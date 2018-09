Sequía de pesos y banda de flotación: el plan del Banco Central para estabilizar el dólar

¿Y si esa presunción falla y crece la presión sobre el billete verde a partir de hoy? "Si hubiera un episodio de este tipo y saltara a los niveles de la banda más alta, entonces estará el compromiso de salir a intervenir. Tenemos la libertad de ir al máximo permitido" , avisó el funcionario.

Cuando aún no se conocía el detalle del acuerdo con el organismo, la divisa operó alcista en el segmento mayorista (donde tiene injerencia el BCRA) y cerró en $38,51, cuarenta y un centavos arriba. Sólo las apariciones en los mercados de futuros, por segunda vez en la semana, provocaron cierto repliegue: tocó un máximo de $39 y un mínimo de $38,45.

En el nuevo esquema, el Central definió una "banda" a partir de la cual podrá intervenir. Además, el monto del crédito acordado contribuirá a ponerle paños fríos en caso de que ocurra una acelerada del billete verde.

- El BCRA juzga que este esquema de zonas de intervención y no intervención combina adecuadamente los beneficios de la flotación cambiaria con las ventajas de prevenir fluctuaciones excesivas, en una economía con un mercado financiero poco profundo en el que el valor de la paridad juega un rol clave en la determinación de las expectativas de inflación.

" Este esquema es muy diferente. No hay una defensa ni un valor del dólar como antes. Si pasa la zona de no intervención vendemos mediante una subasta. Eso no necesariamente hará que baje, quizás sí que se estabilice. Pero lo importante es que tenemos una flotación ´educada´ en un país que no está acostumbrado a flotar" , describió el funcionario.

La apuesta del Banco Central , ahora bajo el comando de Guido Sandleris, es que parte del "trabajo sucio" que hizo la megadevaluación y recesión hará que las presiones sobre la divisa sean menores.