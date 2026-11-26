La empresa estatal asistirá a la firma canadiense en proyectos nucleares globales y busca capitalizar su experiencia operativa en la Central Embalse

Nucleoeléctrica Argentina dio un paso clave en su estrategia de internacionalización al firmar un acuerdo marco con la compañía canadiense Candu Energy Inc que habilita a la empresa estatal a prestar servicios especializados de ingeniería y asistencia técnica en proyectos nucleares tanto en el país del norte como en el resto del mundo.

La firma estuvo encabezada en la sede central de la empresa local por su presidente, Juan Martín Campos, y por Tim Freeman, vicepresidente de Ingeniería, Manufactura y Servicios en Campo de la compañía canadiense. Con este entendimiento, la operadora de las tres centrales nucleares argentinas busca abrir nuevas oportunidades comerciales dentro del mercado global de servicios del sector.

El alcance de la iniciativa contempla el apoyo técnico en proyectos de extensión de vida útil, servicios en campo y paradas programadas de reactores tipo CANDU®. Además, incluye la participación de los equipos locales en la construcción de nuevas instalaciones nucleares mediante actividades de ingeniería y asistencia en sitio.

Candu Energy, que opera como subsidiaria de AtkinsRéalis, es la firma responsable de la tecnología nuclear CANDU, un desarrollo originado en Canadá que actualmente funciona en diversos países. La alianza permite a la parte local integrarse directamente a la cadena de valor del fabricante original de estos equipos.

Una relación histórica y visita técnica a Embalse

Durante el acto de firma, Juan Martín Campos destacó que la compañía desarrolló capacidades y conocimientos durante décadas que hoy poseen un importante potencial comercial en el exterior. Según explicó el directivo, el objetivo consiste en transformar esa experiencia acumulada en oportunidades de negocios mediante la exportación de servicios de alto valor agregado.

El titular de la estatal agregó que el acuerdo refleja una nueva etapa institucional y contribuye al posicionamiento de la Argentina como proveedor especializado para la industria nuclear mundial. Por su parte, Tim Freeman subrayó el vínculo histórico entre ambas organizaciones: señaló que mantienen una relación de cooperación desde hace 50 años y expresó la expectativa de prolongar esa alianza durante el próximo medio siglo.

En términos institucionales, este documento representa un avance concreto respecto del Memorando de Entendimiento que ambas partes suscribieron en noviembre de 2025 en la Embajada de Canadá en Buenos Aires. El nuevo instrumento sienta las bases contractuales para futuras contrataciones, lo que permitirá ampliar el acceso a clientes internacionales y fortalecer el reconocimiento de la empresa en el exterior.

Como parte de la agenda de trabajo bilateral, una delegación de Candu Energy integrada por directivos y especialistas técnicos, legales y comerciales recorrió la Central Nuclear Embalse a comienzos de esta semana. La visita tuvo como propósito establecer contacto directo entre los equipos encargados de la implementación y relevar las principales necesidades operativas de la planta cordobesa.

La nueva unidad de negocios para exportar conocimiento

Tras este encuentro en terreno, el próximo paso en la hoja de ruta será una reunión de lanzamiento entre ambas compañías. A partir de esa instancia, los equipos avanzarán en la definición de acuerdos específicos que permitan poner en marcha la prestación efectiva de los servicios.

La oferta exportable de la compañía se respalda en más de cuatro décadas de experiencia en la operación de Embalse y en la ejecución exitosa de su proyecto de extensión de vida. Ese recorrido técnico le otorga capacidades específicas en tecnología CANDU que resultan demandadas en otros mercados.

El convenio se inserta dentro del plan de crecimiento y negocios de la empresa y responde a su nueva misión y visión, aprobadas en octubre. Esos lineamientos incorporan de manera expresa el desarrollo y la comercialización de servicios especializados dentro y fuera del país, consolidando una decisión tomada en mayo de este año, cuando la actividad quedó constituida formalmente como una unidad de negocios estratégica.

Orientada al mercado externo, esta división busca convertir el conocimiento técnico, operativo y humano acumulado durante décadas en una propuesta comercial integral. Su cartera abarca desde tareas de ingeniería y mantenimiento hasta la fabricación de componentes y la capacitación de profesionales para la industria nuclear internacional.

El giro comercial de la política nuclear

El acuerdo de Nucleoeléctrica con Candu Energy se inscribe en un reordenamiento más amplio del sector que impulsa el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Asuntos Nucleares, conducida por Federico Ramos Napoli. Bajo los nuevos lineamientos oficiales presentados este año, la administración busca transformar un esquema históricamente centrado en el desarrollo estatal en un modelo orientado a la rentabilidad comercial, la captación de inversiones privadas y la generación de divisas mediante exportaciones de alto valor agregado.

Uno de los ejes centrales de esa hoja de ruta pasa por la apertura a capitales privados en la gestión comercial, con el objetivo de fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo y reducir el peso fiscal del entramado energético estatal, manteniendo el control estratégico y regulatorio en manos públicas.

En paralelo, el Gobierno confirmó que el Reactor Argentino Multipropósito RA-10 ingresó en su etapa final de construcción y comenzará a operar en 2027. Desarrollado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) junto a INVAP, este proyecto permitirá abastecer hasta el 20% de la demanda mundial de Molibdeno-99, un radioisótopo crítico para la medicina nuclear.

Sin embargo, como parte de la nueva estrategia oficial, se busca que su operación quede a cargo de una firma privada y atraer capitales para construir la planta asociada de procesamiento de radioisótopos.

La reconversión alcanza también a la CNEA y a la cadena de suministro de combustibles nucleares. El planteo de las autoridades consiste en reordenar las prioridades del organismo científico para evitar la dispersión de recursos, frenar proyectos que consideran inviables financieramente en el corto plazo y enfocar los esfuerzos en negocios con retorno económico concreto, como la exportación de servicios tecnológicos y de uranio con valor agregado.