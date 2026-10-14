Así es la nueva YPF Black con gastronomía de autor, marcas premium y servicios estilo F1

Con inversión privada y un predio de 5.000 m2, la nueva estación en Villa Warcalde combina marcas de autor, atención VIP y servicios Pit Stop

Esto inicia una nueva segmentación de la red YPF, proyectando 8 estaciones Black para fines de 2026.

YPF inaugura su estación premium "YPF Black" en Córdoba, la primera fuera de AMBA, marcando el inicio de su expansión.

La red de estaciones de servicio de YPF alcanzó un hito en su estrategia de transformación comercial con la apertura de su nueva versión premium en la ciudad de Córdoba, frente al estratégico puente de Villa Warcalde en la zona noroeste de la capital provincial, lo que dio inicio a la expansión del concepto fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El nuevo punto de expendio marca la inauguración de la primera estación del segmento premium operada bajo gestión 100% privada e impulsada por concesionarios independientes.

El proyecto requirió tres años de obras, una sustancial inversión privada y el acondicionamiento de un predio de 5.000 metros cuadrados. Además, la iniciativa generó más de 30 puestos de trabajo directos en la provincia. Esta apertura valida la viabilidad de replicar el modelo tope de gama en los principales nodos urbanos y turísticos de la Argentina de la mano del empresariado local.

La propuesta busca transformar la experiencia tradicional del conductor. Bajo el lema "Más que una estación, un destino", la infraestructura trasciende el simple abastecimiento de combustible para consolidarse como un espacio de permanencia, trabajo, gastronomía y servicios de alta gama operativo las 24 horas.

El predio cuenta con cuatro surtidores de combustibles líquidos de última generación, dos posiciones de carga para Gas Natural Comprimido (GNC) y un esquema de operación dual diseñado para agilizar el flujo de vehículos. Toda la atención en playa corre por cuenta de un equipo especialmente capacitado para ofrecer un trato personalizado, enfocado en la fidelización del cliente y en los estándares de máxima exigencia de la marca.

Gastronomía de autor y la experiencia del YPF Pit Stop

El mayor diferencial del formato Black radica en su propuesta gastronómica dentro de la tienda Full. En un ambiente con climatización avanzada, iluminación de vanguardia y arquitectura de autor, se incorporó una oferta culinaria exclusiva que eleva el estándar del sector.

Entre las principales marcas asociadas figura Carne, la afamada cadena de hamburguesas gourmet concebida por el reconocido chef argentino Mauro Colagreco, galardonado con tres estrellas Michelin. A esta alternativa se suma la reconocida casa marplatense Fonte D'Oro, completando una carta pensada para los paladares más exigentes.

La estación incorporó una oferta gastronómica exclusiva que eleva el estándar del sector

La propuesta gastronómica del complejo destaca por la combinación de sellos reconocidos y materias primas de alta calidad. Por un lado, Carne desembarca con una carta articulada sobre el uso de carne de pastura cien por cien natural, panes artesanales sin aditivos, vegetales orgánicos de estación y aderezos de elaboración propia, priorizando la sustentabilidad alimentaria y la gastronomía circular.

Por otro lado, la tradicional cadena marplatense Fonte D'Oro complementa el espacio con un menú enfocado en la cafetería de especialidad, pastelería artesanal horneada en el día, tostados, opciones de brunch y platos livianos para almuerzos o cenas breves, consolidando un esquema integral concebido para cubrir las distintas franjas horarias y exigencias de los usuarios.

La inspiración de servicios de la Fórmula 1

A su vez, la estética y la dinámica del predio se encuentran inspiradas en el automovilismo de máxima categoría mediante el concepto YPF Pit Stop. Vinculado a la alianza global de la compañía petrolera con la Fórmula 1 y el piloto argentino Franco Colapinto, el espacio recrea la rapidez, precisión y sofisticación de las paradas en boxes, integrando tecnología digital y beneficios a través de la aplicación YPF Serviclub.

Este servicio permite efectuar un chequeo preventivo y veloz del vehículo en pocos minutos, abarcando la verificación técnica de fluidos, el control de presión y estado de los neumáticos, y la limpieza de cristales. Todo el proceso es ejecutado por una dotación de personal especializado provista de equipamiento de diagnóstico digital, buscando maximizar la seguridad del conductor sin demorar su trayecto.

A esta dinámica en playa el formato Black contempla la posibilidad de sumar facilidades pensadas para la nueva movilidad y la conectividad permanente de los usuarios. Las estaciones del segmento incorporan conectores de carga ultra rápida para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, sectores de coworking equipados con conectividad de alta velocidad y espacios de descanso climatizados.

El concepto recrea la alianza global con la Fórmula 1 y el piloto argentino Franco Colapinto

Asimismo, la experiencia se integra de forma directa con la plataforma digital YPF Serviclub, otorgando a los clientes del formato Black beneficios exclusivos como la triplicación de puntos en cada carga o consumo, accesos prioritarios a lanzamientos de productos y promociones personalizadas a través de la aplicación.

La ubicación estratégica frente al puente de Villa Warcalde responde a un estudio de circulación vehicular y demográfica en la zona noroeste de la capital mediterránea, un sector caracterizado por un flujo constante de tránsito residencial y comercial.

En sintonía con las nuevas demandas de los consumidores, el diseño arquitectónico prioriza la integración visual con el entorno y la eficiencia en los tiempos de despacho. La incorporación de un sistema operativo dual en los surtidores de combustibles líquidos y las posiciones de Gas Natural Comprimido optimiza la maniobrabilidad de los vehículos, reduciendo los tiempos de espera y elevando la fluidez operativa durante las veinticuatro horas del día.

Una red en tres niveles para atender a cada segmento de mercado

La llegada de YPF Black a la Argentina profunda se enmarca en el nuevo plan de segmentación comercial que la petrolera puso en marcha durante 2026 para modernizar sus más de 1.600 estaciones de servicio. La estrategia clasifica los puntos de venta en tres niveles definidos:

YPF Black: La cúspide de la pirámide. Emplazada en nodos clave con tráfico de ingresos medios y altos, pone el foco en la arquitectura prémium, la atención personalizada en playa y la oferta gastronómica de primer nivel.

YPF Núcleo: La columna vertebral de la red nacional. Integra las clásicas tiendas Full estandarizadas con el expendio tradicional y suma tecnologías de autoconsumo e integración digital para agilizar la operación diaria.

YPF RefiPlus: El formato low cost de alta eficiencia operativa. Pensado para corredores periféricos y localidades más pequeñas, busca optimizar costos de despacho y tiempos de espera mediante una estructura ágil.

La petrolera proyecta un total de ocho estaciones YPF Black para fines de 2026

La proyección para finales de 2026

Con la inauguración en Villa Warcalde, Córdoba se posiciona a la vanguardia de la transformación del mercado de combustibles fuera de Buenos Aires. El plan de la petrolera proyecta alcanzar un total de ocho estaciones YPF Black en las principales ciudades del país antes de la finalización de 2026, en paralelo a la apertura y reconversión de más de 21 puntos bajo el formato RefiPlus.

El modelo demuestra que la convergencia entre inversión privada, gastronomía de autor y servicios inspirados en la alta competencia es el nuevo camino hacia donde avanza el expendio de combustibles en la Argentina.