las distintas fases de construcción y desarrollo.

La distribución temporal de los desembolsos establece un esquema de ejecución que se extenderá durante casi tres décadas. En los primeros años, los recursos estarán orientados a la infraestructura y a la puesta en marcha de las perforaciones. Después se ampliará la capacidad de procesamiento y, desde julio de 2029, continuará el desarrollo de los pozos restantes.

Con la Resolución 1771/2026, el Gobierno formalizó la incorporación de Los Toldos II Este al RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo. Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén S.A. quedaron vinculadas al desarrollo mediante la UT RIGI Los Toldos, con un compromiso de u$s6432 millones para ejecutar las obras y ampliar la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta.