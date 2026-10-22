Neuquén adjudica nuevas áreas en Vaca Muerta para Manzano, Central Puerto, PCR y GeoPark

GyP adjudicó ocho áreas en Vaca Muerta que ofertaron inversiones exploratorias por u$s 230 millones y u$s 180 millones en bonos para la provincia

La petrolera estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) adjudicó los permisos de trabajos exploratorios en ocho nuevas áreas de la formación no convencional de Vaca Muerta a las compañías Petrolera Comodoro Rivadavia (PCR), Patagonia Energy, GeoPark, JPM Energía, Phoenix-Continental Resources y Selva María Oil, esta última vinculada al empresario José Luis Manzano.

El proceso licitatorio, correspondiente a la Ronda N°1/2026 lanzada en mayo, movilizó un total de 20 propuestas presentadas por diez grupos empresariales sobre los quince bloques originalmente ofertados. A la vez, la provincia tiene en marcha una segunda licitación en curso que permitirá ampliar la llegada de nuevos jugadores a la Cuenca Neuquina.

La iniciativa demandará una inversión exploratoria inicial de u$s 230,1 millones para el estudio técnico del subsuelo y generará un ingreso directo de u$s 180,7 millones para las arcas del Tesoro Provincial en concepto de bonos de acceso. El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de adjudicación junto al ministro de Energía, Gustavo Medele, la ministra de Ambiente, Leticia Esteves, y el presidente de la firma estatal, Guillermo Savasta.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la transparencia del proceso licitatorio impulsado por la provincia y resaltaron la solidez financiera de cada una de las firmas ganadoras, las cuales lograron validar plenamente sus compromisos patrimoniales y de inversión antes de la ratificación final del proceso competitivo.

El mandatario provincial ponderó la relevancia de la licitación y remarcó la calidad de la roca madre neuquina, ampliamente comprobada en las zonas de desarrollo masivo, la cual genera un marco de certidumbre geológica que impulsa a nuevos actores a sumarse al mapa del upstream provincial.

Por su parte, el ministro Gustavo Medele precisó que el programa de trabajo comprende la ejecución de 11 pozos horizontales y la realización de sísmica 3D sobre una superficie aproximada de 725 kilómetros cuadrados. Si bien aclaró que estas tareas no aportarán barriles de petróleo en el corto plazo por tratarse de proyectos orientados a disipar la incertidumbre en zonas de frontera, subrayó la importancia de bajar los riesgos geológicos para transformar estas superficies en futuras concesiones de explotación no convencional.

Los fondos correspondientes a los bonos de acceso ingresarán a las arcas provinciales de manera inmediata, en tanto que los desembolsos operativos de capital se irán ejecutando gradualmente a lo largo de un plazo fijado de cinco años. En siete de las superficies otorgadas se contempló un carry asociativo a favor de GyP del 10%, a excepción del bloque Chasquivil Sur, donde la propuesta ganadora ofreció una participación del 15% para la compañía estatal.

El mapa exploratorio y los compromisos de las operadoras

El reparto técnico de los bloques adjudicados muestra una presencia diversa de compañías independientes y especializadas del sector energético. La operadora Petroquimica Comodoro Rivadavia (PCR) resultó adjudicataria de tres áreas denominadas La Tropilla I, Águila Mora Noreste y Santo Domingo II.

La firma comprometió la perforación de un pozo horizontal en cada bloque, con 1.500 metros de rama lateral y 25 etapas de fractura por perforación, lo que implicará desembolsos por u$s 55,6 millones en trabajos exploratorios, una regalía del 12% a la provincia, un carry del 10% para GyP y u$s 71,5 millones en bonos de acceso.

Por su parte, la compañía Patagonia Energy se adjudicó la superficie Corralera Noroeste mediante una inversión proyectada de u$s 78,7 millones para la perforación de tres pozos horizontales de 3.000 metros de rama lateral y 150 etapas de fractura hidráulica totales. En tanto, GeoPark de capitales colombianos asumió la operación de Corralera Noreste con una inversión de u$s 34 millones destinada a dos pozos de 2.000 metros de longitud lateral, 60 etapas de fractura en conjunto y u$s 60,5 millones en bonos de acceso a favor del Estado neuquino.

El esquema de adjudicaciones se completó con las asignaciones otorgadas a JPM Energía, Phoenix-Continental Resources y Selva María Oil. JPM Energía obtuvo la concesión del bloque Pampa de las Yeguas II Noreste, donde desembolsará u$s 26,1 millones para encarar un pozo horizontal de 3.000 metros de rama lateral con 53 etapas de fractura, junto al pago de un bono de u$s 18,5 millones y una regalía del 15%.

La firma Phoenix-Continental Resources asumirá la exploración de Corralera Sur con un proyecto de u$s 18,9 millones para perforar un pozo de 1.500 metros de rama lateral y 14 etapas de fractura, aportando u$s 7,1 millones en bonos de acceso.

Finalmente, Selva María Oil -una empresa vinculada al empresario mendocino José Luis Manzano a través de su grupo económico e Integra Capital- operará el área Chasquivil Sur, comprometiendo u$s 16,8 millones para un pozo horizontal de 1.500 metros de rama lateral, 30 etapas de fractura hidráulica y la oferta de carry más elevada del proceso licitatorio a favor de GyP, alcanzando el 15% de participación, junto a un 15% de regalías provinciales y u$s 1 millón por bono de ingreso.

Integración de proveedores locales e incentivos

En paralelo con la asignación de los nuevos bloques exploratorios, la administración neuquina activó una estrategia integral orientada a reforzar la participación de las empresas locales en el desarrollo no convencional. El gobernador Figueroa reunió en el Centro de Convenciones Domuyo al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, junto a los principales directivos de las cámaras empresariales de la provincia, en la previa del encuentro industrial sobre escala y eficiencia en Vaca Muerta.

Del espacio formaron parte referentes de la Federación de Cámaras del Sector Energético (Fecene), el Centro PyME-ADENEU, la Cámara Empresarial de Servicios Petroleros (Ceipa), la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan), la Cámara Argentina de la Construcción y la Asociación de Industriales Neuquinos.

Durante la mesa de trabajo, Figueroa ratificó la meta institucional de transformar la aceleración hidrocarburífera en mayor ocupación de mano de obra local y en capacidades productivas permanentes para el entramado industrial asentado en la provincia.

Como resultado del diálogo de articulación entre el sector público y el privado, el titular de YPF se comprometió a mantener instancias de reunión de periodicidad trimestral para transparentar los procesos licitatorios y exponer el volumen de participación de las pymes de la zona.

Asimismo, Figueroa anunció que la provincia implementará un esquema diferencial de incentivos fiscales a partir del año 2028, mediante el cual las empresas radicadas que contraten mano de obra neuquina y adquieran bienes y servicios de proveedores provinciales no pagarán el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El mandatario neuquino remarcó la importancia de consolidar una cadena de valor integrada y real dentro de la cuenca, evitando esquemas de intermediación o contrataciones externas, con la finalidad de asegurar que los rendimientos económicos generados por la formación no convencional impulsen la infraestructura regional y consoliden la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.