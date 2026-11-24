El acto está convocado a las 10 en el Palacio Libertad. Los directivos del consorcio mantendrán una reunión posterior con el presidenete Javier Milei.

El consorcio integrado por YPF, la energética italiana Eni y la firma emiratí XRG como brazo de inversiones internacionales de ADNOC, formalizó la convocatoria para la firma de la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) del proyecto Argentina LNG. El acto se realizará el próximo lunes 30 de noviembre en un megaevento previsto en el Palacio Libertad, tras el cual las autoridades de las empresas mantendrán una reunión con el presidente Javier Milei en Casa de Gobierno.

La rúbrica del FID constituye el paso definitivo para poner en marcha la mayor iniciativa de infraestructura energética en la historia de la Argentina, con un horizonte de desembolsos totales estimado en u$s50.750 millones hasta 2050, tal el monto oficial declarado al RIGI.

En la invitación cursada por las tres compañías, los socios resaltaron que el acuerdo marcará el comienzo de una nueva etapa para la Argentina con una plataforma exportadora inédita y consolidará su integración como proveedor estratégico de energía a escala global mediante la monetización de los recursos no convencionales de Vaca Muerta.

El anuncio llega apenas días después de que el Comité Evaluador del Gobierno nacional aprobara el ingreso de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Aquella resolución administrativa habilitó los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios junto con la estabilidad normativa por 30 años, condición que los ejecutivos del sector consideraban indispensable para cerrar la arquitectura financiera y avanzar hacia el compromiso vinculante de capital.

La ceremonia en el Palacio Libertad contará con una nutrida presencia de ejecutivos globales y funcionarios de primera línea, encabezados por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el CEO de Eni, Claudio Descalzi; el presidente ejecutivo de XRG y director general y CEO del grupo ADNOC, Sultan Al Jaber, junto al presidente de Gas Internacional de XRG, Mohamed Al Aryani, firmante de los acuerdos previos del consorcio.

En representación del Gobierno nacional y las provincias productoras participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria de Energía, María Tettamanti, y los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, además de autoridades de los tres niveles de gobierno y referentes de la cadena de valor energética.

Cuánto van a invertir YPF, Eni y XRG en Argentina LNG

La sociedad que lidera el proyecto cuenta con una participación del 36% de YPF, mientras que Eni y XRG poseen un 32% cada una. Aunque la inversión global proyectada durante toda la vida útil del complejo asciende a u$s50.750 millones, el cronograma concentra alrededor de u$s25.000 millones entre 2027 y 2030, período en el que se ejecutará el grueso de las obras de infraestructura de la primera fase, valuada en u$s15.500 millones.

Tras conocerse la luz verde regulatoria en el RIGI, el ministro Caputo definió la iniciativa como "la mayor inversión de la historia" de la Argentina. En la misma línea, el presidente y CEO de YPF subrayó que sin el marco de previsibilidad que ofrece el régimen de incentivos el proyecto no habría resultado viable, y anticipó el avance inmediato hacia la firma del FID junto a los socios internacionales para activar los contratos de ingeniería y construcción.

El diseño comercial prevé que las primeras exportaciones de gas natural licuado (GNL) comiencen entre finales de 2030 y 2031, tras la puesta en marcha previa del esquema flotante de Southern Energy prevista para fines de 2027. Una vez en régimen, el complejo de YPF, Eni y XRG aportará exportaciones anuales superiores a los u$s9.000 millones, transformando la balanza energética y convirtiendo al sector hidrocarburífero en uno de los principales generadores de divisas para la Argentina.

Infraestructura dedicada y salida al Atlántico

A diferencia de otros desarrollos focalizados únicamente en el upstream, Argentina LNG fue concebido como una cadena integrada de punta a punta. El abastecimiento partirá desde bloques de shale gas en la cuenca neuquina, donde se proyecta alcanzar una producción incremental de 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, un volumen equivalente a más del 40% de la producción total actual de la Argentina.

Para trasladar ese fluido desde Neuquén hasta la costa atlántica de Río Negro, el consorcio construirá un sistema de transporte exclusivo compuesto por un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros de extensión cada uno. En la zona del Golfo San Matías se instalarán las plantas terrestres de tratamiento y fraccionamiento de líquidos, junto con la infraestructura portuaria necesaria para operar frente al mar.

En la etapa inicial, la licuefacción se realizará mediante dos unidades flotantes (FLNG) con capacidad para procesar 6 millones de toneladas métricas anuales (MTPA) cada una, lo que totaliza 12 MTPA de oferta exportable. El diseño técnico contempla además una posible ampliación futura que permitiría escalar el volumen hasta los 18 MTPA, posicionando al polo rionegrino entre los nodos relevantes del mercado mundial de GNL.

Cómo se financia el proyecto Argentina LNG y qué bancos participan

La ingeniería financiera del proyecto combina un 70% de financiamiento externo y un 30% de aporte de capital propio de los socios. En la estructuración participan entidades internacionales de primera línea como JP Morgan y Santander, respaldadas por un fuerte apetito del mercado crediticio.

En las rondas preliminares, al menos 47 bancos internacionales presentaron propuestas que multiplicaron por 2,4 veces el monto requerido. A esto se suma un acuerdo bilateral con Estados Unidos que habilita hasta u$s6.000 millones a través del Exim Bank y de inversores privados.

En términos de impacto económico local, las estimaciones calculan la creación de un promedio de 20.000 puestos de trabajo anuales durante la fase de construcción, con picos de hasta 40.000 trabajadores en los momentos de mayor demanda de obra. Una vez iniciada la etapa operativa, el complejo sostendrá alrededor de 8.000 empleos directos e indirectos de manera permanente y demandará contrataciones por cerca de u$s15.000 millones en bienes y servicios de proveedores nacionales.

Con la ceremonia del lunes 30 en el Palacio Libertad, YPF, Eni y XRG cerrarán la etapa preparatoria y darán inicio formal al cronograma de ejecución de una obra llamada a reconfigurar el mapa energético de la Argentina en la próxima década.