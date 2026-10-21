Marcos Bulgheroni detalló la estrategia de PAE con drones, polímeros y no convencional en Chubut, sumado al avance de los proyectos de GNL.

Mientras la atención de la industria petrolera argentina se concentra casi de manera exclusiva en Vaca Muerta, los yacimientos tradicionales aún tienen mucho para decir. Así lo demostró Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE), que lejos de dar por cerrada la etapa de las cuencas maduras, redobla su apuesta al desarrollo convencional con el emblemático yacimiento Cerro Dragón como estandarte.

La petrolera de la familia Bulgheroni también avanza en los proyectos de gas natural licuado (GNL) y la exploración del no convencional patagónico, tal como detalló el empresario durante un reciente conversatorio organizado por el IAPG, en la Exposición Argentina Oil & Gas Patagonia que se realiza en Neuquén.

El encuentro sirvió para repasar cómo la agenda sectorial logró diversificarse en los últimos años, impulsada tanto por la necesidad de monetizar los recursos acumulados en la Cuenca Neuquina como por la urgencia de revitalizar activos maduros que sostienen la actividad en las provincias patagónicas, pero además brindan un recurso inestimable para las refinerías locales como es el crudo pesado.

En este escenario de transformación, la compañía decidió articular una serie de inversiones que combinan la aplicación de inteligencia artificial en operaciones de campo, la inyección de polímeros para recuperación terciaria y la apertura de nuevos horizontes exportadores hacia los mercados globales.

El salto al GNL y la gestión de la abundancia

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la incursión de PAE en la exportación de GNL, un proyecto del consorcio Southern Energy encarado junto a YPF, Pampa Energía, Harbour y Golar. Según Bulgheroni, la iniciativa nació desde una visión compartida y un proceso audaz: "Sin duda fue un proyecto medio irresponsable, pero nosotros veníamos diciendo hace 4 o 5 años que había que hacer algo, que tenía que ser en conjunto, nacional y liderado por YPF".

El directivo destacó tres pilares de esta estrategia: la suma masiva de productores para alinear intereses, la decisión de optar por plantas flotantes -como el buque Hili, que llegará a mediados del año próximo- para garantizar un rápido time to market y capitalizar la coyuntura geopolítica internacional, y el posicionamiento de la Argentina como un proveedor confiable.

Sobre este punto, enfatizó que "Por una vez en la vida nos jugó a favor; tenemos claramente un efecto positivo y eso le da a la Argentina esta cualidad, este plus, este sello de un proveedor a largo plazo confiable y un proveedor que te va a vender GNL de una zona de ausencia de conflicto".

Con la masiva disponibilidad de gas que se avecina, Bulgheroni advierte que el país transita hacia un cambio de paradigma, de pasar de la gestión de la escasez a la "gestión de la abundancia", lo que obliga a extender la cadena de valor.

Además de la expansión en fertilizantes, el CEO visualizó una oportunidad colosal en la instalación de centros de datos para inteligencia artificial. "Conceptualmente este tipo de negocios necesita energía competitiva, sustentable, que funcione 24 horas, 7 días, 365 días al año", remarcó, a la vez que agregó: "En cualquier análisis de una fuente de energía que tenga estas condiciones, el gas va a ser central; no hay forma de resolver algo, de tener un proyecto sustentable si no lo tiene".

Estrategia tecnológica para reactivar el yacimiento Cerro Dragón

o: "según anticipó «el CEO de Pan American Energy sobre biocombustibles»".

Lejos de los focos de Vaca Muerta, PAE defiende su hogar histórico en Chubut. Consultado sobre el estado del yacimiento Cerro Dragón -una enorme superficie de 3.500 kilómetros cuadrados-, según anticipó Bulgheroni, el CEO de Pan american Energy quien fue contundente: "Chubut es nuestra casa, es donde Pan American hizo su salto de crecimiento y estamos comprometidos a encontrar la vuelta".

En ese sentido añadió que "es un área madura y la realidad es que no porque sea madura nosotros nos tenemos que dejar bajar los brazos y dejar que se muera el yacimiento", y para cambiar la dinámica de declinación sin resignar competitividad, la compañía implementó tres transformaciones profundas:

Innovación tecnológica y drones: Ante la imposibilidad de sostener el patrullaje terrestre tradicional en 4.500 pozos productores y 1.000 inyectores, PAE rediseñó sus operaciones mediante una flota de cerca de 20 drones. "Tradicionalmente eso se hace con patrullas, rondines, chatas que dan vueltas, y eso hoy ya no lo podemos pagar, esa forma de operar no funciona más", explicó.

Estas naves sobrevuelan diariamente el área capturando miles de imágenes térmicas y ópticas que, procesadas mediante inteligencia artificial, detectan fallas o pérdidas de forma automatizada.

Proyecto terciario con polímeros: Con una inversión de u$s1.200 millones y 22 plantas de polímeros, la empresa puso en marcha un ambicioso plan de recuperación terciaria. "El agua barre el yacimiento arrastrando el petróleo, pero llega un punto en el cual ya no hay más", indicó, detallando que el proyecto busca "cambiar la viscosidad del líquido que está barriendo e incrementar la producción" para capturar al menos 50 millones de barriles adicionales de petróleo y 30 BCF de gas.

El no convencional en el Golfo San Jorge: Frente a la pregunta de por qué Vaca Muerta concentra toda la atención, PAE decidió comprobar el potencial de la roca D129. "La única forma era perforar un pozo, no hay otra", señaló.

Tras perforar un pozo vertical y posteriormente un lateral de 1.500 metros con 20 fracturas, la compañía produce shale gas en el Golfo San Jorge. "Hace más de 18 o 20 meses que estamos produciendo shale gas del Golfo San Jorge, no se sabe, no se anuncia, no se dice, pero es la realidad", afirmó, y concluyó respecto al futuro: "Estoy convencido de que se va a desarrollar una nueva cuenca no convencional en el Golfo San Jorge".