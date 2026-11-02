La nueva reglamentación de Zona Fría traerá aumentos en el gas de hasta el 54%

La reforma del régimen limita el subsidio al precio del gas y eleva las tarifas en la Patagonia y el centro del país. Cuál es la escala de aumentos

La reglamentación del nuevo esquema de subsidios para Zona Fría generará incrementos de hasta el 54% en las facturas del servicio de gas natural, de acuerdo a un análisis privado sobre el impacto del reordenamiento del esquema y sin contar aún los aumentos previstos para noviembre.

Tras la sanción de la Ley 27.828 y la puesta en marcha de sus normas reglamentarias -el Decreto 1266/2026 y la Resolución 299/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación-, la quita gradual del beneficio y la reestructuración de la base de cálculo impactará con fuerza sobre los hogares residenciales de la Patagonia y el resto de las jurisdicciones anteriormente alcanzadas.

Un informe técnico elaborado de la consultora Economía & Energía analizó el alcance real de estos cambios y proyectó que mientras el marco normativo anterior (Ley 27.637) aplicaba las bonificaciones del 30% o 50% sobre el importe total de la factura emitida por las distribuidoras, la Ley 27.828 dispone que el descuento se limite de forma exclusiva al precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), excluyendo a los componentes de transporte y distribución.

Además, la reforma circunscribe el área geográfica beneficiada. El régimen anterior abarcaba a las zonas bioambientales, lo que permitía incluir a numerosas regiones del centro del país. Con el nuevo texto legal, el beneficio se retrotrae únicamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Qué pasará en la Patagonia con el nuevo esquema de subsidios

En el caso patagónico, la bonificación ya no queda garantizada por ley con un porcentaje fijo, sino que su magnitud es definida por la autoridad de aplicación. A su vez, los pagos de las compensaciones dejan de canalizarse a través de las distribuidoras y pasan a liquidarse directamente a las empresas productoras de gas.

En cuanto al financiamiento del sistema, se elimina el recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un esquema de subsidio cruzado mediante el cual los usuarios del resto de las regiones del país financiaban el fondo fiduciario a través de un ítem específico en sus facturas.

Con la entrada en vigencia del nuevo marco normativo, la cobertura del beneficio pasa a ser solventada con partidas del Tesoro Nacional, al tiempo que las compensaciones dejan de canalizarse a través de las empresas distribuidoras y comienzan a liquidarse directamente a las firmas productoras de gas natural .

Al analizar las repercusiones en la Patagonia, el trabajo de Economía & Energía proyectó para las subzonas atendidas por Camuzzi Gas del Sur un incremento promedio anual ponderado del 32% en las boletas finales.

El encarecimiento resulta sensiblemente superior en los meses estivales y de menor consumo alcanzando el pico máximo del 54% en enero y febrero, debido a que los cargos fijos y el transporte pierden la bonificación y pasan a tener un peso relativo más elevado en la liquidación del servicio. Durante el invierno, en julio, la factura media ponderada de la región trepará de $119.000 a $148.000 por mes.

Cómo serán los aumentos promedio por provincias

El desglose proyectado por la consultora especializada para las distintas subzonas patagónicas refleja los siguientes aumentos interanuales promedio en la tarifa mensual:

Neuquén: suba del 25% (la factura media anual pasa de $57.100 a $71.600/mes).

suba del 25% (la factura media anual pasa de $57.100 a $71.600/mes). Tierra del Fuego: suba del 26% (pasa de $118.600 a $149.100/mes).

suba del 26% (pasa de $118.600 a $149.100/mes). Santa Cruz: suba del 28% (pasa de $106.300 a $136.500/mes).

suba del 28% (pasa de $106.300 a $136.500/mes). Chubut: suba del 38% (pasa de $82.800 a $114.300/mes).

suba del 38% (pasa de $82.800 a $114.300/mes). Buenos Aires (Subzona Camuzzi Gas del Sur): suba del 46% (pasa de $68.200 a $99.200/mes).

(Subzona Camuzzi Gas del Sur): suba del 46% (pasa de $68.200 a $99.200/mes). Cordillerano (Río Negro y Neuquén): suba del 34% (pasa de $93.200 a $124.600/mes).

(Río Negro y Neuquén): suba del 34% (pasa de $93.200 a $124.600/mes). Total Ponderado: suba del 32% (pasa de $75.900 a $100.400/mes).

Por fuera de la Patagonia, la Puna y Malargüe, el descuento por Zona Fría fue discontinuado para la generalidad de los usuarios. Únicamente mantendrán una bonificación sobre el precio del gas del consumo base aquellos hogares inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Para estos usuarios, el beneficio alcanzará un 70% sobre el precio del insumo en el período estival de abril a septiembre (al sumar 20 puntos por Zona Fría sobre el 50% del SEF) y se reducirá al 20% el resto del año.

Para dimensionar el impacto en las provincias del centro, la consultora evaluó el caso de Córdoba atendida por Distribuidora Gas del Centro, donde la casi totalidad de los clientes contaba previamente con reducciones de entre el 30% y el 50%.

Los hogares de mayores ingresos sin subsidio socioeconómico pasarán de abonar $37.832 a $54.046 mensuales (+43%). Por su parte, los beneficiarios del SEF que contaban con el 30% de Zona Fría verán subir su factura de $34.200 a $46.000 por mes (+35%). El mayor impacto recaerá sobre los usuarios del SEF que acumulaban el 50% de descuento, cuya boleta mensual registrará un incremento del 88%, pasando de $24.421 a $46.018 al mes.

Novedades en el sector eléctrico para usuarios del norte

De forma paralela al ajuste del gas, el Gobierno nacional adecuó los cupos de consumo subsidiado de electricidad a través de la Resolución 300/2026 de la Secretaría de Energía. La norma amplió la cobertura de los bloques base para las regiones bioambientales clasificadas como cálidas y muy cálidas, pertenecientes en su mayoría al Norte Grande y al litoral del país.

Durante la temporada estival, comprendida entre los meses de noviembre y abril, los usuarios residenciales de estas zonas calurosas dispondrán de un límite de hasta 500 kWh mensuales subsidiados para absorber el consumo de equipos de refrigeración.

En la temporada fría, de mayo a octubre, el tope subsidiado retrocederá a 300 kWh por mes. En tanto, para las regiones cálidas moderadas, la regulación estableció un bloque bonificado de 370 kWh al mes durante los meses pico de verano (diciembre, enero y febrero), retornando al techo general de 300 kWh mensuales en los meses restantes.