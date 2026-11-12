La compañía que tiene entre sus accionistas a CGC de Corporación América colocó el 100% de su oferta en el país tras un proceso de concurso abierto

La transportadora GasAndes cerró su primer concurso abierto (open season) en la Argentina y adjudicó capacidad firme de transporte de gas natural por plazos de hasta 35 años. La operación consolidó el envío de hidrocarburos desde Vaca Muerta hacia la zona central de Chile y sumó por primera vez un cliente de distribución en territorio argentino.

El proceso licitatorio permitió ofrecer al mercado una capacidad de 4,8 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) a través del ducto que cruza la cordillera de los Andes desde la provincia de Mendoza hasta la Región Metropolitana de Santiago. Se trata de un ducto de 463,36 kilómetros que tiene su punto más alto de cruce a los 3.700 metros en el sector limítrofe del Paso Maipo y pjuede ser parte de la estrategia de salida del gas de la Cuenca Neuquina por el Pacífico.

En el segmento correspondiente a la Argentina, la compañía colocó el 100% del volumen disponible. En forma paralela, ejecutó una convocatoria equivalente en el mercado chileno, donde logró comprometer el 50% de la capacidad ofrecida en ese tramo del sistema binacional, según informó Diario Financiero de Chile.

La licitación despertó el interés de alrededor de una decena de compañías del sector energético. Tras evaluar las propuestas recibidas, GasAndes asignó los contratos firmes a seis empresas adjudicatarias, entre las que figuran actores con operaciones integradas tanto en la producción y exportación de gas argentino como en la importación y comercialización del lado trasandino.

Inaugurado en agosto de 1997, el sistema GasAndes cuenta con una capacidad de transporte de 10,5 MMm3/d a lo largo de su traza entre La Mora (Mendoza) y Santiago de Chile. En el plano societario, la transportadora binacional es co-controlada en partes iguales por la firma argentina Compañía General de Combustibles (CGC) y por Aprovisionadora Global de Energía, subsidiaria del grupo español Naturgy, con un 43,5% del paquete accionario cada una, mientras que el 13% restante pertenece a la generadora AES Andes.

La proyección del GNL hacia el Pacífico

La consolidación de GasAndes refiere de forma directa a la estrategia regional de Compañía General de Combustibles (CGC), co-controlante de la transportadora. La petrolera del holding Corporación América impulsa un proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) de la Argentina hacia los mercados asiáticos mediante una salida por la costa chilena del océano Pacífico.

Presentada por el presidente y CEO de CGC, Hugo Eurnekian, durante la conferencia internacional CERAWeek y detallada luego en el foro del Council of the Americas, la iniciativa se estructura bajo un modelo brownfield que reutiliza infraestructura preexistente. El diseño busca reducir los desembolsos de capital y acortar los plazos de ejecución frente a los proyectos que demandan construir instalaciones portuarias desde cero.

El esquema articula el transporte del gas desde la cuenca Neuquina mediante la red troncal de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y el ducto binacional GasAndes, dos firmas en las que CGC participa como accionista. Una vez en territorio chileno, el plan prevé ampliar la capacidad de transporte y reconvertir infraestructura portuaria mediante la instalación de dos trenes de licuefacción para despachar buques hacia Asia.

La iniciativa, que se trabaja junto a un socio local en Chile, demanda una inversión estimada en torno a los u$s 2.600 millones. Según expuso Eurnekian, el aprovechamiento de los ductos transandinos ya activos permite alcanzar una velocidad de llegada al mercado internacional superior a la de otros desarrollos de gran escala en etapa de diseño.

Esta salida al Pacífico se complementa en la hoja de ruta de la compañía con otro corredor regional hacia el Atlántico. En paralelo, CGC proyecta utilizar la reversión del Gasoducto Norte y la red ociosa de Bolivia para colocar entre 20 y 30 millones de metros cúbicos diarios en los centros industriales del sur de Brasil.

Para el directivo, asegurar vías de evacuación estables para el gas resulta indispensable para no frenar la extracción de petróleo en Vaca Muerta, debido a los elevados volúmenes de gas asociado que generan los pozos no convencionales —donde CGC ingresó tras adquirir el 49% del bloque Aguada del Chañar junto a YPF— y al potencial gasífero de la formación Palermo Aike en Santa Cruz.

Primer cliente local y contratos récord

Uno de los hitos operativos del concurso fue la incorporación de la Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (operada bajo la licenciataria Ecogas) como usuaria del sistema. La firma contrató capacidad firme para abastecer el consumo de la localidad de San Rafael, lo que convirtió a esa plaza en el primer cliente local que GasAndes abastece dentro de la Argentina desde la inauguración de la traza en 1997.

Los acuerdos suscriptos establecieron plazos de vigencia que van desde los 3 hasta los 35 años. Este último horizonte temporal representó un récord histórico para la transportadora, al constituirse en el compromiso contractual más extenso desde el inicio de sus actividades comerciales.

De acuerdo con los datos de la adjudicación, la mayor proporción del volumen negociado quedó asegurada en bloques de largo plazo, concentrados en el segmento de entre 10 y 35 años. Una vez completados los trámites administrativos y las aprobaciones de los entes reguladores de ambos países, los contratos entraron en vigencia operativa en julio en la Argentina y en agosto en Chile.

La concretización de este open season modificó de manera sustancial el perfil comercial y operativo de la compañía. Desde la reanudación de las exportaciones de gas natural hacia Chile en 2018, el ducto funcionó de forma predominante bajo la modalidad de transporte interrumpible, sujeta a la disponibilidad estacional de la oferta en la Argentina.

Impacto operativo y previsibilidad para Vaca Muerta

Previo a esta licitación, apenas entre el 25% y el 30% de la capacidad operativa de GasAndes contaba con respaldo de contratos en firme. Tras la firma de los nuevos compromisos plurianuales, la proporción de transporte firme sobre el total de la operación ascendió a un nivel cercano al 80%.

Este cambio otorga previsibilidad financiera a la infraestructura de transporte y garantiza el suministro ininterrumpido para la demanda industrial, residencial y de generación eléctrica del centro chileno durante todo el año, incluyendo los meses de mayor exigencia invernal.

El gerente general de GasAndes, Santiago Romero, señaló que el resultado del proceso representó la pieza que faltaba para consolidar la integración energética bilateral. El ejecutivo vinculó el éxito de la convocatoria con el crecimiento sostenido de la producción de gas no convencional en Vaca Muerta y con la necesidad de los mercados regionales de asegurar rutas de evacuación estables.

Con la totalidad de su capacidad argentina comprometida bajo contratos firmes de largo alcance, el gasoducto reafirmó su rol como uno de los principales corredores de exportación para los desarrollos de la cuenca Neuquina, en un escenario donde los productores locales buscan ampliar los mercados externos para monetizar sus reservas.