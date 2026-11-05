El gobierno de Santa Cruz anunció este jueves el reinicio definitivo de las obras en el financiamiento chino para las represas de Santa Cruz, que impulsará la creación de 4.000 puestos de trabajo, de los cuales 1.800 directos serán directos, tras las negociaciones encabezadas por el gobernador Claudio Vidal con el Gobierno nacional, la UTE constructora y la UOCRA.

El acuerdo establece la aplicación del esquema 90/10, un mecanismo que exige la contratación prioritaria de mano de obra y empresas proveedoras de la provincia para garantizar que el impacto económico de esta infraestructura energética quede en el entramado productivo local.

Tras los fondos por $45.000 millones para las represas de Santa Cruz, se firmaron los acuerdos que permitirán retomar definitivamente la obra que fue lanzada durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sufrió reiteradas demoras desde entonces, hasta su paralización en 2023.

La instancia reunió a representantes del Gobierno nacional, de la UTE a cargo de la ejecución de los trabajos y del gremio de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quienes acordaron la actualización y adecuación del plan de trabajo, las condiciones laborales y el cumplimiento de los convenios colectivos vigentes para esta nueva etapa de la construcción.

En este marco, se prevé que la represa La Barrancosa, ex gobernador Jorge Cepernic -la que tiene un estado más avanzado de obra- podría finalizarse en 2030, aportando 1860 GWH al Sistema Argentino Interconectado (SADI) y con una potencia instalada de 360 MW. Más adelante se retomarían los trabajos de la segunda y mayor de las centrales Cóndor Cliff, expresidente Néstor Kirchner.

La obra es uno de los grandes proyectos en marcha que cuenta con financiamiento del gobierno de China. El proyecto cuenta con fondos de un consorcio de bancos como ICBC, Bank of China, CDB, los que fueron realizando durante años desembolsos que se retomaron parcialmente estre año.

Cómo se aplicará el esquema 90/10 para contratar mano de obra local

Uno de los puntos centrales de la jornada fue la firma de un acuerdo de trabajo entre el Gobierno de Santa Cruz y la UTE encabezada por la empresa china Gezhouba, mediante el cual se establecen condiciones para garantizar que la reactivación de las represas tenga impacto en la economía provincial.

Jairo Guzmán, diputado nacional por Santa Cruz, formó parte del convenio representando al gobierno. "Cuando Nación ordena las cuentas, cumple los contratos y se sienta con las empresas y los trabajadores, las obras se destraban. Santa Cruz necesita menos conflicto y más previsibilidad, y esto es una prueba de que se puede", afirmó el legislador.

El punto de quiebre fue la Adenda 12, firmada entre ENARSA y Gezhouba, que resolvió controversias contractuales históricas, con reclamos acumulados por más de u$s 700 millones desde 2016 por falta de redeterminación de precios. Después el Gobierno nacional liberó los fondos del crédito de los bancos chinos que seguían retenidos en una cuenta del Estado y se giró el primer pago de $45.000 millones a la UTE.

Ahora en la continuidad de los acuerdos, se contempla el cumplimiento del esquema 90/10, que establece que el 90% de la mano de obra empleada deberá ser santacruceña. Para ello, los trabajadores deberán acreditar su inscripción en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL) y su residencia efectiva en la provincia.

De esta manera, la Provincia busca garantizar que la generación de puestos de trabajo vinculados a una obra estratégica se traduzca en oportunidades laborales para los habitantes de Santa Cruz.

El segundo eje del acuerdo establece condiciones para promover la participación de empresas proveedoras de insumos y prestadoras de servicios radicadas efectivamente en Santa Cruz. Las firmas que busquen participar deberán estar inscriptas en el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE) y cumplir también con los criterios establecidos por el esquema 90/10.

El objetivo es que la contratación de bienes, insumos y servicios vinculados a la obra priorice al entramado productivo provincial, permitiendo que las pequeñas y medianas empresas santacruceñas accedan a nuevas oportunidades comerciales.

Por qué estuvieron frenadas las represas de Santa Cruz y cuánto costará terminarlas

Las centrales hidroeléctricas fueron licitadas en 2013 y debían estar listas en 2023. Sin embargo, las demortas se originaron en decisiones adoptadas durante administraciones anteriores y su ejecución quedó atravesada por incumplimientos contractuales, falta de actualizaciones de precios frente al aumento de costos y una acumulación de reclamos que derivaron en la ralentización y posterior virtual detención del proyecto.

En ese marco, desde 2016 no se había cumplido el contrato, ni se habían efectuado redeterminaciones de precio. Como consecuencia, la contratista acumuló reclamos por más de u$s700 millones, mientras que entre ambas represas sólo se ejecutaron aproximadamente u$s1.800 millones. Para completar las dos obras, se estima que aún se requieren u$s4.000 millones de inversión.

A comienzos de marzo, la Secretaría de Energía anunció que la empresa Energía Argentina (ENARSA), acordó la resolución de controversias históricas con los contratistas a fin de destrabar el proyecto y comprometer a la reanudación de las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz.

La provincia ya venía anticipando desde mediados del año pasado el avance de las negociaciones con la constructora china Gezhouba, con la cual Enarsa había firmado un convenio de actualización de términos en julio, sujeto a la resolución de la situación de controversias con los contratistas.

El entendimiento alcanzado busca ordenar un conflicto que se arrastraba desde hace años y que había frenado el avance del proyecto. En particular, la represa Jorge Cepernic, la de menor tamaño dentro del complejo, es la que presenta el mayor grado de ejecución y alcanza actualmente un 46% de avance, por lo que su reactivación es prioritaria para acelerar resultados concretos y recuperar el ritmo de obra.

Esta central contará con tres turbinas que van a generar 360 megavatios de potencia ya están construidas y parte del equipamiento se encuentra en el país, y cientos de trabajadores van a trabajar en esa represa que a condición de la gobernación, serán puestos a cubrir mayoritariamente por santacruceños.

hace un año, el gobierno provincial habia readecuado los campamentos y comenzó a convocar a los trabajadores que habían sido oportunamente suspendidos, a la espera de la resolución final de los temas pendientes entre Enarsa y Gezhouba, que finalmente se demoró hasta hoy.