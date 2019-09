Cepo al dólar: el Banco Central analiza medidas para que las empresas cancelen deudas en moneda extrajera

La autoridad monetaria trabajan en una normativa para no afectar la cancelación de pasivos en divisa extranjera y evitar paralizar ciertos rubros

El titular del Banco Central, Guido Sandleris, y sus vicepresidentes, Verónica Rappoport y Gustavo Cañonero, trabajan para en instructivos para que el control de cambios sólo se limite al atesoramiento de dólares y pago de dividendos por parte de las empresas.

El cepo había comenzado a dar señales de alivio para el accionar del Banco Central desde el inicio de septiembre, luego de de la venta de u$s1.329 millones en los últimos 10 días de agosto se redujo a u$s368 millones en los primeros 10 días del mes. Además, las reservas pasaron de caer u$s4.794 millones a u$s3.722 millones; y el dolar que estaba en $62 tras las PASO opera en el orden de los 58 pesos.

Por su parte, la tasa de interés de referencia de política monetaria quebró también el último viernes dos semanas al hilo de 86% anual a 7 días, al reducirse a un promedio de 84,15%, en clara señal de que también se había desacelerado la dolarización de carteras de colocaciones a plazo fijo en pesos al vencimiento.

Sin embargo, casualmente, sobre el cierre de la semana surgieron señales de alerta cuando algunas empresas informaron a la prensa que no podían cumplir en tiempo y forma con el pago de vencimientos de deudas con el sector privado institucional del resto del mundo que habían aceptado financiar el giro de los negocios con la compra de Obligaciones Negociables, como indica Infobae.

Algunas automotrices alertaron que no podían honrar pagos vinculados con importaciones de vehículos y de sus partes porque se encontraron con cupos irrisorios, aún para lo que es la operatoria habitual de un mercado que está severamente disminuido por la recesión.

En tanto que cambió el humor de los mercados, como los reflejó el termómetro de la cotización del dólar en el Contado con Liquidación, que es la forma que siempre tuvo el mercado para sacar dólares del país en lugar de hacer transferencias bancarias directas: terminó con una brecha de 30,5% entre el dólar bursátil, a $73,25, y el mayorista, a 56,11 pesos.

"De ninguna manera el control de cambios va a afectar a las empresas que tengan deudas por pagar, se van a hacer las aclaraciones o ajustes necesarios en este sentido de forma que el requisito de conformidad previa no resulte en un impedimento al pago de las obligaciones financieras", indicaron a Infobae fuentes del Banco Central .



También se prevé que también instrumente la forma de no alcanzar a los pagos de importaciones, luego de que Sandleris asegurar que el control de cambios "no afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes".

Mientras que también se analiza la forma de no trabar las operaciones inmobiliarias, que desde hace más de 40 años se pactan en dólares, según consignó Infobae.



Será la tercera norma aclaratoria del alcance del control de cambios que de forma urgente se anunció el 1 de septiembre por parte del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el martes 2 completó el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, junto a sus vice presidentes Verónica Rappoport y Gustavo Cañonero.



La primera se vinculó con la liberación de pagos de gastos con tarjeta por compras en dólares y de turismo y viajes; y la segunda sobre la liquidación de exportaciones y la operatoria financiera para limitar la especulación con el denominado "dólar rulo".