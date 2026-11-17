El holding de Marcelo Mindlin registró en el Boletín Oficial su nueva sociedad tecnológica y blindó 800 MW eléctricos para la inteligencia artificial.

La empresa Pampa Energía, el holding que encabeza el empresario Marcelo Mindlin, formalizó la constitución de Pampa AI con el objetivo de desarrollar centros de datos de alta densidad, infraestructura tecnológica y esquemas de autogeneración eléctrica apalancados en el gas de Vaca Muerta.

La inscripción oficial del nuevo vehículo societario quedó asentada en la Segunda Sección del Boletín Oficial publicada este lunes, y consolida el anuncio que el propio Mindlin ya había realizado semanas atrás durante la Argentina Week de París.

El instrumento público confirma que Pampa Energía actúa como accionista único, suscribiendo e integrando el 100% de un capital social inicial fijado en $30 millones, y su conducción quedó a cargo de Gustavo Mariani en la presidencia y Martín Miliavsky en la vicepresidencia.

El objeto social registrado en el estatuto exhibe una amplitud operativa diseñada para competir en el mercado global de cómputo de alto rendimiento. La sociedad quedó facultada para diseñar, construir, instalar, arrendar, operar centros de datos, así como para fabricar, ensamblar, importar, exportar y comercializar equipamiento crítico como unidades de procesamiento gráfico (GPUs), CPUs, aceleradores, servidores, racks, sistemas de refrigeración, almacenamiento y redes de fibra óptica.

En el segmento de software, el estatuto habilita el desarrollo y licenciamiento de plataformas de virtualización, orquestación, ciberseguridad, ciencia de datos y la prestación directa de servicios bajo modalidades de infraestructura como servicio (IaaS), GPU-as-a-Service y entrenamiento e inferencia de modelos algorítmicos.

El diferencial estratégico de la nueva compañía radica en su integración vertical con el negocio energético. El estatuto autoriza a Pampa AI a adquirir, importar y almacenar gas natural y combustibles, así como a generar, autogenerar, cogenerar y almacenar energía eléctrica a partir de cualquier fuente primaria.

Asimismo, habilita expresamente a la firma a comercializar energía y potencia y a participar como agente en cualquiera de las categorías del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), complementando su estructura con amplias facultades de inversión financiera, participación en uniones transitorias de empresas, emisión de títulos valores y otorgamiento de garantías fuera del régimen de entidades financieras.

La hoja de ruta del negocio digital para Pampa Energía

Esta estructura societaria materializa la idea que Marcelo Mindlin expuso ante inversores internacionales durante la Argentina Week de París, a comienzos de octubre. En aquel encuentro empresarial, el ejecutivo reveló que el grupo ya cuenta con 800 megavatios (MW) de potencia eléctrica disponible y terrenos propios en la cuenca neuquina para radicar un complejo de procesamiento de datos a gran escala.

Según explicó Mindlin, la iniciativa replica la estrategia industrial que la compañía aplica en el procesamiento de líquidos de gas natural a través de Transportadora de Gas del Sur (tgs) y en su proyecto de planta de urea para fertilizantes, buscando monetizar los recursos no convencionales en origen mediante la creación de nuevas cadenas de valor.

El avance de uno de los mayores generadores privados de electricidad de la Argentina responde a un cambio en la economía digital, donde la disponibilidad de suministro eléctrico continuo constituye el principal cuello de botella para la expansión de la inteligencia artificial.

Las proyecciones internacionales estiman que la demanda eléctrica de los centros de datos pasará de 176 gigavatios (GW) en 2023 a 325 GW en 2030, casi duplicándose en siete años. Dado que la electricidad explica entre el 40% y el 60% de los costos operativos de estas instalaciones, contar con energía firme, abundante y a precios competitivos resulta determinante para atraer capitales.

En ese contexto, Vaca Muerta presenta condiciones favorables para el desarrollo de centros de datos por la abundancia de gas, la posibilidad de generar electricidad a precios competitivos y la disponibilidad de recursos e infraestructura. La oportunidad es transformar el gas de Vaca Muerta en la energía que demanda la inteligencia artificial, agregando valor al recurso en origen.

Pampa es uno de los principales productores de gas en Vaca Muerta y el mayor generador privado de energía del país. Además, es una de las pocas empresas que ya cuenta con energía y tierra disponibles para el desarrollo de un centro de datos a gran escala en la Argentina.

El desarrollo de esta nueva actividad podría atraer inversiones, generar empleo calificado y abrir nuevas oportunidades para proveedores y profesionales argentinos, además de generar nuevas divisas para el país.

El panorama actual de los data centers en la Argentina

La Argentina cuenta con una infraestructura en servicio consolidada desde hace 25 años, con instalaciones de categoría world class, con una escala acotada en términos de potencia disponible. No obstante, actualmente en operación existe un margen ocioso de entre el 25% y el 30%.

El parque nacional suma cerca de 40 MW de potencia instalada conjunta distribuida en 44 centros de datos, de los cuales solo 13 superan el megavatio de capacidad individual y suman cerca de 32 MW.

El 71% de esa capacidad se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el 29% restante en la provincia de Buenos Aires, respondiendo a esquemas construidos en su mayoría hace más de dos décadas. El contraste con la región expone el impacto de la falta de previsibilidad y del retraso en materia de infraestructura eléctrica.

Mientras que diez años atrás la diferencia en potencia de procesamiento entre la Argentina y Chile era prácticamente inexistente, el mercado vecino alcanza hoy unos 280 MW instalados, multiplicando por siete la capacidad de la oferta local.

Al mismo tiempo, Brasil y México lideran las adiciones de los grandes proveedores de nube a gran escala o hyperscalers, en tanto Colombia y Paraguay estructuran estrategias y regulaciones para posicionarse en el mapa digital.

Centros de dato, demanda y capacidad

Para los centros de datos, la energía no representa únicamente un insumo de costo, sino la condición de continuidad operativa. Un centro de datos necesita suministro eléctrico ininterrumpido y sistemas de refrigeración de alta densidad para evitar la caída de los servidores y la pérdida de procesamiento en tiempo real.

La agenda del sector en lo energético abordará de manera prioritaria las limitaciones de capacidad de transformación y transporte en diversos nodos del país. Los operadores buscan concertar esquemas de suministro previsible tanto para sostener los negocios actuales como para recibir los desarrollos por venir.

En ese marco, monitorean de cerca los efectos de la Resolución 264/2026 de la Secretaría de Energía, que reglamentó el régimen de Demandas Extratendenciales para grandes consumos, así como las normativas que imponen a los proyectos con requerimientos superiores a los 80 MW la obligación de asegurar su propia capacidad de generación y transporte eléctrico.

En el plano institucional y regulatorio, la industria identifica un descalce en los marcos de incentivo a las inversiones. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fija un piso de desembolso de US$ 200 millones, en tanto que un centro de datos estándar de 10 MW exige una inversión máxima cercana a los US$ 160 millones, quedando fuera de la norma.