El rechazo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al pedido argentino de medidas provisionales dejó sin efecto la posibilidad de obtener, por esa vía, una suspensión del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. La decisión, adoptada por 18 votos contra 3, no resuelve la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido ni determina si la explotación puede generar daños ambientales. El planteo argentino buscaba que el Reino Unido adoptara las medidas necesarias para evitar nuevas perforaciones destinadas a la explotación y la instalación de infraestructura de producción vinculada con Sea Lion.

La resolución vuelve a poner el foco sobre los posibles efectos ambientales de la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Las operaciones previstas incluyen perforaciones submarinas, instalaciones de producción y transporte de petróleo, actividades que pueden implicar riesgos de derrames, generación de residuos, alteraciones del fondo marino y perturbaciones sobre la fauna.

El estudio de impacto ambiental presentado por Navitas Petroleum, la empresa operadora del proyecto, identifica posibles efectos sobre los organismos que habitan el lecho marino y sobre la fauna expuesta al ruido submarino. La compañía contempla medidas de mitigación y programas de monitoreo, aunque la actividad también plantea interrogantes sobre la prevención de accidentes y la capacidad de respuesta ante un eventual derrame.

Entre los principales riesgos se encuentran las consecuencias que podría tener una pérdida de hidrocarburos sobre aves marinas, peces y mamíferos que habitan o se alimentan en la región. La magnitud de un eventual incidente dependería de factores como el volumen derramado, las condiciones meteorológicas, las corrientes marinas y la rapidez con la que pudieran desplegarse las tareas de contención y recuperación.

En paralelo, la Justicia argentina intervino en la controversia. En septiembre de 2026, el Juzgado Federal de Río Grande dictó una medida cautelar que ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar o continuar trabajos vinculados con Sea Lion hasta que se realizara una evaluación ambiental ante la autoridad argentina competente. Esa causa tiene un alcance distinto del proceso internacional y constituye otra instancia dentro de los cuestionamientos argentinos al avance de la explotación petrolera.

¿Qué riesgos ambientales reconoce el estudio de Sea Lion?

El desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas del Atlántico Sur abrió una discusión sobre los posibles efectos ambientales de una explotación de hidrocarburos a gran escala en una región que alberga importantes poblaciones de aves marinas, pingüinos, lobos marinos, elefantes marinos y cetáceos.

El emprendimiento, a cargo de las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, contempla la perforación de pozos submarinos, la instalación de infraestructura en el lecho marino y la utilización de un buque para procesar, almacenar y transferir el petróleo extraído. La primera etapa prevé alcanzar una producción de entre 50.000 y 55.000 barriles diarios.

La actividad podría generar distintos impactos sobre el ecosistema marino, tanto durante las operaciones habituales como ante eventuales accidentes. Entre los riesgos identificados figuran los derrames de hidrocarburos, la contaminación por residuos de perforación, el ruido submarino y las posibles consecuencias sobre la fauna marina.

Uno de los documentos centrales para analizar esos efectos es el estudio de impacto ambiental elaborado por Navitas para las primeras etapas del desarrollo de Sea Lion. La propia evaluación identifica impactos residuales moderados incluso después de aplicar medidas de prevención y mitigación.

El estudio ambiental de Navitas identifica distintas consecuencias potenciales de las operaciones sobre el entorno marino. Entre ellas aparecen las alteraciones del fondo oceánico, las descargas de materiales utilizados durante las perforaciones y los efectos del ruido generado por los buques y las instalaciones.

Uno de los aspectos analizados es la descarga de lodos y recortes de perforación. Durante la construcción de los pozos se generan fragmentos de roca y residuos que deben ser tratados antes de su disposición. Según el documento, esos materiales pueden afectar la calidad del agua, los peces, los calamares y los organismos que habitan el fondo marino.

La acumulación de residuos puede provocar el recubrimiento de organismos, modificaciones del hábitat y efectos tóxicos derivados de los componentes presentes en los materiales descargados.

Navitas prevé utilizar equipos de tratamiento para reducir la contaminación de los recortes antes de su descarga. Sin embargo, la evaluación clasifica como moderado el impacto residual sobre la fauna bentónica.

Otro factor es el ruido submarino. La circulación de embarcaciones durante las distintas etapas del proyecto puede generar sonidos que alteren el comportamiento de peces y mamíferos marinos. El estudio también considera los efectos de la iluminación artificial de las instalaciones y los barcos, que puede atraer aves y aumentar el riesgo de colisiones.

Derrames de petróleo: qué podría ocurrir ante un accidente

Uno de los escenarios evaluados es la posibilidad de un derrame durante las operaciones de producción, almacenamiento o transferencia del crudo. El estudio de Navitas contempla distintos episodios accidentales, entre ellos pérdidas de petróleo desde el buque de producción y un eventual escape descontrolado desde un pozo submarino.

Según la evaluación, los principales receptores potenciales de un derrame serían los peces, las aves marinas, los mamíferos marinos, la actividad pesquera y el turismo. La sensibilidad de esos componentes del ambiente frente al petróleo fue clasificada entre alta y muy alta.

El documento también reconoce que la respuesta ante un accidente dependerá de las condiciones meteorológicas, las corrientes marinas, la ubicación del derrame y la disponibilidad de equipos para contener y recuperar el hidrocarburo.

Un análisis publicado por el diario británico The Guardian el 23 de noviembre de 2026 señaló que, en uno de los escenarios modelados de pérdida de control de un pozo submarino, los equipos de recuperación podrían recoger apenas el 6,3% del petróleo derramado. La publicación también recogió cuestionamientos de organizaciones ambientalistas sobre la capacidad de respuesta ante un accidente en esa zona del Atlántico Sur.

Navitas, por su parte, incluyó medidas preventivas como válvulas de seguridad, sistemas de cierre de emergencia, controles sobre el diseño de los pozos y procedimientos para reducir las posibilidades de una pérdida de hidrocarburos. También prevé contar con un plan de respuesta ante derrames.

Qué especies podrían verse afectadas

La zona donde se proyecta Sea Lion forma parte del ecosistema de la plataforma patagónica, una región de alta productividad biológica que funciona como área de alimentación para numerosas especies.

Entre los animales presentes en esas aguas se encuentran el albatros de ceja negra, distintas especies de pingüinos, lobos marinos, elefantes marinos y ballenas.

Una investigación científica citada por The Guardian analizó 1.891 viajes de alimentación de 686 animales pertenecientes a nueve especies de aves marinas y mamíferos. El trabajo identificó áreas de superposición entre sus zonas de alimentación, especialmente en la plataforma patagónica al norte de las islas.

En ese contexto, las organizaciones ambientalistas cuestionaron algunos de los datos utilizados para elaborar la evaluación de Sea Lion. Falklands Conservation señaló que parte de la información sobre aves marinas incluida en el estudio tenía más de 20 años de antigüedad y planteó que esa limitación podía afectar la precisión de las estimaciones sobre la distribución actual de las especies.

Navitas reconoció la existencia de vacíos de información y propuso complementar el seguimiento ambiental durante el desarrollo de las operaciones.

La Justicia argentina y el reclamo por la evaluación ambiental

La cuestión ambiental también llegó a los tribunales argentinos. El 16 de septiembre de 2026, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas con Sea Lion hasta que se realizara una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional competente, salvo que el juzgado dispusiera otra medida.

La presentación había sido impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.

La resolución se fundamentó en la necesidad de contar con un procedimiento de evaluación que permita determinar los posibles efectos de la explotación y establecer medidas de prevención y mitigación. La jueza también solicitó información sobre los estudios ambientales, los análisis de riesgos, los modelos de posibles derrames y los planes de contingencia de las compañías.