La obra sobre el brazo del río Paraná permitirá sumar energía renovable sin alterar el embalse principal de la represa compartida con Paraguay

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) inició el montaje electromecánico de la nueva central hidroeléctrica de Aña Cuá con la colocación de la primera pieza fija del tubo de aspiración de la turbina Número 1, una intervención clave que permitirá incrementar en un 10% la generación eléctrica del complejo una vez concluido el proyecto.

El componente instalado es una estructura de aproximadamente 32 toneladas fabricada por la firma alemana Voith. Su montaje marca el inicio formal de una nueva etapa de trabajo en la obra, enfocada en la incorporación de los equipos electromecánicos que harán posible la puesta en marcha de las tres turbinas proyectadas para la nueva central.

Con el avance previo de las obras civiles, en momentos de la gran crecida del río, esta fase pasa a concentrarse en el posicionamiento y ensamblaje de maquinaria de gran porte, un proceso que exige maniobras técnicas de alta precisión y la intervención de equipos conformados por ingenieros, técnicos y operarios especializados.

Desde el punto de vista técnico, la ampliación se desarrolla sobre el brazo Aña Cuá del río Paraná. El diseño de la central aprovecha el caudal de agua que ya circula por ese sector —vinculado al caudal ecológico destinado a preservar las condiciones ambientales, la flora y la fauna ictícola de la zona— sin necesidad de modificar el nivel ni la configuración del embalse principal de Yacyretá. De este modo, el proyecto apunta a ampliar la oferta de energía limpia y renovable a partir de los recursos hídricos existentes en el sistema.

Una etapa de ingeniería sobre el Paraná

La inversión estimada para la maquinización del brazo Aña Cuá se ubica en un rango que va desde los u$s 450 millones hasta los u$s600 millones, según las distintas instancias de adjudicación, actualización de costos y etapas de ejecución del proyecto.

Tras partir de montos iniciales en las licitaciones originales y atravesar ajustes y relanzamientos, las proyecciones vinculadas al desarrollo de la obra —que incorporará tres turbinas con un aporte cercano a los 270 MW adicionales— reflejan una escala financiera acorde con las grandes infraestructuras hidroeléctricas de la región.

El paso hacia el montaje electromecánico llega tras un prolongado ciclo de planificación técnica. De acuerdo con la información difundida por la empresa binacional, el desarrollo de la obra en Aña Cuá requirió años de estudios de factibilidad, definiciones de ingeniería, procesos de adjudicación y tareas de seguimiento socioambiental antes de consolidar su avance actual.

La instalación de la primera pieza del tubo de aspiración de la turbina 1 constituye una referencia concreta dentro del cronograma de ejecución, ya que habilita el despliegue progresivo de los restantes conjuntos mecánicos y eléctricos necesarios para completar las tres unidades previstas.

En obras hidroeléctricas de esta magnitud, la colocación de piezas fijas de decenas de toneladas funciona como base estructural para el posterior acoplamiento de rodetes, generadores y sistemas de control, por lo que la exactitud en las mediciones y en los anclajes resulta determinante para la operación futura de la central.

Impacto energético y esquema binacional

En cuanto al cronograma de entrada en servicio, las estimaciones proyectan que la puesta en operación se concrete durante 2029. De acuerdo con los plazos previstos para el avance de las instalaciones y las pruebas técnicas correspondientes, la primera unidad podría comenzar a operar hacia comienzos de ese año, mientras que la incorporación plena de las tres turbinas se dará de forma escalonada a medida que se completen las etapas de montaje, ensayos y sincronización al sistema eléctrico.

Una vez que la nueva central de Aña Cuá entre en funcionamiento y complete sus tres turbinas, la ampliación elevará en un 10% la capacidad de generación de energía del complejo Yacyretá. La entidad binacional destacó que el proyecto se integrará a la infraestructura energética compartida por Argentina y Paraguay, sumando generación renovable sin alterar el funcionamiento básico del embalse principal ni exigir nuevas intervenciones estructurales sobre el espejo de agua principal.

La obra se inscribe entre los proyectos de infraestructura energética de mayor envergadura ejecutados en las últimas décadas en la región. Al apoyarse en el caudal que ya discurre por el brazo Aña Cuá y en la infraestructura binacional ya consolidada, busca optimizar el rendimiento del río Paraná bajo criterios de generación renovable y resguardo ambiental, en un esquema de cooperación entre ambos países que sostiene parte relevante del suministro eléctrico regional.

Desde Yacyretá señalaron que el inicio de esta etapa refleja la continuidad de un proyecto estratégico concebido para ampliar la producción eléctrica de origen hidráulico mediante el aprovechamiento más eficiente de los recursos disponibles, en coordinación con los estudios técnicos y ambientales asociados a la operación del complejo sobre el río Paraná.