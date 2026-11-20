El saldo del sector alcanzó u$s1.437 millones y acumuló u$s9.384 millones en diez meses, con Vaca Muerta y el precio del crudo al frente.

Esto se debe a las fuertes exportaciones de petróleo crudo (Vaca Muerta) y la contracción de importaciones.

La balanza energética registró en octubre un superávit de u$s1.437 millones, una cifra que más que duplica el saldo obtenido en igual mes de 2025 y eleva el resultado acumulado en los primeros diez meses del año a u$s9.384 millones. El desempeño del sector respondió a la combinación de un fuerte salto en las ventas externas de hidrocarburos con el petróleo crudo como principal producto exportador del país, con récord de exportaciones argentinas y una marcada contracción en las compras de energía del exterior.

De acuerdo con un informe de la consultora Abeceb, las exportaciones de Combustibles y Energía totalizaron u$s1.734 millones en octubre, lo que representó un incremento interanual del 93,9%. Con este avance, el rubro se consolidó nuevamente como el de mayor dinamismo del comercio exterior y pasó a explicar el 17,2% del total de las ventas externas argentinas en el mes.

A diferencia de otros períodos en los que predominó el efecto volumen, en esta oportunidad el impacto del petróleo a u$s90 en los combustibles tuvo mayor incidencia en los precios (+56,2% interanual), aunque las cantidades también mostraron una expansión significativa (+24,8%).

Si se toma la diferencia directa entre las exportaciones del sector de u$s1.734 millones y las importaciones registradas en el rubro específico u$s134 millones, el margen bruto asciende a u$s1.600 millones. Sin embargo, al incorporar u$s163 millones adicionales por rubros y compras vinculadas a la operatoria energética, el saldo neto de la balanza del sector se ubica en u$s1.437 millones.

El impacto del superávit comercial en las reservas del Banco Central

El volumen de exportación de octubre batió un nuevo récord, con un impactante nivel de u$s10.061 millones, una cifra que resalta, además, por registrarse en una época del año en la que suele haber un bajón de los embarques agrícolas.

El protagonista fue nuevamente el petróleo, y llegó otra vez con un "timing" ideal para el Gobierno: justo cuando rebrotan las presiones cambiarias, influenciadas por la devaluación del real brasileño y por la escapada del dólar "contado con liqui", que ya agrandó hasta 12,7% su brecha respecto del tipo de cambio oficial.

El ministro de economía Luis Caputo se refiere casi a diario al tema, como en un reciente discurso ante un auditorio de empresarios, a quienes les pidió "cambiar el chip". El argumento del ministro es que la economía argentina está en una nueva etapa, en la cual ya no existe el clásico problema de la restricción externa, y por lo tanto resulta natural que el peso se aprecie en un contexto de estabilización macro.

De momento, puede seguir apelando a los números de la balanza comercial para contestar a quienes le sugieren la devaluación. El saldo de octubre fue de u$s3.394 millones, el segundo más alto del año después de mayo -un típico mes de elevado ingreso exportador, por coincidir con el momento de la cosecha gruesa-.

Y, en el acumulado de 10 meses, el superávit ya suma u$s24.568 millones, lo que implica que el año podría terminar con un saldo comercial en el entorno de los u$s30.000 millones. Son números que le permiten al gobierno encarar el 2027 con relativa calma, dado que este ingreso permite compensar el crónico déficit por servicios y turismo -que está en torno de u$s800 millones por mes- y, además, dejar una cantidad de divisas lo suficientemente grande como para que el Banco Central pueda seguir acumulando reservas.

El peso de Vaca Muerta y las cotizaciones internacionales

Dentro de la canasta exportadora del sector, los aceites crudos de petróleo lideraron el crecimiento al sumar u$s1.169 millones en octubre, es decir, u$s642 millones más que doce meses atrás y más del doble respecto de octubre de 2025.

De este modo, el crudo volvió a posicionarse como el principal producto de exportación de la economía, con una participación del 11,6% sobre el total despachado al exterior, acompañado por una suba del 74,1% en las ventas de carburantes.

Este flujo exportador se apoya en el crecimiento sostenido de la producción hidrocarburífera local. Según datos de la Secretaría de Energía citados en el reporte, en septiembre la extracción de crudo alcanzó un récord de 973.700 barriles diarios (+15,5% interanual), de los cuales el 71,7% (698.500 barriles diarios) provino de la formación neuquina Vaca Muerta.

En paralelo, el frente externo aportó un impulso adicional a través de los valores internacionales. Durante octubre, la cotización del barril de Brent escaló desde alrededor de u$s102 hasta u$s117,6 —un alza mensual superior al 13% y su cierre más alto desde mayo—, traccionada por el ataque a un buque petrolero en el estrecho de Ormuz y el temor a una escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

En promedio, el Brent cotizó a u$s107,7 por barril durante el mes, ubicándose un 68% por encima del valor registrado un año antes, lo que tuvo su impacto inflacionario a nivel global y en el país a través de la suba de precios en los combustibles y fletes, entre otros rubros.

Caída de importaciones y perspectivas

El superávit energético, tal como resalta el informe, también se vio favorecido por el retroceso de las importaciones de Combustibles y Lubricantes, que se contrajeron 33,2% interanual hasta ubicarse en u$s134 millones.

La baja obedeció exclusivamente a la reducción de los volúmenes adquiridos (-34,0%), dado que los precios se mantuvieron prácticamente sin cambios (+0,7%). Una vez superado el invierno, prácticamente desaparecieron las compras externas de naftas, gasoil y gas natural licuado (GNL).

En el cuadro general del intercambio comercial que arrojó un superávit global de u$s3.394 millones en octubre, más de cuatro veces el de igual mes de 2025, y un acumulado de u$s24.568 millones en enero-octubre, el aporte de la energía resultó determinante.

Los u$s840 millones adicionales que sumó el rubro Combustibles y Energía explicaron el 40% del incremento total de las exportaciones argentinas (u$s2.099 millones) y cerca de un tercio de la mejora interanual del saldo comercial (u$s2.581 millones).

Según las proyecciones de Abeceb, la energía ya se encuentra afianzada como un motor estructural de las ventas externas, al explicar el 16,2% de las exportaciones totales en lo que va de 2026 y contribuir a que el superávit comercial anual supere los u$s30.000 millones.

Para 2027, se prevé que los volúmenes exportados continúen en ascenso de la mano de Vaca Muerta, aunque con precios internacionales más moderados con el Brent retrocediendo hacia la zona de los u$s93 a mediados de noviembre ante una expectativa de distensión geopolítica, lo que mantendría un saldo comercial elevado en torno a los u$s25.000 millones.