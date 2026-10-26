Profertil invertirá u$s1.700 millones para ampliar su planta en Bahía Blanca

La compañía acordó con Bahía Blanca un proyecto para sumar una nueva línea de producción de amoníaco y urea granulada en Ingeniero White por u$s1700 M

Esto refuerza el mercado interno y las exportaciones. Techint y Saipem apoyan la obra con tecnología avanzada.

Profertil invertirá u$s1.700M para duplicar su producción de urea. Será la mayor planta de Latinoamérica en 2031.

Profertil, la única productora de urea granulada del país, dio un nuevo paso hacia la expansión de su capacidad productiva en el polo industrial de Bahía Blanca, consolidando una de las iniciativas industriales más relevantes para el sector agropecuario y petroquímico del país.

Con más de 25 años de trayectoria en la producción de fertilizantes, la compañía firmó un acuerdo estratégico con la Municipalidad de Bahía Blanca en el marco del proyecto que prevé ampliar hasta duplicar su capacidad del complejo industrial ubicado en la localidad de Ingeniero White.

El convenio firmado contempla un proyecto de inversión estimado en u$s1.700 millones para la instalación de un nuevo tren integrado de producción de amoníaco y urea granulada en el complejo industrial de Profertil, reveló este lunes la compañía.

La iniciativa permitiría ampliar la capacidad productiva actual en 1,5 millones de toneladas anuales, contemplando un plazo estimado de construcción de 45 meses. El proyecto prevé que la producción incremental comenzaría en 2031, momento en el cual Profertil alcanzaría una capacidad total de 2,82 millones de toneladas de urea por año, convirtiéndose de este modo en la planta de producción de urea más grande de toda Latinoamérica.

Esta nueva capacidad productiva permitiría fortalecer de manera directa el abastecimiento del mercado interno y ampliar sustancialmente las posibilidades de exportación hacia la región. Este paso fundamental se da en una nueva etapa corporativa para la empresa, luego del cambio en su composición accionaria concretado a fines de 2025, cuando Adecoagro pasó a controlar el 90% del paquete accionario y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) asumió el 10% restante.

El acuerdo establece además un marco institucional de cooperación para acompañar las gestiones necesarias destinadas al desarrollo del proyecto, así como promover la contratación de empleo y la participación activa de proveedores locales, contribuyendo de forma directa al desarrollo socioeconómico de Bahía Blanca y toda la región circundante.

El respaldo técnico de Techint y Saipem para el polo petroquímico

Para llevar adelante esta gran expansión operativa, la compañía designó a las firmas Techint Ingeniería & Construcción y a la italiana Saipem para realizar la evaluación técnica de la obra en el complejo industrial. Cabe destacar que la empresa de origen italiano es la que llevó adelante la construcción de la actual planta de producción de urea granulada, inaugurada originalmente en 2001 junto a Techint E&C.

En esta nueva etapa estratégica, ambas compañías volverán a integrar sus capacidades técnicas durante un programa de estudio que tendrá una duración estimada de once meses y dará los lineamientos definitivos para el proyecto de expansión.

Las actividades conjuntas permitirán integrar capacidades complementarias en el desarrollo de obras industriales de gran escala y complejidad. El trabajo incorporará tecnología de producción de amoníaco provista por Topsoe, tecnología de producción de urea de Saipem y tecnología de granulación desarrollada por Thyssenkrupp Uhde.

La adjudicación representa un hito en la participación en el sector downstream y petroquímico, consolidando una relación de varios años de trabajo conjunto. Asimismo, la ampliación proyectada resulta clave para abastecer a un sector agrícola en constante expansión que demanda nutrientes nitrogenados de manera permanente, reduciendo de este modo la dependencia de las importaciones y dinamizando toda la infraestructura logística y operativa del nodo industrial bahiense.

Una nueva etapa corporativa y el contexto de inversiones en la región

La reorganización accionaria concretada a fines de 2025 marcó un punto de inflexión en el mapa corporativo de la firma, luego de que YPF y la canadiense Nutrien decidieran vender la totalidad de su paquete accionario.

Esta desinversión respondió a estrategias globales de ambas corporaciones, permitiendo que Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas tomaran el control total de la principal productora de fertilizantes nitrogenados del país. Con esta nueva conducción, la empresa asumió con fuerza la reactivación del ambicioso proyecto de ampliación que había permanecido en evaluación y postergado durante la gestión anterior debido a diversas indefiniciones financieras y contextuales.

En forma paralela, el polo industrial de Bahía Blanca registra un fuerte dinamismo con otros proyectos de gran envergadura vinculados al aprovechamiento masivo del gas natural proveniente de Vaca Muerta.

La combinación de estas iniciativas de inversión privada consolida un escenario de alto impacto para la infraestructura energética e industrial de la Argentina, apuntalando tanto la agregación de valor en origen como la inserción competitiva del país en los mercados internacionales de nutrientes y productos petroquímicos de alta demanda global.