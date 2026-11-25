El informe de KPMG registra 78 operaciones en nueve meses, con foco energético y grandes acuerdos como Mercuria por Raízen y Vista por Equinor.

La perspectiva es cautelosa para 2027 por factores políticos, aunque se mantiene el potencial de mercado.

El sector energético lideró las compras y fusiones de empresas en la Argentina durante los primeros nueve meses de 2026 al concentrar 25 de las 78 operaciones registradas en el país, un volumen total que creció 5% interanual según un informe de KPMG.

Además de encabezar la cantidad de transacciones, la energía protagonizó dos de los tres acuerdos de mayor monto divulgado en el período, confirmando su peso como principal motor del reacomodamiento corporativo local.

De acuerdo con el relevamiento realizado por KPMG Argentina, el valor acumulado de las transacciones con importe informado aumentó 9% frente a los primeros tres trimestres de 2025, impulsado principalmente por un grupo acotado de operaciones de gran escala.

En un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas y volatilidad financiera, el mercado local mostró condiciones relativamente más favorables para evaluar y ejecutar negocios en un contexto de continuidad de reformas orientadas al mercado.

En el desglose sectorial, Energía y Recursos Naturales ocupó el primer lugar con 25 transacciones, muy por encima de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones (13), Mercado de consumo (11), Química, Industria y otros (11), Servicios financieros (8), Real Estate, Turismo y entretenimiento (7), Ciencia y Salud (2) y Agronegocios (1). Para la consultora, el dinamismo energético responde a consolidación, rotación de portafolios y adquisición de activos estratégicos.

Grandes acuerdos y efecto RIGI

Entre las operaciones más relevantes del año sobresalen dos movimientos de alto impacto en la cadena hidrocarburífera y de combustibles: la adquisición de Raízen Argentina por parte de Mercuria Energy Group (unos u$s1.420 millones) y la compra de Equinor Argentina por parte de Vista Energy (alrededor de u$s 1.100 millones). El podio de operaciones informadas se completa fuera del rubro energético con la adquisición de Prisma Medios de Pago y Newpay por parte de Visa, estimada en u$s1.500 millones.

Más allá de los cierres concretados, el informe subraya el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como catalizador de nuevas transacciones. A dos años de la sanción de la Ley Bases y de su reglamentación, los proyectos aprobados y bajo análisis dentro del esquema superan en conjunto los u$s150.000 millones en iniciativas de gran escala.

Según explicó Andrea Oteiza, socia a cargo de Deal Advisory en KPMG Argentina, el avance de estos proyectos no solo tracciona inversión directa, sino que abre oportunidades de compra y venta de activos vinculados con la consolidación de cadenas de valor en sectores estratégicos. En esa dinámica, la actividad local continuó dominada por compradores estratégicos antes que por fondos financieros.

En cuanto al origen del capital, las 78 operaciones registradas hasta septiembre mostraron un reparto equilibrado, aunque con mayoría extranjera: 44 transacciones correspondieron a compradores del exterior -32 internacionales y 12 regionales- y 34 a firmas locales. Mientras que los inversores nacionales representaron la principal categoría individual con el 44% del total, el conjunto del capital externo evidenció un interés sostenido por activos argentinos con proyección de largo plazo.

Panorama regional y cautela hacia 2027

El desempeño local contrastó con el tono más cauto observado en América Latina, donde el ritmo general de operaciones perdió velocidad durante los primeros tres trimestres de 2026. En la región, los compradores priorizaron compañías con escala, generación de caja y exposición a tendencias estructurales como la transición energética, la infraestructura digital y la modernización de medios de pago.

Entre las transacciones cerradas en Latinoamérica durante el período figuraron la compra de Serra Verde Group en Brasil por parte de USA Rare Earth (u$s2.800 millones), la adquisición de Brava Energia por Ecopetrol en el mismo país (u$s2.300 millones), la compra de Grupo Nutresa por Grupo Gilinski en Colombia (u$s1.500 millones) y la adquisición de SierraCol Energy por Prime Infrastructure en territorio colombiano (u$s1.500 millones).

A escala global, la recuperación del mercado de compras y fusiones se concentró en operaciones de gran tamaño y en mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa. Allí, la inteligencia artificial redefinió las prioridades corporativas y extendió su influencia hacia industrias vinculadas con energía, infraestructura y servicios industriales, con operaciones multimillonarias como la fusión entre Coterra Energy y Devon Energy (u$s29.000 millones) o la compra de UK Power Networks Holdings por Engie (u$s21.000 millones).

De cara al último trimestre de 2026 y al inicio de 2027, el mercado argentino mantiene una cartera relevante de transacciones potenciales. No obstante, Ramiro Isaac, director de Corporate Finance Deal Advisory de KPMG Argentina y responsable del análisis, advirtió que la concreción de esos acuerdos dependerá de la evolución macroeconómica y política local, las condiciones financieras y el frente externo.

Conforme avance el calendario electoral hacia 2027, agregó, esos factores podrían derivar en mayor selectividad y plazos más extensos de decisión.