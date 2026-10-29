YPF ganó u$s 2.500 millones y busca sostener el crecimiento de Vaca Muerta

La petrolera obtuvo su segundo mejor EBITDA trimestral, redujo su endeudamiento y elevó la producción de shale. Qué muestran sus números y sus planes

YPF registró un EBITDA ajustado de u$s 2.503 millones en el tercer trimestre de 2026, un resultado que quedó por debajo del récord del período anterior, pero que creció 84% interanual.

La petrolera también informó una utilidad neta cercana a u$s 1.200 millones y una mejora en sus indicadores de endeudamiento, en un período en el que volvió a aumentar la producción de petróleo no convencional.

La evolución del negocio tiene como principal motor a Vaca Muerta, donde la empresa busca incrementar los volúmenes de extracción y preparar nuevos desarrollos. El desafío consiste en sostener ese crecimiento mientras avanza con las inversiones necesarias para ampliar la producción y la capacidad de transporte de crudo.

YPF ganó u$s 1.200 millones y mejoró su posición financiera

El EBITDA ajustado alcanzó los u$s 2.503 millones entre julio y septiembre. Aunque fue el segundo registro más alto de la historia de la empresa, quedó por debajo de los u$s 2.804 millones del segundo trimestre. En la comparación interanual, en cambio, el indicador avanzó 84%.

YPF atribuyó la mejora frente a 2025 al crecimiento de la producción de shale, la reducción de los costos de extracción, el mayor procesamiento en las refinerías y la evolución de los precios.

La compañía informó además un flujo de caja libre de u$s 900 millones, el segundo nivel más alto de su historia. Ese resultado contribuyó a reducir la relación entre deuda neta y EBITDA a 0,8 veces, frente a 1,09 veces en el trimestre anterior.

La evolución de ese indicador es relevante porque la empresa necesita financiar un programa de inversiones intensivo en capital. Una mayor generación de caja puede ayudar a sostener los desembolsos y reducir la presión financiera, aunque no elimina la necesidad de evaluar los vencimientos de deuda y las necesidades de fondos de los próximos períodos.

Vaca Muerta impulsa la producción y concentra las inversiones

La producción de petróleo shale promedió 224.000 barriles diarios durante el tercer trimestre, con un incremento de 32% frente al mismo período de 2025. La cifra también superó los 213.000 barriles diarios del trimestre anterior.

Según la compañía, el nivel actual ronda los 245.000 barriles por día y la meta es alcanzar los 250.000 antes de fin de año. Ese objetivo supone sostener el ritmo de crecimiento de la producción no convencional, que se convirtió en una pieza central de la estrategia de la petrolera.

Entre julio y septiembre, las inversiones de YPF sumaron u$s 1.287 millones, un aumento interanual de 26%. El 70% se destinó a desarrollos no convencionales. No obstante, el monto quedó por debajo de los u$s 1.340 millones desembolsados durante el trimestre anterior.

A su vez, según las cifras difundidas por YPF, los desarrollos contemplan una inversión estimada de u$s 44.000 millones durante 26 años, unos 2.200 pozos y una capacidad máxima proyectada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

El transporte de crudo será clave para ampliar las exportaciones

El crecimiento de la producción requiere infraestructura para trasladar el petróleo desde los yacimientos hacia las refinerías y los puntos de salida al exterior. En ese frente, YPF informó que el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) superaba el 85% de ejecución al cierre de septiembre.

La compañía prevé inaugurar la obra hacia fines de 2026 y comenzar las exportaciones de crudo a través de esa infraestructura durante el primer trimestre de 2027. En paralelo, las refinerías procesaron 344.000 barriles diarios, un 5% más que un año antes.

YPF señaló que volvió a cubrir la demanda interna de combustibles sin recurrir a importaciones y que incrementó las exportaciones. Por último, la empresa incorporó en el balance la compra del 25% restante de YPF Luz por u$s 430 millones.

Con la operación, la petrolera pasó a controlar el 100% de la generadora eléctrica y prevé consolidar integralmente sus resultados desde el cuarto trimestre.