Nueva política monetaria Nielsen: "Los u$s150 millones no es nada para mantener el tipo de cambio"

El exsecretario de Finanzas analizó la estrategia del BCRA de dejar flotar libre al dólar entre $34 y $44 y el solo intervendrá cuando supere ese precio

El Gobierno anunció el miércoles que llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el que el organismo ampliará en u$s7.100 millones el préstamo stand-by de u$s50.0000 millones pactado a mediados de año. Minutos después de ello, el flamante titular del Banco Central, Guido Sandleris, detalló cómo será la nueva política monetaria de banda de flotación con la que permitirá la libre cotización del dólar entre los 34 y 44 pesos y en caso superar el márgen, el BCRA tendrá u$s150 millones para intervenir.

Esta nueva estartegia no convence a algunos especialistas. Entre ellos, al exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen.

"No están mal los anuncios", pero sí "a destiempo", sostuvo. "Los planteos a destiempo por más buenos que sean pueden terminar esterilizándose", remarcó.

"Esos 150 millones de dólares para contener el tipo de cambio no es nada", señaló.

"Y si se llega a pasar de esa barrera de los $44 por dólar, ese valor es aún más insignificante", insistió.

Te puede interesar ¿Cómo abrirá el dólar tras el acuerdo con el FMI?: expertos del mercado dan su pálpito sobre cómo funcionará la nueva banda cambiaria

Además, se pregúnto respecto de la iniciativa de "creación cero de base monetaria".

"¿Cómo van a manejar la tasa de interés?", cuestionó según Perfil.

"Estos anuncios necesitan un impacto fuerte en la confianza. Están buscando un shock, pero... ¿puede un gobierno que va a cumplir casi tres años de gestión donde realmente la sumatoria de distintos errores es muy alta generar un shock de confianza?. Y esto se manifiesta en cuál va a ser la actitud respecto de la demanda de dinero. Esa es mi gran duda", dijo.

"Lo que sí es evidente es que (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump realmente ha dado un respaldo al Gobierno de Macri", indicó. En esa línea, Nielsen admitió que se había sorprendido por las declaraciones del asesor del mandatario norteamerican, Larry Kudlow, quien pidió la "dolarización" de la Argentina.

"A todos nos dejó con una gran intriga lo que dijo. Sus palabras no tuvieron ninguna repercusión en Estados Unidos, pero en Argentina sí. Y Kudlow no es un 4 de copas, habla siguiendo directivas o del Tesoro americano, o del Consejo de Seguridad Nacional o de la presidencia. En lo de Sandleris no hubo nada de eso. Nada se puede interpretar en el sentido de Kudlow", afirmó".

Por último, Nielsen se refirió a la salida de Luis Caputo en el día de ayer, alegando motivos personales: "La salida de Caputo estuvo clarísima. No se quería quedar a sostener medidas con las que no coincide en absoluto. Caputo ante todo es trader. Él es muy consciente del impacto de la cotización del dólar sobre la inflación, sobre el nivel de actividad, etc. Él hubiera preferido seguir interviniendo en el tipo de cambio para mantenerlo en este valor".