La petrolera busca sumar sus estaciones de servicio a la red de centros de entrega de comercio electrónico dentro de su plan de expansión minorista.

YPF avanza en la firma de un acuerdo estratégico con Mercado Libre que permitirá a los clientes retirar sus compras del portal de comercio electrónico en las estaciones de servicio de la red de la petrolera, la más grande de nivel nacional, con unas 1.700 bocas de expendio en todas las provincias.

La iniciativa busca aprovechar la capilaridad geográfica del sistema de estaciones de la petrolera para transformarlo en una red logística de cercanía que responda al crecimiento de las entregas digitales que en la Argentina domina largamente la empresa de Marcos Galperín, en un contexto donde Mercado LIbre sube costos a vendedores por la caída del consumo.

Esta acción se enmarca dentro del plan de transformación comercial de la petrolera conducida por Horacio Marín, orientado a potenciar la segmentación de su red minorista y dinamizar el negocio de sus tiendas de conveniencia.

El acercamiento de YPF a marcas de primera línea busca trascender el expendio tradicional de combustibles para convertir a sus estaciones en hubs de servicios y consumo masivo. Esta política de alianzas estratégicas apunta a capitalizar el tráfico constante de usuarios en los surtidores, generando sinergias con firmas de gran volumen para elevar el valor del metro cuadrado comercial y transformar la parada técnica en una experiencia múltiple.

A través de la alianza estratégica con McDonald's y la integración de PedidosYa, Cabrales y Coca-Cola, la compañía reorganizó sus puntos de venta mediante categorías como la red Black para sectores de alto tráfico, la franja tradicional Blue y el esquema de menor escala Refi Plus, ampliando la oferta de productos y servicios al cliente.

Qué dijo el CEO de YPF sobre el acuerdo con Mercado Libre

Durante su presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente y CEO de YPF explicó los fundamentos del entendimiento comercial y detalló el alcance previsto para la integración entre ambas plataformas:

"Estamos por cerrar con Mercado Libre así cuando ustedes compran, porque no en todos lados pueden recibir, para que en las estaciones de servicio de YPF ustedes puedan ir a buscar las compras. Pensamos en ustedes porque ustedes nos hacen ganar a nosotros".

En relación con el desempeño de la división comercial y las tiendas de conveniencia Full, el ejecutivo destacó el salto de facturación registrado desde el inicio de la gestión y la meta trazada para consolidar la posición de la compañía en el mercado minorista:

"¿Qué pasó con la Full? Cuando yo llegué en 2023 tenía 280 millones de dólares de facturación. Este año vamos a ir a 680 y el año que viene vamos a ser el mayor retailer de la República Argentina con más de u$s1.000 millones de facturación".

Por último, Marín enfatizó la tracción generada por la incorporación de marcas de consumo masivo y la mejora en los estándares operativos de los locales de la red: "Las marcas con las que hicimos alianzas son McDonald's, PedidosYa, Cabrales, Carne, Fonte D'Oro o Paletas Luciano y Coca-Cola. Los números suben de una forma impresionante, mejoró la calidad y los baños limpios son la clave".

Cómo compiten y se complementan YPF Serviclub y Mercado Pago

Desde fines de 2025, la relación entre las dos compañías más valiosas de la Argentina insinuaba una competencia directa en el terreno financiero. La decisión de la petrolera de robustecer su plataforma YPF Digital con el pago de más de 6.000 servicios y recargas —a través de la infraestructura de tapi— la posicionó de lleno en el segmento dominado por Mercado Pago.

Sin embargo, el anuncio del punto de retiro de paquetería demostró que el propósito de la conducción de la compañía pasa por potenciar su propio ecosistema, manteniendo al expendio de combustibles y a la atención al cliente en el centro de la estrategia.

Esta visión integral se complementa con el esquema de segmentación aplicado sobre la red de estaciones. YPF diversificó sus tiendas Full según los perfiles de consumo de cada región. La vertiente premium se refleja en las estaciones Black, orientadas a corredores de alto tránsito con gastronomía de autor y servicios diferenciados.

A su vez, la línea tradicional Blue sostiene la capilaridad urbana, mientras que la nueva marca Refi Plus cubre localidades de menor escala. A ello se suman alianzas comerciales con firmas de consumo masivo como McDonald's, PedidosYa, Cabrales, Carne, Fonte D'Oro, Paletas Luciano y Coca-Cola, configurando una oferta adaptada a las demandas de cada segmento de usuarios.

Inversión financiera y recarga eléctrica desde la app

En paralelo, YPF presentó dos innovaciones de peso para profundizar el rol de su plataforma digital y diversificar la experiencia en ruta. En el plano financiero, la petrolera anunció que habilitará la compra de obligaciones negociables en pesos y dólares directamente desde la aplicación.

Esta funcionalidad complementará la colocación directa de acciones que la empresa puso en marcha meses atrás, proceso que ya sumó a más de 300.000 pequeños ahorristas con un promedio de compra de cinco acciones por persona. El objetivo radica en masificar el acceso al mercado de capitales y brindar alternativas de inversión seguras dentro del canal propio.

En materia de movilidad sostenible, la compañía detalló un acuerdo estratégico con Tesla para desplegar una red nacional de cargadores ultra rápidos en sus estaciones de servicio. El plan contempla trazar corredores interurbanos estratégicos que conectarán Rosario con Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Mar del Plata en una primera etapa, para luego extender el trazado hacia La Quiaca y Ushuaia.

Para abastecer esta infraestructura con energía renovable, YPF tomó el control total de YPF Luz tras invertir u$s430 millones en la compra del paquete accionario restante, consolidando a la generadora como el sostén eléctrico de la red vial y de grandes proyectos industriales.