Un estudio regional de OLACDE y CAF presentado en Montevideo proyecta intercambios por u$s5.000 millones al año y obras por hasta u$s20.000 millones

La articulación del mercado gasífero entre los países del Mercosur y Chile permitiría sustituir importaciones de gas natural licuado (GNL) extrarregional por hasta u$s2.500 millones, alcanzar intercambios intrarregionales de hasta 70 millones de metros cúbicos diarios, estimados en u$s5.000 millones anuales, y demandar inversiones en infraestructura de hasta u$s20.000 millones en un escenario de máxima demanda.

Las proyecciones surgen del cierre del Proyecto Regional de Integración Gasífera del Mercosur y Chile, desarrollado a lo largo de siete fases durante más de dos años por la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE) y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, presentado en Montevideo.

El encuentro, realizado bajo la consigna "Hacia un mercado energético regional: infraestructura, regulación y financiamiento" en la sede uruguaya de CAF, reunió a autoridades energéticas, reguladores, operadores de despacho, representantes del sector privado y organismos multilaterales de los países del bloque y de Chile.

La propuesta apunta a convertir el excedente gasífero de la región, con la Argentina y Vaca Muerta como principal reserva cercana, en un respaldo energético confiable para los países vecinos, reduciendo el costo de importar GNL desde mercados lejanos y amortiguando los picos de demanda estacional o las caídas de generación hidroeléctrica.

Al mismo tiempo, la integración abre la puerta a un uso más eficiente de los gasoductos y redes existentes, con beneficios potenciales tanto para la industria y la generación térmica como para el abastecimiento cotidiano en los distintos mercados del Cono Sur.

En el plano operativo y de negocios, el estudio pone el foco en cómo articular las reglas comerciales, aduaneras y regulatorias para que los flujos transfronterizos de gas y electricidad sean previsibles y bancables.

Sin acuerdos claros entre países, operadores y privados sobre despacho, garantías y resolución de restricciones, las obras de interconexión enfrentan mayores riesgos financieros; con un marco común, en cambio, la región puede captar inversiones de largo plazo y ganar seguridad de suministro frente a un escenario global más volátil.

Factores que impulsan la integración energética según la OLACDE

Durante la apertura institucional del encuentro, Guido Maiulini, jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE, explicó que el trabajo técnico comenzó en 2024 a partir de una encomienda de la Comisión de Integración Eléctrica y Gasífera del Mercosur. Según planteó el funcionario, el impulso a la integración gasífera responde a tres factores estructurales que presionan sobre los sistemas energéticos sudamericanos:

Variabilidad climática y sequías: El impacto alternado de fenómenos como El Niño y La Niña —con restricciones hídricas severas como las registradas en la Cuenca del Plata entre 2021 y 2022— expone la vulnerabilidad de los sistemas con alta dependencia hidroeléctrica.

El impacto alternado de fenómenos como El Niño y La Niña —con restricciones hídricas severas como las registradas en la Cuenca del Plata entre 2021 y 2022— expone la vulnerabilidad de los sistemas con alta dependencia hidroeléctrica. Transformación tecnológica y penetración solar: La rápida caída de costos y la fuerte incorporación de energía solar modificaron los regímenes operativos de las redes eléctricas, exigiendo respaldo firme para garantizar la estabilidad del suministro.

La rápida caída de costos y la fuerte incorporación de energía solar modificaron los regímenes operativos de las redes eléctricas, exigiendo respaldo firme para garantizar la estabilidad del suministro. Tensiones geopolíticas en las cadenas globales: La volatilidad en los mercados internacionales de combustibles encarece y vuelve más riesgosa la dependencia de embarques provenientes de fuera del continente.

"Cuando uno está importando de otra parte del mundo importa un riesgo que antes no estaba contemplado. De allí que la integración gasífera fuera una medida de elemental prudencia", señaló Maiulini al justificar la necesidad de aprovechar los recursos disponibles dentro del propio Cono Sur.

Las siete etapas del estudio técnico

El jefe técnico del proyecto por parte de OLACDE, Esteban Kiper, detalló el recorrido metodológico de la investigación, construida de manera participativa junto con los puntos focales designados por cada gobierno. El estudio se estructuró en siete fases sucesivas:

Diagnóstico inicial y línea de base de los sistemas energéticos nacionales. Proyecciones de oferta y demanda de gas natural en cada país participante. Revisión comparada de los marcos regulatorios y condiciones comerciales vigentes. Modelización de flujos regionales de gas natural. Evaluación de alternativas de infraestructura para identificar las rutas de transporte más competitivas. Análisis de impacto productivo y consumos, incluyendo el segmento domiciliario. Complementariedad entre gas natural y electricidad, orientada a optimizar la operación conjunta de ambos sistemas.

Consensos clave para la integración del mercado de gas en la región

Uno de los principales consensos que dejó el cierre en Montevideo es que la disponibilidad de reservas -con Vaca Muerta como principal motor de oferta- y la infraestructura física no bastan por sí solas para consolidar un mercado integrado.

Tanto los técnicos de OLACDE como los representantes de CAF remarcaron que el avance efectivo exige convergencia regulatoria, armonización aduanera y comercial, respeto por los contratos entre privados y mecanismos financieros que mitiguen riesgos en períodos de restricción.

En esa línea, las delegaciones comenzaron a trabajar en esquemas de gobernanza para extender la agenda de armonización normativa también al sector eléctrico, apoyándose en el mandato político de las declaraciones ministeriales y presidenciales del Mercosur.

En el cierre de la jornada, Maiulini sostuvo que el proceso de más de dos años permitió construir confianza técnica entre reguladores, operadores, empresas y cancillerías, y proyectó un "moderado optimismo" de cara a 2027 para transformar los estudios en acuerdos comerciales concretos y nuevas inversiones. Citando una máxima de la tradición talmúdica para graficar la urgencia del momento regional, concluyó: "Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?"