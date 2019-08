Bonos a precio de remate: pagan más del 50% en dólares y a un año de plazo pero nadie los quiere comprar

Los títulos están hasta 25% por debajo del precio que tenían el viernes previo a las PASO. Pero en la City recomiendan ser conservadores. Temor a default

El castigo que tuvieron los bonos argentinos, a pesar de que prometen rendimientos sin precedentes, no termina de atraer a los inversores. Ni siquiera, a lo más especulativos. El derrumbe por el efecto de las PASO, que llevó al riesgo país a los 1.860 puntos desde los 860 que mostraba antes del 11 de agosto, arrastró cualquier interés que había con la Argentina.

No es para menos: los bonos perdieron más del 35% de su valor en un día (el lunes 12), y actualmente se encuentran entre 20 y 25% debajo de los precios del viernes previo a las primarias.



Claro que no ayudaron los comentarios (luego desmentidos por sus asesores económicos) de Alberto Fernández con respecto a la deuda; ni tampoco que las calificadoras hayan puesto a los títulos locales al borde del default.

"En este contexto hay mucha gente asustada que ha perdido bastante dinero, incluso fondos locales y del exterior. Pero, cuando uno logra analizar precios en frío, son activos que realmente valen la pena y comienzan a surgir oportunidades. Pero en este preciso momento, la gente no tiene la cabeza fría para esto. Más bien prima el miedo de los inversores, y en ese estado no es recomendable actuar", reseñó Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI).



"Creemos que todavía falta para llegar a ese momento de tomar la decisión de invertir en instrumentos locales, más que nada porque no tenemos un escenario binario (Macri o Fernández), sino que hoy la alternativa parece será Fernández y la fuerte incertidumbre que rodea por ahora su probable gobierno. Esta recién entendemos comenzará a disiparse cuando muestre sus cartas (si finalmente es electo presidente)", agregó.



Concretamente, los precios los bonos argentinos lucen muy atractivos incluso en un escenario de reestructuración "amigable" de la deuda. En la lista de los títulos que más rinden (o sea, tienen precios más bajos), figuran el Bonar 2020 -que vencen en octubre del año que viene- con un retorno del 52%, los Bonos internacionales 2021 con 39% de tasas, y el Bonar 2024 (rendimiento del 33%; todos emitidos en dólares estadounidenses. La deuda local quedó "muy barata":



-Los bonos argentinos a 10 años tienen un rendimiento de 1.388 puntos más que los títulos a mismo plazo de Brasil.



-Incluso superan en más de 1.000 puntos a los bonos de Turquía, país que siempre es comparado con la Argentina porque también vive un crisis política



-El seguro contra un default (CDS por sus siglas en inglés) a cinco años de plazo para el caso local es de 2.743 puntos básicos. Esto se compara con el costo del contrato para resguardar títulos brasileños (en 139 puntos) o incluso turcos (417 unidades).

-Argentina es el país con mejores rendimientos del mundo, superando los riesgosos mercados de Zambia y Líbano y triplicando la tasa media de las economías emergentes.



"La incertidumbre por las posibles medidas económicas de Alberto Fernández respecto a un posible desdoblamiento cambiario y reestructuración de deuda soberana generó bajas muy pronunciadas en los bonos. A mediano plazo, lo óptimo sería reducir exposición a riesgo argentino para perfiles de riesgo más moderados y sobreexpuestos a activos locales", aconseja Capital Markets Argentina (CMA).



Sin embargo, cierto margen para aprovechar siempre hay. En caso de la deuda en dólares recomiendan muy corto plazo: Letes con vencimientos en 2019.

Además, sugieren que hay que salir de las Letes al 2020 e irse a bonos más largos con paridades más bajas, como el Par Ley Nueva York (PARY).

"En cuanto a los bonos de la parte corta y media de la curva, serían los más afectados en caso de que tenga lugar una reestructuración de deuda, razón por la cual recomendamos reducir exposición gradualmente a medida que la extrema volatilidad se estabilice", afirma CMA.

Precisamente realizaron un análisis de cómo le iría a algunos bonos emblema de la Argentina en distintos escenarios de reestrucuraciones: "optimistas" (quita del 18%), neutral (poda del 32%) y pesimista (reducción del 53,5%).

Estiman que existe un potencial de retorno muy reducido en caso de existir una reestructuración, que no compensa el tiempo que existiría entre el momento del default y el canje (en el caso argentino, fueron 4 años entre el default del 2001 y el primer canje en 2005).

Luego, considerando el actual contexto, dicen que es más factible pensar en un escenario "neutral", con una quita del 30%, que el caso más optimista con podas del 20%. "Continuamos recomendando reducir posiciones de renta fija local, migrando hacia opciones más conservadoras", acotan.



El cortoplacismo es lo que reina en el mercado. Según Balanz Capital, las perspectivas futuras dependerán de las señales que de Alberto Fernández y su equipo económico.

"Para los clientes con perfil conservador mantenemos nuestra recomendación de mantener liquidez y posiciones en Letes con vencimientos previo al cambio de mandato, hasta conocer mayor detalle de las políticas que podrían llevarse a cabo en un eventual gobierno liderado por Fernández", suman.



"Para los clientes con posiciones en Argentina recomendamos mantener sus posiciones, ya que los precios actualmente se encuentran reflejando valores de reestructuración. Incluso para clientes con perfiles agresivos, los precios actuales ofrecen oportunidades de largo plazo", señala Balanz.