Wall Street habla de default: ven que la profecía autocumplida lleva a la "implosión financiera"

Si hay algo que le va a costa, y mucho, a un eventual gobierno de Alberto Fernández es recuperar la credibilidad de los mercados. Los inversores ya le bajaron el pulgar de antemano (la rueda del 12 de agosto en adelante es fiel reflejo de eso) y, para peor, las desafortunadas declaraciones del candidato a presidente por el Frente de Todos solo tiran más nafta al fuego.

El detonante de otra jornada de pánico con los activos argentinos fueron las palabras del candidato K durante el fin de semana, virtualmente avisando que habrá una reestructuración de la deuda .

No convencieron las palabras del ex negociador de la deuda de Néstor Kirchner ni tampoco lo que viene diciendo otro "ortodoxo" en el club de asesores del candidato, como Emmanuel Alvarez Agis. Sucede que, más allá de lo que vienen prometiendo estos economistas, Fernández se encarga de meter miedo al mercado

También el mercado está expectante de la relación de la Argentina con el FMI . No está confirmado si finalmente vendrá esta semana la delegación del organismo tal como estaba estipulado. Voceros del organismo no pueden confirmar si habrá misión o no. La crisis descoloca incluso a todos.