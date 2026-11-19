Con la ampliación del oleoducto VMOS a un millón de barriles diarios, Horacio Marín proyecta superar la meta de US$30.000 millones anuales hacia 2030

La ampliación acelerada del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) a un millón de barriles diarios permitirá a la Argentina ingresar al top ten mundial de exportadores de crudo hacia 2030, según proyectó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, durante su disertación en el RepensAR Summit realizado en el Museo Malba.

Durante su exposición en el encuentro RepensAR Summit, el ejecutivo reveló que la fuerte demanda de las operadoras privadas obligó a recalibrar la infraestructura de transporte mucho antes de lo previsto y ya permite pensar en llevar la capacidad a 1 millón de barriles diarios, tal como adelantaba iProfesional en agosto.

"En YPF me dicen 13, pero no están contemplados los 250.000 barriles adicionales: yo veo que podemos llegar a estar entre los 10", sostuvo Marín ante el auditorio. Según su visión, ese volumen extra no solo modificará la posición geopolítica del sector hidrocarburífero local, sino que dejará atrás con holgura el techo de los US$30.000 millones anuales en ventas externas de energía que proyectaba la industria.

El cronograma original de la petrolera bajo control estatal contemplaba un despliegue escalonado para el VMOS: alcanzar una capacidad de evacuación de 550.000 barriles diarios en 2028 y llegar a un máximo de 770.000 barriles por día en una etapa posterior. Sin embargo, el ritmo de perforación en la formación no convencional neuquina pulverizó esos plazos.

"Ese ducto fue hecho a 770.000 barriles. Nosotros queríamos hacerlo más grande, pero bueno. La noticia es que el oleoducto se va a ir a un millón de barriles muy rápido", precisó el ingeniero, confirmando que la traza se expandirá para responder a la presión productiva del sector.

El club de los diez gigantes

De concretarse el pronóstico de Marín, la Argentina pasaría a codearse con las potencias históricas del mercado petrolero. De acuerdo con los registros del Boletín Estadístico Anual de la OPEP y los reportes de comercio internacional de crudo, los diez mayores exportadores del mundo en la actualidad son:

Arabia Saudita Rusia Estados Unidos Emiratos Árabes Unidos Canadá Irak Noruega Nigeria Kuwait Brasil

Con el impulso de Vaca Muerta y la nueva capacidad de transporte hacia el Atlántico, la estrategia de YPF busca recortar esa brecha y posicionar al crudo argentino en la primera línea de abastecimiento global antes del cierre de la década.

La obra clave que cambiará el perfil exportador

Con una traza de 437 kilómetros que une la localidad rionegrina de Allen con la terminal portuaria de Punta Colorada, sobre la costa atlántica, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) constituye la mayor obra de infraestructura energética privada de la Argentina en las últimas décadas.

El proyecto está demandando una inversión estimada en u$s3.000 millones, financiada por el consorcio que integran YPF junto con las principales petroleras privadas de la cuenca neuquina, como Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron y Shell.

La inauguración y puesta en marcha del ducto está prevista para el último trimestre de 2026. Esta etapa permitirá comenzar con el llenado de la cañería y la estabilización de los tanques de almacenamiento en la terminal marítima, dejando lista la logística de evacuación hacia el océano Atlántico.

El hito comercial llegará poco después: el primer embarque de crudo desde las monoboyas offshore instaladas en Punta Colorada hacia los mercados internacionales se concretará en los primeros meses de 2027. De este modo, el país quedará habilitado para operar buques de gran porte (VLCC, por sus siglas en inglés), lo que reducirá drásticamente los costos de flete marítimo y mejorará la competitividad del barril de shale oil en destinos asiáticos y europeos.

En cuanto a su curva de capacidad de transporte, el proyecto exhibe una escalada vertiginosa. El sistema entrará en operaciones con un piso inicial de 180.000 barriles diarios, trepará a 550.000 barriles hacia 2028 y contaba con un techo original de diseño de 770.000 barriles por día. Sin embargo, tras la decisión anunciada por Horacio Marín de acelerar la expansión ante la demanda de las productoras, el oleoducto apuntará directamente al millón de barriles diarios mediante la incorporación de nuevas estaciones de bombeo.

El otro pilar exportador: Argentina LNG

En paralelo al despliegue petrolero, la segunda pata de la estrategia que lidera Horacio Marín para multiplicar las divisas energéticas es el proyecto Argentina LNG, una iniciativa de escala global con la italiana ENI y la emiratí XRG, diseñada para monetizar las gigantescas reservas de gas no convencional de Vaca Muerta mediante su licuefacción y exportación por barco.

El plan contempla la construcción de gasoductos dedicados desde la cuenca neuquina hasta la costa de Río Negro, donde se instalarán buques licuefactores (FLNG) y plantas de producción de líquidos del gas natural para exportación, también en el área de Punta Colorada.

En términos de capacidad y desembolsos, el megaproyecto demandará inversiones acumuladas superiores a los u$s30.000 millones a lo largo de su despliegue completo, incluyendo el desarrollo de pozos, los gasoductos troncales y las terminales de licuefacción.

Una vez alcanzada su meseta de producción hacia 2030, el sistema permitirá procesar y exportar alrededor de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (MTPA), pero ya hay planes de incrementar a 18 MTPA con la incorporación de una tercera unidad flotante.

Con este volumen, la Argentina no solo consolidará su superávit energético -revirtiendo definitivamente la histórica dependencia de importaciones de GNL en los picos invernales-, sino que aportará la mitad de la meta de u$s30.000 millones en ventas externas que proyectaba el plan original de YPF.