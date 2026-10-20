El complejo de combustibles aportó el 53% del saldo comercial del mes. En los primeros nueve meses del año, el sector acumula u$s9.427 millones.

El sector energético continuó consolidándose como el verdadero motor de la balanza comercial de la Argentina y del saldo general de bienes de septiembre, que registró un superávit de u$s2.976 millones durante el noveno mes del año, el sector energético arrojó un resultado favorable de u$s1.600 millones, lo que significa que explicó el 53% del superávit comercial mensual del país.

En términos prácticos, de cada 100 dólares de saldo positivo generados por el comercio exterior, 53 dólares fueron aportados directamente por el sector energético, de acuerdo a cifras difundidas por la Secretaría de Energía en base al informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado por el Indec.

Durante septiembre, las exportaciones del rubro combustibles y energía (CyE) alcanzaron los u$s1.781 millones, marcando un extraordinario crecimiento interanual del 89,1%, lo que implicó un ingreso adicional de u$s840 millones en comparación con el mismo mes del año anterior.

Las ventas externas de energía representaron el 17,7% del total de las exportaciones nacionales del mes. Al analizar el detalle por bienes, los aceites crudos de petróleo se ubicaron en la cima de los envíos de la economía argentina con un valor de u$s1.127 millones, abarcando por sí solos el 11,2% del total exportado por el país en septiembre y registrando una suba del 86,4% respecto de igual período de 2025.

El dinamismo exportador del complejo energético también estuvo acompañado por la recuperación y el crecimiento de otros hidrocarburos y combustibles. En el capítulo de combustibles minerales, que en septiembre registró un superávit de u$s1.441 millones, las exportaciones de gas natural alcanzaron los u$s59 millones (+58,6% interanual), mientras que las de propano y butano licuados sumaron u$s44 millones (+170,1%) y u$s49 millones (+131,4%), respectivamente.

En cuanto a las importaciones del sector, las compras de combustibles y lubricantes alcanzaron los u$s181 millones en el mes, con un aumento interanual del 3,5% explicable por un alza del 34,1% en los precios internacionales que compensó una contracción del 29,4% en las cantidades físicas importadas.

Cuánto exportaron Neuquén y la Patagonia por Vaca Muerta en septiembre

Por otra parte, la mirada regional y provincial del informe del Indec refleja el peso determinante de la Cuenca Neuquina y la Región Patagónica en este proceso de expansión, y en septiembre, la Patagonia generó exportaciones energéticas por u$s1.191 millones (+85,5% interanual), representando el 67,7% de todas las ventas patagónicas al exterior.

En ese esquema, la provincia de Neuquén se posicionó a la cabeza al despachar u$s1.003 millones en combustibles y energía, impulsada por el desarrollo no convencional de Vaca Muerta, mientras que la región Pampeana sumó u$s536 millones en el mismo rubro (+90,5% interanual), con un aporte destacado de la provincia de Buenos Aires por u$s498 millones.

En el análisis de las cifras acumuladas entre enero y septiembre de 2026, el saldo favorable de la balanza comercial energética llegó a los u$s9.427 millones. Este desempeño resultó decisivo para apuntalar el superávit comercial total acumulado por la Argentina, que ascendió a u$s21.198 millones en los primeros nueve meses del año. De este modo, el sector energético explicó el 44% de todo el superávit comercial obtenido por el país en el transcurso de 2026.

Cuáles fueron los principales compradores de la energía argentina en 2026

Las exportaciones acumuladas del complejo de combustibles y energía treparon a u$s12.452 millones, marcando un incremento del 56,6% en comparación con el mismo lapso de 2025 y representando el 16,1% de todos los bienes enviados al exterior por la Argentina.

En el acumulado del Capítulo 27, los aceites crudos de petróleo sumaron u$s7.753 millones (+58,6% interanual), las naftas alcanzaron los u$s517 millones (+31,0%) y el gas natural sumó u$s515 millones. En términos regionales, la provincia de Neuquén acumula en lo que va del año exportaciones de combustibles por u$s6.933 millones de un total patagónico de u$s8.310 millones, mientras que Buenos Aires aportó u$s3.647 millones en el período.

En materia de socios comerciales, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones energéticas argentinas en los primeros nueve meses del año, absorbiendo u$s3.046 millones (+16,4% interanual) de los u$s9.474 millones totales exportados a la zona del USMCA. Chile se mantuvo como el segundo mercado de importancia para el sector al recibir envíos por u$s2.304 millones (+5,4% interanual).

Por el lado de las compras al exterior, las importaciones acumuladas del sector sumaron u$s3.025 millones (+10,1% interanual), equivalente al 5,4% de las compras totales del país. Este comportamiento de las importaciones estuvo concentrado principalmente en compras acumuladas de gas natural licuado (u$s867 millones) y energía eléctrica (u$s729 millones).

Vaca Muerta ya es parte de la campaña electoral

El presidente Javier Milei habló este lunes en la ciudad de Neuquén para participar de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026. Durante su exposición, el mandatario resaltó el crecimiento de las exportaciones, el rol de Vaca Muerta en el superávit energético y cruzó al kirchnerismo.

"Durante una década Vaca Muerta funcionó a media máquina. Cuando cambiamos las reglas, pasamos a exportar como nunca. De hecho, hoy superamos los u$s10.000 millones en exportaciones, récord en un mes. Qué tipo de cambio atrasado loco que tenemos".

"Esto sucede porque la riqueza de una nación depende más de sus instituciones que de su subsuelo. Argentina tiene la segunda reserva de shale gas más grande del mundo y la cuarta shale oil. Importaba barcos de gas licuados en cada invierno. Esto era la máxima expresión del modelo kuka: precios pisados, subsidios que generaban un derroche de consumo, cepo y prohibiciones de exportar. Asi la balanza energética alcanzaba rojo de hasta u$s5.000 millones anuales", señaló Milei.

Y cargó contra el kirchnerismo y las críticas al actual modelo económico: "Los kukas decían a Macri que el cemento no se come y ahora dicen que el superávit no se come. Estamos enfrentando vencimientos de deudas por u$s25.000 millones, los cuales ya tenemos cerrados. Pero piensen en el viejo modelo, con déficit fiscal", resaltó.

"En otro contexto, con el viejo modelo hubiéramos volado por los aires. Tendríamos híperinflación, con caída de la actividad en torno al 10 o 15%. Y la discusión hoy es que se desacelera el crecimiento y que la inflación baja más lento de lo que esperábamos. Se dan cuenta cómo cambió la discusión. En otro contexto de la historia argentina, hubiéramos volado por los aires", sostuvo.