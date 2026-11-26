Con 1.600 estaciones y cuatro millones de usuarios en la app, la petrolera lanza su unidad publicitaria para que las marcas vendan a sus clientes

YPF desembarcó de lleno en el negocio de la publicidad digital y el marketing basado en datos con el lanzamiento de YPF Play, su nueva plataforma de retail media. Con esta iniciativa, la petrolera busca transformar el flujo masivo de consumidores que pasan todos los días por sus estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y canales digitales en un soporte comercial para terceros, sean marcas, empresas de consumo masivo o agencias, para ofrecer productos y servicios de forma segmentada.

El movimiento representa un paso inédito para una compañía petrolera que brinda a terceros la evolución del ecosistema comercial de la compañía en alianzas con grandes marcas y la posiciona en una de las tendencias más dinámicas de la industria publicitaria global con la convergencia entre medios, tecnología y experiencia de compra.

La empresa como parte de su transformación digital y premisa de generación de valor avanza ahora en un producto que le permite monetizar el conocimiento sobre los hábitos de sus clientes, a los cuales otras empresas pueden llegar con sus mensajes y productos a través de la plataforma YPF Play.

A qué se parece el modelo de YPF Play

Para dimensionar el alcance del lanzamiento, el esquema de YPF Play replica la lógica de gigantes globales como Amazon Ads o Walmart Connect, y a nivel regional encuentra su espejo más cercano en Mercado Ads, la unidad publicitaria de Mercado Libre, o en los ecosistemas de medios de grandes cadenas de supermercados como Carrefour y Cencosud.

La diferencia en este caso radica en la capilaridad territorial y la naturaleza del punto de contacto. Mientras que los marketplaces operan casi exclusivamente en el entorno virtual, YPF traslada esa misma arquitectura de datos al mundo físico-digital.

Funciona bajo una premisa concreta: cuando una empresa conoce qué consume un usuario, en qué horario se moviliza, qué ruta transita y cómo paga, puede ofrecerle una pauta publicitaria con una precisión que los medios tradicionales no logran igualar.

Si una marca de bebidas, alimentos, seguros o servicios financieros quiere impactar a un automovilista justo antes de que baje a comprar en una tienda, esta plataforma le brinda el canal directo y la métrica posterior para saber si ese anuncio terminó en una compra real.

Los números detrás del ecosistema

La propuesta de valor de YPF Play se apoya en una infraestructura que combina escala física con volumen transaccional digital, dos activos difíciles de replicar de manera simultánea en la Argentina. La propia YPF define su alcance:

Capilaridad física: Una red superior a las 1.600 estaciones de servicio y tiendas FULL , que reciben en conjunto más de 25 millones de visitas mensuales en todo el territorio nacional.

Una red superior a las , que reciben en conjunto en todo el territorio nacional. Comunidad fidelizada: Una base que supera los 4 millones de socios activos en ServiClub y en la APP YPF, consolidada como el principal punto de contacto digital con los clientes.

Una base que supera los en ServiClub y en la APP YPF, consolidada como el principal punto de contacto digital con los clientes. Tráfico y recurrencia digital: Ingresan cada mes a la aplicación móvil más de 3 millones de usuarios únicos, donde se concretan más de 8 millones de operaciones mensuales.

Al cruzar la información de los consumos presenciales con la actividad dentro de la billetera y la aplicación, la compañía logra construir audiencias de alto valor y desarrollar estrategias omnicanal a escala nacional. El objetivo es conectar a los anunciantes con los consumidores en momentos de alta atención y a lo largo de todo su recorrido cotidiano.

Más allá del surtidor: hábitos, billetera e inversiones

Uno de los diferenciales que explica la profundidad de los datos que maneja el sistema es la diversificación de la aplicación móvil de la petrolera en los últimos tiempos. Así lo destacó Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital, al explicar el funcionamiento interno de la herramienta.

"APP YPF es un espacio donde millones de usuarios resuelve necesidades cotidianas: cargar combustible, pagar en FULL, sumar y canjear puntos ServiClub, pero también ingresar dinero, hacerlo rendir y hasta invertir en la compañía comprando acciones", explicó el directivo.

Según Cercos, esa diversidad de experiencias profundiza el vínculo con el cliente y permite comprender con mayor exactitud sus hábitos e intereses. Complementada con la red física, esa base de conocimiento conforma un ecosistema relevante que ahora queda disponible para que otras marcas acerquen sus propuestas de valor.

Por su parte, Agustina Pelfini, Chief Marketing Officer (CMO) de YPF, subrayó el carácter integral del desarrollo. "Con YPF Play ponemos a disposición de las marcas una propuesta de Retail Media única en el país, que combina alcance federal, audiencias de alto valor, capacidades de segmentación y medición de resultados".

"Nuestro objetivo —agregó— es ayudar a los anunciantes a conectar con las personas de una manera más relevante, acompañándolas en momentos cotidianos de consumo a través de experiencias integradas entre el mundo físico y digital".

Medición de impacto y resultados previos

Para las agencias de medios y los departamentos de marketing de las empresas anunciantes, el principal atractivo del retail media frente a la publicidad tradicional es la trazabilidad del retorno de la inversión.

YPF Play permite auditar el rendimiento de cada campaña en todas las etapas del embudo comercial: desde la generación de visibilidad (awareness) y la interacción (engagement) hasta la conversión efectiva en el punto de venta. De este modo, las marcas pueden optimizar su presupuesto en función de resultados concretos y comprobables.

Antes de formalizar el lanzamiento comercial de la plataforma, la compañía ya venía validando el potencial de esta arquitectura mediante soluciones de segmentación inteligente, activación omnicanal y modelos predictivos de comportamiento.

Esas pruebas piloto lograron incrementos de hasta un 20% en las transacciones de los usuarios impactados y alcanzaron campañas de performance con tasas de conversión de 1 de cada 3 usuarios.

Con este paso, YPF consolida una unidad de negocio de alto margen que no depende de la cotización internacional del barril de crudo ni de la actualización de los precios en el surtidor, generando un nuevo negocio a partir del desarrollo de su estructura digital.

Al convertir su red de estaciones y su plataforma digital en un canal de comunicación y ventas para terceros, la petrolera capitaliza uno de los ecosistemas de consumidores más grandes de la Argentina para abrir una nueva vía de crecimiento corporativo.