YPF detalló el plan con Tesla para desplegar una megared de cargadores eléctricos

El CEO de YPF Horacio Marín anticipó el proyecto para unir el país con una red de cargadores eléctricos y las razones para la compra de YPF Luz

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, detalló la estrategia que la compañía nacional lleva adelante junto a la empresa estadounidenseTesla para desarrollar, a partir de 2027, una infraestructura de movilidad eléctrica con cargadores ultra rápidos de alcance nacional.

Durante su exposición ante referentes del sector agroindustrial y energético en la Bolsa de Comercio de Rosario, el ejecutivo precisó el esquema por etapas con el que buscan unir los principales corredores del país.

La hoja de ruta de YPF para la red de cargadores eléctricos

"Por eso cerramos con Tesla un acuerdo estratégico, donde le vamos a dar la posibilidad a los que tienen auto eléctrico pero no pueden ir a ningún lado para que puedan hacerlo por todo el país", planteó Marín en un momento en que el mercado se apresta a vivir un salto en la escala de infraestructura de carga eléctrica.

El titular de YPF explicó que la hoja de ruta ubica a la ciudad santafesina como un nodo logístico clave para interconectar los principales centros urbanos en una primera fase. "Desde acá pueden hacer Rosario-Santa Fe, Rosario-Córdoba, Rosario-Buenos Aires, Rosario-Mar del Plata, Rosario-Mendoza en una primera parte".

"Y luego queremos hacer, Rosario-La Quiaca y Rosario-Ushuaia. Esa es una segunda parte en la que estamos trabajando. Creo que a partir del año que viene lo vamos a hacer", afirmó el directivo en momentos de rápido incremento de unidades eléctricas en el país.

La viabilidad técnica y operativa de este proyecto recae sobre YPF Luz, el brazo de generación eléctrica de la corporación, que ya cuenta con antecedentes en el abastecimiento a firmas tecnológicas en bloques productores del no convencional neuquino.

Sin embargo, las pretensiones actuales apuntan al desarrollo de un megadatacenter, un salto de escala ambicioso que demandará un diseño de infraestructura robusto debido a la refrigeración constante y el flujo ininterrumpido de energía que exigen este tipo de complejos tecnológicos.

El alcance del acuerdo estratégico entre YPF y la firma de Elon Musk

El entendimiento entre YPF y Tesla se gestó formalmente tras la visita de Horacio Marín a la Gigafactory de Texas, donde mantuvo reuniones de trabajo con Michael Snyder, vicepresidente de Energía y Carga de la compañía estadounidense.

En ese marco, ambas firmas suscribieron una carta de intención destinada a evaluar y desarrollar de forma conjunta una red de estaciones de carga rápida de alta potencia y sistemas de almacenamiento de energía a gran escala en territorio nacional.

El núcleo de esta alianza busca fusionar el ecosistema de hardware, tecnología de transferencia de potencia y software de gestión operacional de Tesla con la infraestructura territorial y capilaridad estratégica de YPF a través de su red de estaciones de servicio.

Esta complementariedad permitirá acelerar la instalación de supercargadores en los principales corredores viales, ofreciendo velocidades de abastecimiento superiores para la flota de vehículos electrificados.

Adicionalmente, el proyecto contempla la incorporación de baterías industriales de litio en los nodos logísticos y de recarga. La utilización de estos módulos de almacenamiento masivo permitirá acumular energía durante las horas de menor demanda inyectándola de manera progresiva en las fases de mayor tráfico, evitando así el estrés operativo sobre el sistema de distribución eléctrica local y garantizando una potencia constante para los usuarios.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización de la red que conduce YPF, orientándose a consolidar un mapa de electromovilidad capaz de responder al paulatino crecimiento del parque automotor eléctrico e híbrido, asegurando estándares internacionales de eficiencia y tecnología en todo el país.

La compra del 100% de YPF Luz para impulsar la minería y la movilidad

YPF avanzó en la consolidación de su filial eléctrica mediante la compra del paquete accionario restante de YPF Luz. Con una inversión de USD 430 millones para adquirir el 24,99% que estaba en manos de sus socios minoritarios, la compañía tomó el control total del activo con el objetivo de convertirlo en el brazo energético para apalancar el desarrollo industrial, la minería y la movilidad sostenible.

La decisión corporativa responde a la estrategia de hacer un foco intensivo en los sectores en expansión de la economía argentina, particularmente la minería de litio y cobre en la región del noroeste y de Cuyo.

La electrificación de los yacimientos mineros requiere un suministro masivo, confiable y con baja huella de carbono, área donde YPF Luz proyecta abastecer a los grandes proyectos productivos a través de parques solares y eólicos dedicados.

Asimismo, la integración total de la generadora eléctrica permitirá potenciar la red de suministro que alimenta los centros de recarga de vehículos y las soluciones de infraestructura vial. La empresa cuenta con una capacidad instalada superior a los 3.800 MW y busca alinear el abastecimiento de las estaciones de servicio con fuentes de generación renovable, garantizando la sustentabilidad de origen de la energía consumida por los vehículos eléctricos.

La compañía busca posicionarse como el proveedor energético integral para la creciente demanda de grandes consumidores digitales y centros de procesamiento de datos. Al tomar el control de YPF Luz, la petrolera unifica su estrategia de upstream y renovables, reforzando la caja operativa para diversificar su perfil de negocios frente a las exigencias de la transición energética.