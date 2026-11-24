Es el segundo de tres proyectos en la zona norte neuquina. Prevé 606 pozos, 80.000 barriles diarios y exportaciones por u$s33.000 millones.

YPF presentó este martes la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo del proyecto Narambuena, una iniciativa de shale oil con gas asociado ubicada en el extremo norte de la formación Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén, en el cual es socio con la petrolera estadounidense Chevron.

El plan contempla un desembolso estimado en u$s11.688 millones a lo largo de los próximos 21 años y consolida la segunda etapa de un ambicioso paquete de tres proyectos con los que la petrolera busca acelerar el desarrollo masivo de esa región productiva. Los tres proyectos anunciados suman u$s44.000 millones en el upstream del Hub Norte de Vaca Muerta.

El bloque Narambuena es operado por YPF, que comparte la titularidad en partes iguales -50% cada una- con Compañía de Desarrollo No Convencional -la figura legal en el bloque de Chevron, compañía que a comienzos de junio presentó un proyecto propio al RIGI por u$s13.800 millones para desarrollar El Trapial.

De acuerdo con los detalles informados por la compañía tras formalizar la presentación ante el Ministerio de Economía, el proyecto prevé alcanzar una meseta o plateau de producción de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día entre 2035 y 2045, acompañados por un volumen de gas asociado estimado en 3 millones de metros cúbicos diarios.

Para sostener ese nivel de extracción en la ventana de crudo no convencional, el plan de trabajo establece la perforación de 606 pozos durante toda la vida útil del desarrollo. En términos de impacto macroeconómico y generación de divisas, las proyecciones oficiales de la operadora estiman que Narambuena permitirá generar exportaciones por alrededor de u$s33.000 millones entre 2027 y 2059.

Asimismo, la ejecución de las obras de infraestructura y el despliegue de equipos de perforación demandarán aproximadamente 2.970 puestos de trabajo directos durante los picos de actividad de las etapas de construcción y producción.

El tablero del norte neuquino

La presentación de Narambuena representa el segundo paso de la estrategia integral que YPF diseñó para poner en valor la zona norte de Vaca Muerta bajo el paraguas normativo y fiscal del RIGI.

En conjunto, las tres iniciativas proyectadas para ese corredor energético totalizan inversiones estimadas en u$s44.000 millones durante los próximos 26 años, contemplan la perforación de cerca de 2.200 pozos y apuntan a alcanzar un volumen combinado de producción de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

El primer paso de este esquema se concretó a fines de octubre, cuando la compañía encabezada por Horacio Marín solicitó el ingreso al régimen para el proyecto Bajo del Toro, que abarca las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, también en territorio neuquino.

En ese desarrollo, donde YPF opera con una participación del 65% en sociedad con Vista Energy, se comprometió una inversión de u$s8.729 millones. El plan de Bajo del Toro contempla la perforación de 440 pozos para alcanzar una meseta de 80.000 barriles diarios de crudo y generar exportaciones estimadas en u$s25.000 millones entre 2027 y 2055.

Con Bajo del Toro y Narambuena ya ingresados en el proceso de evaluación del Comité Evaluador del RIGI, el mercado energético aguarda ahora la presentación de la tercera iniciativa del bloque norte.

El tercer desarrollo es en un bloque operado por YPF en sociedad con Shell y Pluspetrol. Se trata de La Escalonada & Rincón La Ceniza, donde YPF mantiene una participación del 25% para el cual se proyecta una inversión de u$s23.000 millones a lo largo de 26 años.

Este activo prevé un inventario de aproximadamente 1.150 pozos, con un plateau de producción estimado en 110.000 barriles diarios de petróleo hacia 2031 y 22 millones de metros cúbicos diarios de gas natural a partir de 2046, lo que generará ingresos anuales brutos estimados en u$s3.800 millones.

El impulso tras la aprobación de Argentina LNG

Esta nueva presentación de YPF en el segmento de crudo no convencional llega apenas días después de un hito central para la industria energética local y para el propio esquema de incentivos sancionado por el Gobierno nacional.

El pasado viernes 20 de noviembre, el Comité Evaluador del RIGI aprobó formalmente la incorporación del proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto a la petrolera italiana ENI y XRG —el brazo de inversiones internacionales de la estatal emiratí ADNOC—, con una inversión proyectada de u$s50.750 millones hasta 2050.

Considerada por el Gobierno nacional como la mayor inversión privada de la historia de la Argentina, la iniciativa de Gas Natural Licuado contempla un primer tramo de desembolsos por u$s25.000 millones entre 2027 y 2030 para desplegar infraestructura de transporte, procesamiento y unidades flotantes de licuefacción en la costa de Río Negro, sobre el Golfo San Matías.

El objetivo es exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL y líquidos asociados, con ingresos superiores a los u$s9.000 millones por año y una generación de empleo estimada en 20.000 puestos promedio durante la construcción, con picos de hasta 40.000 trabajadores.

De este modo, mientras ultima los detalles contractuales para firmar el próximo 30 de noviembre la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina LNG junto a sus socios internacionales, YPF acelera en paralelo su ofensiva en el upstream petrolero neuquino.

La combinación de previsibilidad tributaria, aduanera y cambiaria que ofrece el régimen se consolida así como la principal herramienta financiera de la compañía para escalar tanto la exportación de gas licuado por el Atlántico como la producción de crudo shale en el norte de Vaca Muerta.