El sector superó en un 23% todo lo vendido en 2025. El litio impulsó la suba interanual con un salto del 162,2% en el acumulado de enero a octubre.

La tendencia de las exportaciones de minerales siguen en alza, y durante el décimo mes de 2026 totalizaron u$s660 millones, acumulando un total de u$s7.455 millones en el transcurso de los primeros diez meses del año y superando en un 23% los niveles de ventas externas de todo 2025, cuando aún restan dos meses para finalizar el calendario.

Dados estos montos, los despachos de productos mineros significaron el 7,0% de las ventas externas totales de la Argentina en octubre y el 8,6% en el acumulado de enero a octubre, según se desprende del reciente informe mensual de la Secretaría de Minería de la Nación.

Esto equivale a una caída interanual en valores de 1,2% para el décimo mes del año y un incremento del 52,5% en la comparación interanual para lo que va del ciclo, lo que aporta a la canasta de recursos junto a las exportaciones del sector energético.

Además, el desempeño de este período se sitúa un 131,9% por encima del nivel promedio registrado entre 2010 y 2025 para esa misma ventana temporal. Con estos datos, las ventas del tramo enero-octubre marcan un récord histórico para el país, dejando atrás la marca previa de 2025 (u$s4.889 millones) para idéntico período.

La expectativa de la industria durante el primer semestre del año era alcanzar a diciembre exportaciones por al menos u$s9.000 millones en el acumulado anual, incluso había estimaciones que hablaban de los u$s10.000 millones en caso de consolidarse el escenario de precios altos que se viene desarmando en el último cuatrimestre.

China crece entre los destinos de exportación

China, Suiza, Estados Unidos y Canadá concentraron en octubre el 84% (u$s554 millones) de las compras externas mineras de la Argentina, mientras que en el acumulado de los primeros diez meses de 2026 ese grupo reunió el 82% (u$s6.111 millones) del total. Las cifras confirman la avanzada del gigante asiático en el mercado minero local.

En el desagregado mensual de octubre, China encabezó el ranking con u$s172 millones (26% del total y una suba interanual del 49%), seguida muy de cerca por Suiza con u$s170 millones (26% y un salto interanual del 93%), Estados Unidos con u$s154 millones (23% y una caída del 6%) y Canadá con u$s58 millones (9% y un alza del 53%).

Al observar el acumulado de enero a octubre de 2026, Suiza lidera en monto total con u$s2.281 millones (31% del total y un avance interanual del 35%), por delante de China con u$s1.941 millones (26% y un fuerte incremento del 148% interanual). Detrás se ubican Estados Unidos con u$s1.316 millones (18% y un crecimiento interanual del 46%) y Canadá con u$s573 millones (8% y una variación positiva del 81%).

La composición de los envíos hacia estos cuatro principales socios comerciales estuvo explicada mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron para ese conjunto el 73% de las compras en octubre y el 74% en lo que va del año. A su vez, estos cuatro destinos concentraron el 83% de los despachos metalíferos totales en el período de diez meses analizado, mientras que el 17% restante tuvo como destinos principales a India, Corea del Sur, Alemania, Brasil y Finlandia.

Fuera del top cuatro, el desempeño de otros mercados relevantes muestra contrastes marcados en el acumulado: Corea del Sur alcanzó u$s405 millones (5% del total y un salto interanual del 160%, con u$s46 millones en octubre), India sumó u$s326 millones (4% del total, aunque con una baja interanual del 40% en el acumulado y del 91% en el mes, con u$s14 millones).

Brasil, en tanto, registró u$s150 millones (2% del total y un crecimiento del 48% interanual, con u$s15 millones en octubre), mientras que el resto de los destinos aportó u$s463 millones (6\% del total y un alza del 18\% interanual en los diez meses, tras cerrar octubre con u$s32 millones y una caída interanual del 55%).

Superávit comercial y desempeño de los metalíferos

Durante octubre, el conjunto de empresas que conforman la cartera de proyectos mineros mostró un superávit comercial de u$s535 millones. Este monto representó una disminución interanual del 11,3%, aunque se ubica un 1,7% por encima del saldo promedio de los últimos 24 meses.

Dicha cifra surge de la diferencia entre las ventas al exterior de la cartera, que alcanzaron los u$s628 millones, y las importaciones realizadas por estas compañías, que totalizaron u$s93 millones. De esta manera, las exportaciones resultaron seis veces mayores a las compras externas.

De forma similar, en el acumulado de enero a octubre, el balance comercial del sector exhibió un signo positivo por u$s6.580 millones, lo que implicó un crecimiento del 54,9% respecto a igual tramo del año pasado.

Del total despachado en octubre, u$s461 millones correspondieron al aporte de los minerales metalíferos, lo que significó una baja interanual de 13,7% frente al mismo mes del año anterior para esta categoría. Esta clase de productos representó el 69,8% de los envíos mineros totales del mes, destacándose la participación del oro con u$s383 millones (58% del total) y la plata con u$s55 millones (8%).

Los restantes u$s22 millones (3,4%) fueron explicados por otros metalíferos, mayormente cobre. En octubre, el valor de los envíos de oro presentó una merma interanual del 9,6% (u$s41 millones menos que en 2025) debido a una baja en los precios internacionales, mientras que los despachos de plata retrocedieron un 46,0% interanual (u$s47 millones menos) por una contracción del 51% en los volúmenes enviados.

En el balance de los diez primeros meses de 2026, los minerales metalíferos sumaron ventas por u$s5.443 millones, un incremento interanual del 35,3%. Dentro de este segmento, el oro aportó u$s4.407 millones (59% del total general), la plata u$s869 millones (12%) y el resto de los metalíferos u$s167 millones (2%), permitiendo que el rubro concentre el 73,0% de las exportaciones mineras del país.

Así, en el tramo enero-octubre el oro muestra una expansión interanual del 32,1% en los montos operados, mientras que la plata creció un 40,9% en la misma comparación, destaca el informe de la Secretaría.

Las exportaciones de litio alcanzaron un récord de u$s184 millones en octubre

Para el caso del litio, en el décimo mes se exportaron un total de u$s184 millones, lo que implicó un crecimiento interanual de 61,5% y marcó el récord histórico para un mes de octubre. En dicho lapso, este mineral ocupó el segundo puesto entre los más vendidos al exterior, manteniéndose sin cambios respecto de septiembre y explicando el 27,8% de la canasta minera total. Esta suba interanual en el valor se debió a una mejora en las cotizaciones internacionales.

Con este impulso, entre enero y octubre las ventas de litio alcanzaron los u$s1.858 millones, creciendo un 162,2% interanual y representando el 24,9% de los envíos del sector, lo que constituye la mejor marca histórica para los primeros diez meses de un calendario. En cuanto a cantidades, los volúmenes despachados en lo que va del ciclo exhibieron un alza del 39%.

El resto de los productos mineros alcanzó los u$s16 millones exportados en octubre, reflejando una disminución interanual del 23,6%. De ese monto, u$s11,1 millones correspondieron a minerales no metalíferos —destacándose el ácido ortobórico, los boratos y la bentonita— y u$s4,5 millones a rocas de aplicación, donde las cales explican el 65% del rubro. En el acumulado de los primeros diez meses, este segmento sumó u$s154 millones, lo que marca una leve retracción interanual del 1,3%.