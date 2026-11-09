Anuncian el hito de la primera soldadura de caños para exportar GNL desde Vaca Muerta a Río Negro y detallan las fechas del primer envío a Alemania

San Matías Pipeline (SMP), vinculado al proyecto del consorcio Southern Energy S.A. (SESA), que recientemente obtuvo un crédito bancario de u$s900 millones, comenzó las tareas de soldadura de los caños destinados a la construcción del gasoducto dedicado a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) que conectará Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro.

Este nuevo hito marca el avance de la obra hacia una nueva etapa, luego del traslado y distribución de las cañerías desde el Puerto de San Antonio Este hacia los distintos puntos de la traza. Los trabajos fueron visitados por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el CEO de Southern Energy (SESA), Rodolfo Freyre.

La primera soldadura de esta obra que cuenta con los beneficios del RIGI, se realizó en el frente de obra denominado Spread Sur, a la altura del kilómetro 223,1 (PK 223+100), en las inmediaciones del cruce con el río Negro. El proceso utiliza tecnología automática que se desarrolla en dos etapas, una interna y otra externa.

La utilización de estos sistemas permite avanzar con la unión de los tubos de 36 pulgadas de diámetro que conformarán el ducto. A lo largo de toda la traza se estima que se realizarán aproximadamente 39.334 soldaduras completas.

En este punto es importante recordar que el proveedor de los caños de SMP es la empresa india Welspun, y la contratista principal es el consorcio UT SICIM-Víctor Contreras, lo cual sumó dos nuevos actores al mercado local, tras décadas de dominio de este tipo de obras de empresas como Techint, Sacde y la proveedora de caños Tenaris.

Inversión y financiamiento de la obra

El proyecto global liderado por Southern Energy contempla una inversión superior a los u$s15.000 millones a lo largo de dos décadas, con proyecciones de exportación a largo plazo que alcanzarán los u$s20.000 millones entre 2027 y 2035.

Con una capacidad de transporte de hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día, la construcción del gasoducto demandará una inversión estimada de u$s1.300 millones y se prevé que esté finalizada hacia mediados de 2028.

Para financiar su construcción, San Matías Pipeline concretó un préstamo sindicado por u$s900 millones, bajo la modalidad Project Finance, estructurado por los bancos Citi, J.P.Morgan, Santander e Itaú, quienes integran el sindicato de bancos conjuntamente con BBVA, Bladex, Barclays, ICBC y Bank of China.

La operación, acordada a siete años de plazo y con tres de gracia, permitirá financiar cerca del 70% de la inversión prevista; el monto restante será cubierto mediante aportes de capital de las compañías accionistas.

"El comienzo de estos trabajos en los plazos previstos consolida nuestro desafío de conectar el potencial de Vaca Muerta con el mercado global de GNL, posicionando a la Argentina como un proveedor clave de energía confiable para el mundo", dijo Freyre.

A su vez, el gobernador Weretilneck destacó: "Con el inicio de las soldaduras de este gasoducto damos otro paso concreto para conectar Vaca Muerta con nuestra costa y llevar la energía argentina al mundo. Esta transformación ya se ve en el puerto, en el movimiento de los caños y en los frentes de obra. Llegar hasta acá requirió planificación, trabajo conjunto y una Provincia que ofrece previsibilidad, seguridad jurídica y cumple sus compromisos".

Cuándo se enviará el primer embarque de GNL y quién es el comprador

Si bien la iniciativa de SESA será la primera en lograr una exportación de GNL argentino, ese primer embarque que se proyecta para el último trimestre de 2027 no utilizará este gasoducto de incipiente inicio de construcción, sino que lo hará con la infraestructura ya existente.

De acuerdo al plan, el buque conocido como Hilli Episeyo que llegará entre mayo y junio a las costas rionegrinas utilizará, en una primera etapa, en contraestación el gas proveniente de la Cuenca Austral, a través del Gasoducto San Martín que cuenta con capacidad ociosa y cuyo cargador será precisamente PAE a través del consorcio que integra en el upstream offshore.

Un año después, cuando el gasoducto se encuentre operativo y llegue al país el segundo buque rebautizado como Esperanza, el GNL que se exporte por un total estimado de 6 millones de toneladas anuales tendrá su origen en la formación de Vaca Muerta.

Junto con los avances en su construcción, el proyecto impulsa la actividad económica y el empleo local. Hasta el momento, San Matías Pipeline contrató 170 empleados y 98 proveedores rionegrinos para el suministro de bienes y la prestación de servicios vinculados; entre ellos, transporte, provisión de herramientas, ropa de trabajo, servicios para campamentos y prestaciones de salud. Las compras a proveedores en esta parte del proyecto ascienden a $43,7 mil millones.

SMP es un consorcio conformado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%) y el gasoducto que tiene a su cargo contempla la utilización de aproximadamente 40.000 caños de unos 12 metros de longitud cada uno, para una extensión total de 472 kilómetros.

El primer offtaker de este GNL es la compañía estatal alemana SEFE (Securing Energy for Europe), con la que SESA concretó un contrato de abastecimiento de largo plazo por 2 millones de toneladas anuales de gas natural licuado durante un periodo de ocho años. Este acuerdo estratégico por más de u$s 7.000 millones aportó el sustento comercial indispensable para viabilizar el proyecto exportador desde las costas de Río Negro.