Vaca Muerta: el titular del IAPG calculó en u$s35.000 millones su impacto para Argentina

El presidente del IAPG destacó el potencial exportador de Vaca Muerta, las inversiones millonarias y el rol del RIGI en nuevos proyectos energéticos

La expansión de Vaca Muerta impulsa la producción de hidrocarburos y la puesta en marcha de proyectos de infraestructura. Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), destacó la magnitud de los recursos disponibles y su capacidad para generar exportaciones durante las próximas décadas.

Al evaluar el efecto de este desarrollo sobre la economía argentina, el directivo planteó la diferencia entre el escenario actual y uno en el que el país no contara con la formación neuquina:

"Este año vamos a tener un saldo a favor de balanza de energía de 10.000 millones de dólares a fin de año. Sin Vaca Muerta, hubiésemos tenido que importar entre 20 y 25.000 millones. Entonces, la diferencia es de casi 35.000 millones, es un impacto enorme para Argentina", razonó.

Vaca Muerta: la producción de petróleo creció 40% en 20 meses y apunta a exportar

La expansión de la actividad ya se refleja en los volúmenes producidos. López Anadón señaló que, en los últimos 20 meses, la producción creció un 40%, mientras que el incremento de las exportaciones responde tanto a mayores cantidades como a mejores precios.

El panorama, según describió, marca un cambio en el destino de los nuevos desarrollos. "Estamos llegando a cerca de un millón de barriles por día y el país consume 600.000 aproximadamente. Todo lo que se hace en adelante, tanto en gas como en petróleo, es para exportar".

Por eso, el titular del IAPG consideró que el análisis de Vaca Muerta debe contemplar también los combustibles que Argentina tendría que comprar en el exterior si dependiera de yacimientos convencionales en declive.

"También tenés que medir a Vaca Muerta en el impacto de importación de hidrocarburos si no existiese, porque importaríamos todos los días, con la convencional en declive y cerca de 300.000 barriles por día", advirtió.

Proyectos millonarios y nuevas obras de infraestructura

El crecimiento de la producción requiere inversiones para sostener la actividad y ampliar la capacidad de transporte y procesamiento. En ese escenario, López Anadón describió un flujo de iniciativas que abarca distintas etapas de la cadena energética.

"Te sorprende que casi todos los días se presentan proyectos nuevos al RIGI y en algunos casos superan los 3.000 millones de dólares", señaló. Entre las iniciativas mencionó la perforación de pozos, los ductos, las plantas de tratamiento y fertilizantes, además de proyectos de gas natural licuado (GNL), como el de Camuzzi.

Para el presidente del IAPG, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tuvo un papel determinante en el avance de varios emprendimientos. A su entender, sin ese esquema, muchas iniciativas no se habrían puesto en marcha.

"El aumento que se experimenta en actividad no se hubiera podido financiar con Vaca Muerta solo. Necesitás generar infraestructura y poner la plata hoy", agregó.

También advirtió que proyectos vinculados al GNL y a VMOS podrían no haberse concretado o habrían avanzado a un ritmo más lento. La expansión de la producción, planteó, exige desembolsos anticipados para construir la infraestructura necesaria.

El volumen de recursos extiende el horizonte energético

La apuesta inversora se apoya en la magnitud de las reservas y los recursos disponibles. López Anadón diferenció el escenario actual del auge petrolero de los años 90, cuando se construyeron gasoductos, pero sobre una base de recursos más acotada.

"La industria está incorporando nuevos proyectos basados en los recursos de Vaca Muerta", explicó. Y agregó: "Hoy los recursos en gas y petróleo son enormes para el país y le da a la industria el reaseguro por muchísimos años".

Como referencia, mencionó el trabajo de un equipo multidisciplinario que estimó que en Argentina "hay 258 trillones de pies cúbicos y 30 billones de barriles de petróleo", un volumen que se calcula como equivalente a 100 años de producción.

Energía, minería y agro como motores de crecimiento

López Anadón también planteó que el potencial de los hidrocarburos debe integrarse con otras actividades productivas. En ese sentido, propuso que la energía, la minería y el agro tengan un papel central en la transformación económica.

Su planteo apunta a que esos sectores contribuyan a modificar la estructura impositiva y a generar condiciones que permitan desarrollar proyectos rentables. Durante el debate, los definió como "tres pilares para que Argentina mejore su estructura impositiva y le den al país la válvula de escape para que todo el mundo tenga condiciones similares y se puedan desarrollar actividades rentables".