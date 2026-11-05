Caputo anunció la segunda ronda de negocios RIGI en la provincia de Buenos Aires

El Gobierno oficializó la segunda Ronda RIGI de hidrocarburos en Buenos Aires, con el foco en PyMEs y la presencia confirmada de Javier Milei.

Tras el antecedente en la ciudad de Rosario, el Gobierno nacional formalizó el llamado a la segunda edición de la Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el próximo 2 de diciembre en un lugar a determinar en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien a través de su cuenta personal en la red X dijo que la nueva fecha de encuentro será el próximo miércoles 2 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, con foco en el sector de hidrocarburos y con la participación confirmada del presidente de la Nación, Javier Milei.

El anuncio busca dar continuidad al esquema de desarrollo de cadenas de valor locales implementado en el primer encuentro, donde más de 2.500 proveedores de todo el país entablaron contacto directo con las principales operadoras mineras del país. Según expresaron fuentes del Palacio de Hacienda, el objetivo en esta ocasión es conectar a la industria proveedora bonaerense con los grandes proyectos energéticos que comenzaron a tramitar su adhesión al régimen.

A pesar de que la provincia de Buenos Aires rechazó la adhesión al RIGI nacional e impulsó su propio Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (Ley 15.510) por decisión del gobernador Axel Kicillof, las empresas del entramado industrial continúan siendo piezas clave para la provisión de bienes y servicios en energía y minería.

A pesar de este contexto de tensión política, el Gobierno nacional decidió convocar a la segunda Ronda de Negocios en suelo bonaerense, y aunque el Estado provincial mantenga su propio esquema de incentivos distanciado de la Ley Bases, los proveedores bonaerenses conservan la oportunidad comercial de abastecer a los grandes proyectos adscriptos al RIGI.

Un esquema para articular oferta PyME e inversión escala

La iniciativa responde al mandato del articulado del RIGI que establece que los vehículos de proyecto único (VPU) deben destinar al menos un 20% de su inversión total al contratamiento de proveedores locales, siempre que existan condiciones competitivas de precio y calidad. En ese marco, las rondas de negocios funcionan como la plataforma institucional para acercar las capacidades instaladas en los entramados productivos provinciales con las demandas técnicas de las grandes operadoras.

Durante el encuentro realizado la semana pasada en territorio santafesino con la presencia de una decena de gobernadores, la dinámica de trabajo combinó acreditaciones sectoriales, reuniones bilaterales presenciales y paneles técnicos de homologación.

La experiencia demostró que el principal cuello de botella para la incorporación de PyMEs a las cadenas mineras y energéticas reside en el cumplimiento de estándares de certificación internacional y en la escala de financiamiento para capital de trabajo, puntos sobre los cuales las autoridades nacionales buscan coordinar soluciones específicas junto a la banca pública y privada.

Hasta la fecha, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) contabiliza 27 proyectos formalmente aprobados por un total de u$s76.173 millones, dentro de un pipeline general presentado ante el Palacio de Hacienda que alcanza las 49 iniciativas por u$s218.000 millones.

El grueso de los desembolsos aprobados se concentra en dos sectores estratégicos que explican cerca del 97% de los fondos: el complejo de hidrocarburos —con desarrollos clave en Vaca Muerta y transporte midstream— y la minería de escala, donde sobresalen los megaproyectos de cobre, litio y oro en la región cordillerana.

Hidrocarburos y el desafío de la cadena industrial bonaerense

La elección de la provincia de Buenos Aires como sede para el capítulo de hidrocarburos apunta a integrar al parque industrial más grande del país en los desarrollos del upstream y downstream energético, con particular foco en Vaca Muerta, los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL) y la exploración offshore.

Fabricantes de válvulas, recipientes a presión, servicios de ingeniería, calderería pesada y logística industrial concentrados en los cordones de la provincia se perfilan como los principales actores a vincular con las compañías petroleras, tal como viene destacando la gestión provincial al promover la oferta bonaerense para toda la industria energética y minera.

Fuentes del sector coincidieron en que la demanda de bienes y servicios para las obras de infraestructura de transporte y exportación requerirá una ampliación sustancial en la capacidad proveedora. En ese contexto, la ronda del 2 de diciembre buscará acelerar los procesos de calificación de contratistas bonaerenses para competir en licitaciones de suministros de escala exportadora.

En términos de distribución geográfica, tres provincias captan aproximadamente el 74% del total autorizado bajo el RIGI: Neuquén encabeza el listado con u$s23.744 millones, seguida por Río Negro con u$s19.356 millones y San Juan con u$s13.510 millones. El mapa inversor se completa con desembolsos de envergadura en Catamarca (u$s8.474 millones), la provincia de Buenos Aires (u$s4.961 millones) y Salta (u$s3.508 millones), conformando un perfil geográfico donde cerca del 85% del capital comprometido se focaliza en cuatro jurisdicciones.

La presencia presidencial como señal al mercado

El cierre del encuentro contará con la participación del presidente Milei, según lo anticipado por Caputo, lo que será una señal que en el Palacio de Hacienda interpretan como un respaldo directo a la ejecución territorial del RIGI.

Para el Poder Ejecutivo, la aceleración de los contratos de provisión resulta clave no solo para asegurar el avance de los cronogramas de inversión, sino también para amortiguar el impacto de la transición económica mediante la creación de empleo industrial directo e indirecto.

Mientras las autoridades ultiman la confirmación del predio definitivo en territorio bonaerense donde se desplegarán las mesas de negociación, el Ministerio de Economía trabaja en la apertura del registro previo para empresas y contratistas. Con este esquema, el Gobierno cumple con consolidar un mecanismo periódico de vinculación que recorra los principales nodos productivos del país a medida que se oficialicen los desembolsos de los proyectos aprobados bajo el nuevo marco legal.

La primera Ronda de Negocios del RIGI, realizada en el espacio La Fluvial de Rosario (Santa Fe), cerró con una convocatoria masiva de más de 4.500 asistentes y la participación de 1.800 empresas PyME de todo el país. Durante la jornada, 43 grandes compañías mineras y energéticas desplegaron sus demandas operativas de bienes, insumos y servicios técnicos para abastecer sus respectivos proyectos de inversión.

El volumen de actividad se tradujo en la concreción de 3.300 vinculaciones comerciales en total, divididas entre 2.500 reuniones bilaterales directas de negocios y 800 encuentros de networking técnico. Estas cifras sirvieron como aval para que el Ministerio de Economía decidiera replicar la dinámica en la provincia de Buenos Aires, apuntando a conectar la oferta del entramado industrial bonaerense con la demanda de los desarrollos hidrocarburíferos.