El Gobierno nacional oficializó subas promedio del 3,57% en electricidad para el AMBA y del 2,17% en gas a nivel nacional, con prórrogas en subsidios.

La Secretaría de Energía oficializó este viernes, a través de resoluciones publicadas por el ente regulador de los servicios públicos, un nuevo esquema de actualización tarifaria con vigencia a partir del 1 de noviembre. La medida comprende subas tanto para el servicio de electricidad como para el de gas natural, en el marco de la continuidad del proceso de normalización de los cuadros tarifarios.

De acuerdo con la normativa difundida, el ajuste en el servicio eléctrico se ubica en un 3,57% en promedio para la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aclarando que las tarifas en el interior del país continúan bajo la órbita de fijación de los entes reguladores locales.

En términos de impacto nominal para los hogares del AMBA, el incremento promedio total se estima en aproximadamente $1.700 por mes, mientras que para tres de cada cuatro usuarios el ajuste rondará los $1.150 mensuales.

Por su parte, el cuadro tarifario del gas natural registrará un incremento promedio del 2,17% a nivel nacional.

Prórroga de subsidios y contención sectorial

Para amortiguar el traslado de los costos estacionales y mayoristas, el Gobierno también dispuso la extensión de esquemas de bonificación en los bloques de consumo prioritario.

En materia eléctrica, se prorrogó el consumo base bonificable en 200 kWh, sosteniendo el criterio aplicado durante septiembre y octubre, por encima de los 150 kWh previstos originalmente en el cronograma del sector.

Asimismo, se mantiene vigente la estructura de descuentos que combina una bonificación general del 50% con otra extraordinaria del 25%, totalizando un 75% de rebaja sobre el componente de la energía para aquellos usuarios que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos.

En cuanto al servicio de gas natural, se prorrogó la bonificación general del 50% —que según el esquema inicial debía reducirse a cero—, complementada con un 24,25% extraordinario, lo que redunda en un descuento total del 74,25% para la demanda residencial alcanzada.

Los fundamentos de la actualización en electricidad

En relación con el sector eléctrico, las autoridades nacionales explicaron que la tarifa final se actualiza de manera mensual mediante la aplicación de una fórmula polinómica específica que combina la evolución del IPIM y del IPC.

En esta oportunidad, el incremento mensual se explica por el comportamiento alcista registrado en el IPIM, el cual sufrió presiones alcistas adicionales vinculadas al impacto que ejercen sobre la cadena logística y de insumos energéticos los conflictos internacionales y las tensiones geopolíticas en la región de Medio Oriente.

Desde el punto de vista regulatorio, los considerandos de las normas específicas del sector eléctrico detallan que este mecanismo de adecuación periódica busca evitar distorsiones acumuladas en la cadena de transporte y distribución, permitiendo que las empresas prestadoras mantengan los niveles de inversión indispensables para la operación segura de las redes.

Asimismo, la normativa remarca que la aplicación de la fórmula polinómica responde a la necesidad de dar previsibilidad tanto a las distribuidoras como a los usuarios residenciales, comerciales e industriales, en un contexto macroeconómico donde la recomposición de los precios relativos constituye un pilar ineludible.

Cómo se explicaron los aumentos en gas natural

Por su parte, en lo que atañe al segmento del gas natural, los fundamentos expuestos en las resoluciones oficiales señalan que la adecuación tarifaria responde a la persistencia en la actualización de los precios estacionales del gas en el PIST, así como a la revisión de los márgenes de transporte y distribución.

El Gobierno precisó que estos componentes deben reflejar de manera gradual los costos reales de abastecimiento para garantizar la sustentabilidad de la cadena gasífera, especialmente ante la proximidad de los períodos de mayor demanda y la necesidad de incentivar la producción local de hidrocarburos no convencionales.

Las mismas disposiciones sobre el servicio de gas enfatizan que el sendero de actualización tarifaria se instrumenta de forma coordinada con la política fiscal general, buscando equilibrar la reducción gradual de los subsidios estatales con la protección de los sectores de menores ingresos mediante herramientas de asistencia focalizada.

En este sentido, los textos oficiales subrayan que la prórroga de las bonificaciones extraordinarias actúa como un mecanismo amortiguador para evitar un impacto abrupto en el poder adquisitivo, asegurando al mismo tiempo que que la convergencia hacia los valores de equilibrio económico se realice sin resignar las metas fiscales acordadas por el Estado Nacional.

Los subsidios energéticos caen a su mínimo anual

El equipo económico de Luis Caputo cuenta con un alivio financiero tan oportuno como clave para las cuentas públicas, dado que la brecha de subsidios energéticos en el segmento residencial promedio se desplomó al 26%, marcando el nivel más bajo de todo el año, de acuerdo con el último informe del Monitor Eléctrico de RICSA Alyc correspondiente a septiembre de 2026.

Este repliegue de la asistencia estatal es consecuencia de una combinación de factores estacionales como la fuerte caída en los costos reales de referencia del sistema y una mayor participación de fuentes de generación más económicas que aportaron previsibilidad a un mercado eléctrico mayorista (MEM) caracterizado por su volatilidad.

Esta reducción en el gasto se da a días del planteo del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los subsidios en su informe Perspectivas Económicas para el Hemisferio Occidental, presentado durante la Asamblea Anual del FMI en Bangkok, Tailandia. El documento advierte que las medidas generalizadas para amortiguar el aumento de los precios internacionales de la energía pueden distorsionar el funcionamiento de los mercados y desalentar el ahorro energético.