Dólar post cepo: Sandleris lo controla, pero avanza el "conta con liqui" y hay alerta en la City

El primer balance del mercado es que el Central perdió menos reservas y logró domar al billete verde. Sin embargo, el mercado no está tranquilo

Al término de la primera semana de los controles cambiarios que impuso el Gobierno, el balance que hacen en el mercado tiene dos aristas. Por un lado, destacan que el Banco Central logró ponerle un techo a la cotización, prácticamente sin tener que sacrificar reservas. Del otro lado, advierten que se amplió la brecha entre el tipo de cambio oficial y el Contado con Liquidación (CCL), algo esperable tras medidas que restringen la oferta, pero con un salto que enciende una luz amarilla en la City.

En paralelo al cepo cambiario, el organismo monetario modificó su modo de intervención en el mercado de cambios, con un accionar mucho más eficaz y contundente para contener a la divisa.

Hasta la semana pasada, y por exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) sólo intervenía a través de subastas, un método que sirve para inyectar liquidez al mercado pero no suele tener un gran efecto sobre el precio.

Así, desde el martes al viernes vendió un total de u$s1.279 millones, a un ritmo de u$s320 millones por día. La cotización, en tanto, no encontraba un techo y la presión sobre el tipo de cambio se alimentaba, al punto tal que lo obligó al Gobierno a imponer el cepo.

Esta semana, en cambio, la estrategia del BCRA fue distinta. Tal como ocurría previo al primer acuerdo con el FMI, la mesa de dinero del organismo empezó a vender dólares de manera directa en el mercado spot, algo clave no sólo para frenar la suba del tipo de cambio sino también para reducir al mínimo la sangría de reservas por las intervenciones en el mercado.

Una brecha del 20%

De hecho, según los cálculos que hacen en los bancos (la información de sus ventas se publica a los tres días) el BCRA habría vendido sólo unos u$s190 millones. El martes, según los datos oficiales, la intervención fue de u$s135 millones y el miércoles, según estiman en la City, vendió entre u$s50 millones y u$s55 millones. Al marcarle un techo, y con el cepo comenzando a dar sus frutos, el BCRA no tuvo que intervenir ni el jueves ni el viernes.

"Entre la modificación de cómo se computa la posición de dólares de los bancos y el ‘paraguas cambiario’, el BCRA ha logrado estabilizar al tipo de cambio oficial, dado que se ha restringido la demanda potencial de dólares", explica Norberto sosa, director de Invertir en Bolsa.

En la misma línea, desde Consultatio Investment, destacaron la calma que se logró en el mercado de cambios oficial. "Si las medidas prueban ser eficaces y logran reducir el drenaje de reservas que el BCRA enfrentó desde las PASO, entonces la probabilidad de un escenario extremo de default generalizado se reduce significativamente y la credibilidad y factibilidad de una propuesta de canje más ‘amigable’ sube", explicaron en su último informe semanal.

De todos modos, agregan que "otra medida de la eficacia de los controles (aparte de la variación de las reservas del BCRA) es la magnitud de la brecha cambiaria (la diferencia entre el dólar contado y el contado con liquidación)".

El viernes, el precio del dólar en el mercado oficial quedó en $55,82 mientras que el que surgía de hacer operaciones de contado con liqui quedó en $66,77, una brecha del 19,6%. El contado con liquidación es el precio que surge de comprar un activo en el mercado local (bono o acción) y venderlo en el mercado extranjero, para así sacar dólares del país sorteando el cepo cambiario.

El número que siguen en la City

La diferencia entre ambas cotiazciones fue más acotada en los primeros días de la semana, algo que se explica porque algunos fondos tenían sus dólares en el exterior y debieron ingresarlos para hacer frente a rescates. "El miércoles se normalizó la operatoria y el viernes comenzó a ampliarse la brecha", explica el operador de una sociedad de bolsa.

"El contado con liquidación estuvo más tomador. Me parece que hay vencimientos en pesos y la brecha se pone tomadora porque todos los fondos que tienen bonos en pesos en el exterior no puede salir de otra manera que no se con contado con liquidación", sostiene Santiago López Alfaro, socio y director de Delphos Investment.

Con la misma visión, el departamento de research de Cohen comentó en su informe semanal que consideran que "la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el CCL puede ampliarse en los próximos meses, a medida que se vaya produciendo el cobro de cupones de bonos en pesos por parte de inversores institucionales del exterior, que al verse imposibilitados de acceder al mercado de cambios, se verían forzados a utilizar el tipo de cambio CCL para repatriar los cupones cobrados".

Según sus cálculos, el 50% de los vencimientos para lo que resta del año (unos u$s930 millones) está concentrado en el mes de octubre, antes de las elecciones generales.

Que la brecha entre el precio oficial y el contado con liquidación, que llegó casi al 20%, es un número que monitorean en la City y algunos ya calculan cuál debería ser un precio de equilibrio.

"Entre los años 2012/2015, dicha relación cambiaria ha tendido a converger hacia el tipo de cambio de convertibilidad", analiza el director de Invertir en Bolsa y agrega: "Es importante que no se deteriore la relación entre pasivos monetarios y reservas del BCRA, para que la brecha no aumente y genere más presión inflacionaria".

En Consultatio, por su parte, tienden a pensar "que una brecha cambiaria de equilibrio en torno a 10% luce razonable". De todos modos, advierten que hay un elemento que hay que tener en cuenta: "Hasta a noviembre vencen un total de u$s2.500 millones entre cupones y amortizaciones de bonos en pesos, con gran participación de tenedores extranjeros que podrían ejercer algo de presión al contado con liquidación en el corto plazo".

Es clave monitorear esta brecha para ver el tipo de cambio que ve el mercado, ya que más temprano que tarde el precio oficial tiende a converger hacia la cotización del dólar paralelo.