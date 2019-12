En qué invertir mejor los pesos y las alternativas para los que prefieren activos en dólares

En un contexto de marcada fragilidad económica y financiera, los inversores recomiendan distintas maneras de hacerse de dólares como refugio

Teniendo en cuenta el escenario de marcada fragilidad económica y financiera, los inversores recomiendan distintas maneras de hacerse de dólares como refugio ante la depreciación del peso y descartan posicionarse en plazos fijos en pesos dada las bajas de la tasa de referencia que viene implementando en Banco Central con el afán de que se dinamice la economía a través de un impulso al consumo.

Qué recomiendan:

Cedears

"En este momento el atractivo de los activos en pesos va disminuyendo en la medida que se va consolidando la reducción de las tasas de interés. Había un montón de instrumentos que estaba rindiendo arriba de un 150% anual en pesos. Eso ameritaba invertir. Como eso se está terminando hoy nuestra recomendación muta hacia activos dolarizados", afirma a Infobae Diego Falcone, Chief Strategist de Wealth Management.



En este momento el atractivo de los activos en pesos va disminuyendo en la medida que se va consolidando la reducción de las tasas de interés



En ese sentido, el idóneo recomienda posicionarse en un Cedear de una compañía norteamericana. Los Cedears son Certificados de Depósito Argentinos que pueden ser negociados (compra y venta) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que representan acciones de empresas cotizantes en los mercados internacionales.



Al comprar un Cedear, el inversor adquiere los mismos derechos (dividendos, suscripción de acciones, etc.) que un inversor que adquiere la acción original en el mercado internacional (EE.UU., Japón, Brasil, Europa, China, entre otros). De esta manera, el inversor local podrá invertir en ellos con sólo abrir una Cuenta de Inversión en pesos.



Ramiro Marra, director de Bullmarket Broker, explicó a Infobae que los Cedears de empresas que cotizan en Estados Unidos y se pueden comprar en Argentina y que exceden el riesgo argentino, permiten tener una cartera ajustada a dólar con empresas de primera línea a nivel mundial.

Te puede interesar Se enciende la maquinita: el Banco Central emitió 100.000 millones de pesos al Tesoro

Compra de dólares

Comprar un dólar en el mercado oficial cuesta un 30% más que el viernes pasado. El precio de venta en el Banco Nación del "dólar solidario" es de $81,90 y en los bancos privados y casas de cambio se ubican entre ese precio y $85,80. Por eso los especialistas recomiendan a aquellos que tienen pesos hacerse de la divisa norteamericana a través del dólar MEP o dólar Bolsa.



Se trata de una operación que permite hacerse del billete verde a través de la compra-venta de bonos. De esta forma, se puede comprar dólares a poco más de $72 por unidad (según la cotización del día) $10 menos de lo que sale el dólar oficial con recargo y por debajo, incluso, del dólar informal que promedia los 80 pesos.

Te puede interesar Castigo al retiro de efectivo: de qué se trata el nuevo y polémico impuesto incluido en la Ley de Emergencia

Fondos de Inversión

José Bano, gerente de Research y Business Intelligence de InvertirOnline recomienda invertir en Fondos de Inversión.



"Los Fondos de Inversión no tienen costo de suscripción ni de rescate. Si tiene costos de administración pero van en torno al 1%. Se resta todos los días de la cuota. Y neto de todos estos costos los fondos rinden 2 o 3% anual en dólares. No es un rendimiento fabuloso pero es en dólares y en una inversión conservadora. Comparado contra un plazo fijo que paga 1%, está bien", describe en diálogo con Infobae, al tiempo que agrega que los fondos tienen liquidez y se pueden cobrar en 72 horas hábiles.

Bonos y acciones

Una inversión más agresiva es la de bonos en pesos y acciones. En ese sentido, ambas posiciones viene cerrando el año con subas generalizadas por las señales del gobierno de Alberto Fernández vinculadas a una renegociación más amigable de la deuda.



Según Bano, los bonos en pesos vienen rindiendo muy bien. "El TJ20 subió 22% en los últimos días. El PR15 subió 20%. Una performance increíble. Hace una semana se pensaba que se iba a defaultear y los precios de los bonos mostraban eso. La situación cambió porque las Letras que había que pagar las pagaron y el Gobierno muestra un claro mensaje con la suba de los impuestos contemplados por la Ley de Emergencia Económica. Parece que no van a ir a un default crudo sino que va a haber una negociación más amistosa", destaca.



Para el gerente de Research y Business Intelligence de InvertirOnline lo más castigado en acciones fueron las relacionadas al sector energético porque lo que se presumía es que iba a haber retracción de tarifas o congelamiento de tarifas. "Las energéticas y el consumo son las apuestas. Empresas como Mirgor están en precios más altos que el resto porque el mercado lee la oportunidad ante el incentivo al consumo", señala.



Mientras que por el lado de los bonos sugiere los que son en dólares. "Los bonos más largos como el Century (centenario), el AC17, el Pary con ley Nueva York son los que recomiendo. Con respecto a los bonos en pesos, si bien han hecho una suba fenomenal, no me parece un lugar donde estar", destaca.