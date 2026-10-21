La producción rozó el millón de barriles diarios impulsada por el no convencional, mientras el superávit del sector se acerca a los u$s10.000 millones

La industria del gas y el petroleo atraviesa un momento de pleno desarollo que permite al país alcanzar nuevas cifras récord de producción de hidrocarburos, impulsadas casi en su totalidad por el no convencional de Vaca Muerta, y que se acerca al primer millón de barriles diarios.

El desempeño del sector petrolero en elnoveno mes del año alcanzó un máximo histórico de 973,7 miles de barriles diarios de crudo, marcando una variación mensual del 3,2% y un incremento interanual del 15,5%. Este volumen posiciona a la Argentina cada vez más cerca del ansiado objetivo del millón de barriles.

El principal motivo de este salto cuantitativo fue la formación no convencional de Vaca Muerta, que aportó 698,5 miles de barriles diarios, fijando un nuevo récord histórico para la cuenca. El avance del segmento no convencional compensa la madurez de los campos tradicionales y se afianza definitivamente como la columna vertebral de la oferta petrolera del país.

Las próximas metas son alcanzar el millón de barriles de producción exclusivamente de Vaca Muerta y luego llegar al millón de exportación con lo cual la Argentina logrará una marca que pocos países logran, que es exportar un millón de barriles.

Por el lado del gas natural, el volumen total producido a nivel nacional alcanzó los 143,1 millones de m³ diarios. Aunque se registró una retracción mensual del 8,2% debido al comportamiento estacional tras el fin de los meses de mayor demanda invernal, la comparación interanual mostró un crecimiento del 3,2%.En este segmento, Vaca Muerta aportó 86,0 millones de m³ diarios.

El impacto en la balanza energética

Gracias al incremento en los saldos exportables de crudo, la balanza energética arrojó en septiembre un superávit comercial de u$s1.600 millones, mientras que el acumulado en los primeros nueve meses del año llevó al superávit energético con u$s9.427 millones, encaminando al sector a cerrar el período con un saldo favorable cercano a los u$s14.000 millones.

Esta transformación cobra dimensión al considerar que, pocos años atrás, la balanza energética arrojaba saldos deficitarios en torno a los u$s5.000 millones. La expansión de obras de infraestructura clave para la evacuación desde la Cuenca Neuquina permitió liberar capacidad de transporte para volcar el excedente hacia el mercado internacional.

El momento histórico fue destacado durante la exposición del Presidente Javier Milei, junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en el marco del encuentro del sector hidrocarburífero. El mandatario hizo hincapié en que la verdadera causa del despegue energético no fue únicamente el recurso geológico, sino el cambio en las reglas de juego institucionales y de mercado que permitieron pasar del autoabastecimiento al perfil exportador de primer nivel regional.

Por su parte, el titular de YPF proyectó un panorama de crecimiento exponencial hacia finales de la década, sosteniendo que la expansión del crudo no convencional y las iniciativas de Gas Natural Licuado (GNL) transformarán la matriz productiva de la Argentina, con miras a alcanzar exportaciones energéticas superiores a los u$s45.000 millones para 2030 o 2031.

Luego de alcanzar su nivel mínimo en 2016, las exportaciones de combustibles y energía iniciaron una trayectoria ascendente, que las llevó a u$s11.100 millones en 2025, según el análisis de la consultora Economía y Energía. En los primeros nueve meses de 2026, las exportaciones del sector ya superaron el total anual del último año.

En 2026, de acuerdo a la consultora del economista Nicolás Arceo, el sector pasó a explicar el 16% de las exportaciones totales argentinas tras haber representado el 18% en 2003 y caído al 4% en 2016.

El proyecto VMOS y el salto exportador

La clave para sostener y ampliar los récords productivos de Vaca Muerta es la capacidad de evacuación hacia los mercados internacionales. En este frente, el desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) se posiciona como la obra de infraestructura petrolera más ambiciosa, diseñada para liberar de manera definitiva el potencial exportador de la Cuenca Neuquina.

En ese sentido, Horacio Marín remarcó que las proyecciones iniciales del proyecto ya se quedan cortas ante el dinamismo de la cuenca, por lo que ya se contempla ampliar la capacidad del VMOS a 1 millón de barriles diarios. Esta cifra permitiría canalizar por sí sola una escala de envíos al exterior sin precedentes en la historia hidrocarburífera.

Para alcanzar semejante volumen, la iniciativa contempla una progresión de evacuación. La etapa inicial prevé una puesta en marcha temprana para comienzos de 2027 con una capacidad de 180.000 a 190.000 barriles diarios.

El cronograma prevé un salto de escala para llevar la capacidad de transporte a 390.000 barriles diarios hacia mediados de 2027. A partir de allí, el plan contempla escalar progresivamente hasta alcanzar los 550.000 barriles y luego los 750.000 barriles diarios mediante la incorporación de estaciones de bombeo.

A lo largo de todo el resto del año, el cronograma contempla el avance sostenido de las obras en la terminal marítima de Punta Colorada, en Río Negro, junto con la colocación de las monoboyas de alta capacidad. De esta manera, el sistema quedará habilitado para operar con buques de gran calado, los mayores que navegan en el mundo con capacidad de 2 millones de barriles.