YPF presentó un RIGI de u$s8.729 millones para un bloque de crudo y gas en Vaca Muerta

El proyecto a desarrollar con Vista prevé una meseta de 80.000 barriles diarios de petróleo en Vaca Muerta y exportaciones por u$s25.000 millones.

Es el inicio de un plan de u$s44.000 millones en el hub norte para incrementar producción y exportación.

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Bajo del Toro, que contempla una inversión estimada de u$s8.729 millones a lo largo de su desarrollo y comprende bloques ubicados en el norte de Vaca Muerta.

Se trata de las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte ubicadas en el denominado hub norte que son de titularidad de YPF con un 65% de participación y de Vista Energy Argentina con el restante 35% de control, cuya operación se encuentra a cargo de la petrolera nacional.

El de hoy es el primero de tres proyectos a presentar al RIGI que sumarán una inversión de capital total de unos u$s44.000 millones, distribuida en un periodo de 16 a 26 años, dependiendo de cada proyecto. Como se trata de distintos socios -Shell, Pluspetrol, Chevron y la propia Vista Energy- los cinco bloques se debieron presentar por separado en tres carpetas al RIGI.

Si se incluye el proyecto de petróleo en Loma La Lata, la inversión total de YPF en petróleo ascendería a cerca de u$s70.000 millones, lo que representa el mayor desarrollo de yacimientos en la Argentina hasta la fecha.

El detalle del proyecto Bajo del Toro

La iniciativa de Bajo del Toro tiene como objetivo desarrollar un proyecto de petróleo no convencional con producción de gas asociado, alcanzando un plateau de producción estimado de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día y 3 millones de metros cúbicos diarios de gas entre 2033 y 2040.

Se estima que el proyecto Bajo del Toro generará exportaciones por un total de u$s25.000 millones aproximadamente entre 2027 y 2055. El desarrollo de este proyecto permitirá poner en valor una de las zonas con mayor potencial de Vaca Muerta, impulsando además la construcción de la infraestructura necesaria para el tratamiento y evacuación de crudo y gas.

La iniciativa prevé generar aproximadamente 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción. De esta manera, YPF avanza en el desarrollo de proyectos que contribuyen en forma directa al crecimiento de la producción no convencional, la creación de empleo de calidad y el impulso de la cadena de valor de la industria en el largo plazo.

En este como en el caso de los otros tres proyectos, la producción de gas y petróleo resultante de las inversiones estará destinada a las nuevas plataformas de exportacion en marcha como lo son el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en el caso del petróleo y el Argentina LNG para monetizar las reservas de gas natural no convencionales.

Un megaplán de 44.000 millones de dólares en la cuenca neuquina

La presentación formal de la solicitud para Bajo del Toro ante el Ministerio de Economía es el primero de los proyectos que anticipó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marin, en la reciente call con inversores tras la presentación de los resultados del tercer trimestre. En la ocasión anunció la presentación de tres nuevos proyectos bajo el RIGI, los cuales involucrarán inversiones adicionales por US$ 44.000 millones en el upstream del Hub Norte de Vaca Muerta.

En la presentación de hoy se elevó el primero de los proyectos que se complementarán en los próximos días en Bajo del Toro & Bajo del Toro Norte con un plan que prevé completar 440 pozos, proyectando ingresos brutos de u$s2.200 millones al año .

En el caso del bloque La Escalonada & Rincón La Ceniza, YPF mantiene una participación del 25% actuando como operador, se proyecta una inversión bruta de u$s23.000 millones a lo largo de 26 años. Este activo prevé un inventario bruto de aproximadamente 1.150 pozos, con un plateau de producción estimado en 110.000 barriles diarios de petróleo hacia 2031 y 22 millones de metros cúbicos diarios de gas natural a partir de 2046, lo que generará ingresos anuales brutos estimados en u$s 3.800 millones.

Por su parte, la iniciativa en el bloque Naranbuena contempla una partida bruta de u$s12.000 millones extendida en un plazo de 22 años, con YPF operando la superficie bajo un 50% de participación societaria. El plan técnico contempla la perforación bruta de unos 600 pozos para alcanzar, a partir de 2035, una meseta productiva de 80.000 barriles por día de crudo y 3 millones de metros cúbicos de gas diarios, aportando una facturación bruta anual calculada en u$s2.200 millones.

Consolidación productiva y proyección hacia el Hub Sur

En cifras consolidadas brutas (100%), el Hub Norte abarcará la perforación de unos 2.190 pozos en total, con una meseta agregada que alcanzará los 270.000 barriles diarios de petróleo y los 28 millones de metros cúbicos diarios de gas natural, representando un flujo total de ingresos anuales de u$s8.200 millones. Sobre estas métricas globales, la participación neta de YPF equivale al 40% del Capex total y del inventario de pozos, al 44% del petróleo de meseta, al 32% del volumen de gas y al 42% de la facturación proyectada.

El alcance del desarrollo upstream bajo el marco del RIGI se completa con la incorporación de más de u$s25.000 millones destinados al proyecto de petróleo en Loma La Lata (LLL Oil), localizado en el Hub Sur de Vaca Muerta, de titularidad 100% de la compañía. Al sumar esta área a la cartera del Hub Norte, la petrolera nacional consolida un plan integral de activos de petróleo no convencional por un monto aproximado de u$s70.000 millones para un horizonte superior a los 15 años.

El proyecto, desarrollado íntegramente por YPF, prevé la perforación de 1.152 pozos y alcanzará un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032, en momentos en que se estima que la producción del país se acercará al millón y medio de barriles.

La producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través del sistema VMOS, que estará operativo en su primera etapa hacia fines de este año, en tanto que el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local.