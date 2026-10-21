La compañía de origen frances proyecta el desarrollo del Proyecto Alberdi con pozos submarinos eléctricos en la cuenca austral, únicos en el país

El futuro del gas offshore en la Argentina estará marcado por la implementación de pozos submarinos y tecnologías de automatización eléctrica, según adelantó Sergio Mengoni, director general de TotalEnergies en la Argentina, durante su participación en el evento AOG Patagonia que se realiza en la ciudad de Neuquén.

En una extensa exposición junto a los principales referentes de la industria hidrocarburífera, el ejecutivo repasó los planes estratégicos de la firma de origen francés, el desarrollo de nuevos proyectos costa afuera en la Cuenca Marina Austral, la exploración en bloques de aguas profundas y la necesidad de sostener incentivos para el gas seco frente al predominio de los recursos no convencionales de Vaca Muerta.

Durante el panel de apertura de la tradicional cumbre sectorial, la compañía focalizó su estrategia en la diversificación del portafolio y en la evolución técnica de sus operaciones en la provincia de Tierra del Fuego. Al referirse a las iniciativas operativas en curso, Mengoni detalló los alcances del denominado Proyecto Alberdi, una propuesta que modifica los esquemas de producción tradicionales aplicados hasta el momento en el sur del territorio argentino.

"Alberdi, es un nuevo desarrollo offshore con pozos submarinos", explicó Mengoni al precisar las características técnicas de la iniciativa. Tras recordar la reciente puesta en marcha de la plataforma Fénix -la sexta infraestructura instalada por la operadora en las costas australes-, el responsable de la firma remarcó que el nuevo concepto productivo "requerirá la perforación de entre tres y cinco pozos submarinos vinculados de manera directa a las instalaciones existentes en la región".

El desarrollo offshore que demandará una inversión de u$s1.500 millones, forma parte de la reciente presentación de TotalEnergies en París de una cartera de proyectos por cerca de US$10.000 millones para expandir su producción de gas y petróleo en Argentina. El anuncio lo realizó Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la petrolera francesa, durante Argentina Week París.

Cómo funcionarán los pozos submarinos eléctricos de TotalEnergies

A nivel global, TotalEnergies cuenta con un amplio recorrido en la implementación de sistemas de producción submarinos en cuencas de alta complejidad técnica, en activos maduros y de aguas profundas como los que opera en las costas de África Occidental (Angola y Congo), el Mar del Norte y la cuenca de Santos en Brasil.

Allí, la compañía utiliza esquemas de interconexión submarina conocidos como tie-backs que vinculan los pozos sumergidos directamente con plataformas fijas, buques FPSO o plantas en tierra sin necesidad de construir nuevas estructuras de superficie.

Esta tecnología incorpora árboles de navidad (tal como se denomina en la industria el conjunto de válvulas, y conexiones) submarinos de última generación, cabezas de pozo totalmente automatizadas y sistemas de separación de fluidos en el lecho marino, lo que optimiza los costos de desarrollo, extiende la vida útil de las instalaciones existentes y reduce significativamente la huella de carbono operacional.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo esquema es la incorporación de innovaciones tecnológicas aplicadas a la eficiencia energética. En este sentido, Mengoni confirmó que las cabezas de los pozos proyectados operarán bajo un sistema completamente automatizado. "Tendrá mucho de innovación porque todas las cabezas de pozo serán 100% eléctricas", enfatizó el ejecutivo, subrayando que este avance permitirá apuntalar la producción convencional de gas para abastecer al mercado interno.

Los yacimientos operados por la compañía en consorcio con socios estratégicos como Pan American Energy (PAE) y Wintershall Dea aportan actualmente el 15% del fluido que se consume en la Argentina, consolidando un aporte histórico que complementa el peso productivo de la Cuenca Neuquina.

La estrategia de la compañía en el extremo sur del país no se limita al ámbito marino, sino que contempla también la reactivación de áreas terrestres. Mengoni confirmó que se planifica la perforación de nuevos pozos en bloques onshore ya adjudicados en la provincia austral, combinando tanto objetivos de gas como de petróleo convencional.

Paralelamente, la compañía mantiene expectativas en materia exploratoria costa afuera. Al ser consultado sobre las perspectivas de búsqueda en nuevas fronteras, el directivo detalló el estado de los trabajos que se ejecutan junto a Equinor e YPF en la Cuenca de Malvinas.

"Allá ya tiramos una sísmica, estamos evaluándola, tenemos que decidir muy prontito si pasamos a la próxima etapa o no", indicó al manifestar el entusiasmo corporativo por el potencial geológico relevado en el bloque.

Por qué TotalEnergies apuesta al gas seco de la Cuenca Austral

Mengoni también se refirió a la convivencia entre el gas asociado proveniente de los desarrollos shale y la necesidad de garantizar reservas de gas seco. En ese sentido señaló la evolución de la matriz energética y la importancia de no descuidar los yacimientos dedicados exclusivamente a la producción de gas, especialmente ante el crecimiento sostenido de la demanda interna y los compromisos asociados a las futuras plantas de licuefacción.

"Hoy hablamos mucho y creo que todos sabemos que va a venir muchísimo gas asociado de los yacimientos de petróleo, pero la demanda de gas del país va a crecer y mucho; entonces, el gas seco va a seguir siendo necesario para complementar esta matriz energética que tenemos", reflexiono el responsable de TotalEnergies al considerar indispensable preservar esquemas competitivos que estimulen la inversión en esta clase de reservorios.

En la misma línea, la exposición abordó la expansión hacia los mercados regionales y la diversificación de las rutas de comercialización hidrocarburífera. Mengoni valoró los hitos exportadores alcanzados recientemente y destacó el rol pionero de la compañía en la reversión de los flujos de transporte para viabilizar el envío de moléculas producidas en los yacimientos neuquinos hacia los mercados del sur brasileño.

"Consideramos que es un eje muy importante; estamos convencidos de que va a crecer y es uno de los pilares más que tenemos en el país para seguir desarrollando", afirmó tras calificar la integración sudamericana como una herramienta clave de complementariedad.

Hacia el tramo final de su presentación, Mengoni evaluó las condiciones macroeconómicas actuales de la Argentina y transmitió una visión optimista respaldada por la cúpula global de la corporación. Al respecto, recordó las recientes declaraciones formuladas por el CEO global de la firma, Patrick Pouyanné, durante su visita a París, donde ponderó la estabilidad financiera y el ordenamiento de las variables locales.

"A mí mis colegas franceses me preguntan '¿se puede invertir en la Argentina?', y yo les digo 'sí, vayan, inviertan en el país'", relató Mengoni al reproducir el respaldo institucional recibido desde la casa matriz. De este modo, la compañía reafirmó su compromiso a largo plazo con el sector energético argentino, consolidando una presencia industrial que supera las cinco décadas y apostando a la innovación tecnológica para sostener el abastecimiento estratégico de hidrocarburos.