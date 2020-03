Pesce exclusivo: piensa que el virus podría beneficiar la deuda y que la expansión monetaria no resultará inflacionaria ahora

El presidente del Banco Central contesta críticas: niega un riesgo de atraso cambiario y ve margen para que el incentivo monetario no se traslade a precios





Algunos cuadros, la alcancía de un chanchito rojo y una ilustración que le dejó Dora Barrancos cuando dio una charla sobre género y violencia contra las mujeres son los únicos objetos que se destacan junto a un escritorio abarrotado de papeles y con las dos pantallas de Bloomberg que muestran más números rojos que verdes. "En estos días las estoy viendo mucho más seguido", reconoce Pesce, antes de comenzar la entrevista que otorgó a iProfesional, unos días antes de que el Gobierno extremara las medidas para mitigar el impacto económico del coronavirus.



El presidente del BCRA está convencido de que detrás del desplome de los activos globales no está el temor por el efecto recesivo que tendrá el coronavirus, sino que esa fue la excusa perfecta que los mercados usaron para hacer una corrección. También considera que esta tormenta beneficia al país en su negociación con acreedores privados y que por ahora no hay atraso cambiario, pese a que las monedas de la región devaluaron cerca del 20% en lo que va del año.



-¿Cómo cree que va a impactar el coronavirus en la economía mundial?



-Creo que el coronavirus ha funcionado como un catalizador de una serie de problemas que tenía la economía global. En el tema del petróleo no ha sido el coronavirus, sino el problema que ha habido en la OPEP para llegar a acuerdos de producción y el ruido que está metiendo Rusia en el mercado petrolero. Ahí tenemos una caída del petróleo inusual y vertical que no creo que tenga que ver con el coronavirus, sino con estos otros problemas de producción de ese mercado. Son días agitados para Miguel Pesce, que pese a todo se hace un tiempo para recibir a iProfesional. Su despacho ya no está poblado de las naves de Star Wars que acompañaban a Federico Sturzenegger. Y si bien comparte con su predecesor, Guido Sandleris, su pasión por Boca, ahora no exhibe la foto del equipo xeneize que supo tener cuando era vicepresidente del Banco Central.Algunos cuadros, la alcancía de un chanchito rojo y una ilustración que le dejó Dora Barrancos cuando dio una charla sobre género y violencia contra las mujeres son los únicos objetos que se destacan junto a un escritorio abarrotado de papeles y con las dos pantallas de Bloomberg que muestran más números rojos que verdes. "En estos días las estoy viendo mucho más seguido", reconoce Pesce, antes de comenzar la entrevista que otorgó a, unos días antes de que el Gobierno extremara las medidas para mitigar el impacto económico del coronavirus.El presidente del BCRA está convencido de que detrás del desplome de los activos globales no está el temor por el efecto recesivo que tendrá el coronavirus, sino que esa fue la excusa perfecta que los mercados usaron para hacer una corrección. Tambiény que por ahora no hay atraso cambiario, pese a que las monedas de la región devaluaron cerca del 20% en lo que va del año.En el tema del petróleo no ha sido el coronavirus, sino el problema que ha habido en la OPEP para llegar a acuerdos de producción y el ruido que está metiendo Rusia en el mercado petrolero. Ahí tenemos una caída del petróleo inusual y vertical que no creo que tenga que ver con el coronavirus, sino con estos otros problemas de producción de ese mercado.

Por otro lado, es muy posible que hubiera muchos activos financieros inflados con períodos bastante largos de tasas de interés muy bajas y el mercado en algún momento tenía que producir esa corrección. Y creo que se ha producido ahora. Creer que las bajas del 10% o 14% que hemos visto en las Bolsas de los países del G7 tiene que ver con que va a haber un año con un poco más de recesión por el tema del coronavirus me parece que es sobreestimar el efecto.



-Y a la economía argentina, ¿cuánto le impacta el menor crecimiento global y cuánto la corrección de las Bolsas?



-El impacto sobre las Bolsas no nos afecta tanto. El efecto sobre Brasil, que venía mal, con dificultades económicas, existe, esto no lo ayuda de ninguna manera. Nosotros necesitamos que Brasil crezca 3% para reactivar nuestras exportaciones industriales y esto sumerge esa idea en el pesimismo. Así que eso trae dificultades.



Y el otro punto es el precio de los granos que exportamos, que se vieron mucho menos afectados que el petróleo. Es como que se han independizado. En otras



-Ante esta crisis, los principales bancos centrales están inyectando liquidez. ¿En Argentina sirven esas políticas contracíclicas? ¿Qué medidas podrían tomar acá?



-Nosotros tenemos nuestra propia agenda porque teníamos nuestras propias dificultades que venimos afrontando. Y el otro punto es el precio de los granos que exportamos, que se vieron mucho menos afectados que el petróleo. Es como que se han independizado. En otras crisis , los otros commodities han sido arrastrados por el petróleo y esto ahora o ha ocurrido.-Nosotros tenemos nuestra propia agenda porque teníamos nuestras propias dificultades que venimos afrontando.

Veníamos de tres años con dificultades con el crecimiento, con alta inflación y esa agenda continúa para nosotros. Y necesitamos reactivar la economía por dos razones: uno, por el tema de pobreza, la necesidad de superar la pobreza y la desigualdad; y por otro lado, también tenemos un problema de ingresos públicos que es necesario que se recuperen con el crecimiento.



-Una arista del desplome de los mercados fue la fuerte devaluación de otras monedas. ¿Eso mete presión sobre el peso?



-No. Con nuestro principal socio comercial, que es Brasil, mantenemos un tipo de cambio aceptable en mi punto de vista, pese a esta devaluación de los últimos días. Lo que sabemos es que el intercambio comercial con Brasil tiene más que ver con su crecimiento que con los tipos de cambio. Insisto, si Brasil estuviera creciendo al 3% tendríamos un mayor volumen exportado, situación que no se está dando.



Lo que también ha sucedido históricamente es que cuando Brasil devaluó creció más rápido, pero eso no lo estamos viendo todavía. Esa circunstancia no se ha dado. Por el otro lado, nuestro vecino está teniendo salidas de flujos de capital, como los otros países emergentes, que van a afectar su economía.



-¿Y todo esto no modificó la política cambiaria local, que en los últimos días parece estar convalidando una pequeña devaluación?



-No, nosotros definimos un paso devaluatorio. Creemos que este tipo de cambio es un tipo de cambio correcto para nuestro comercio exterior y lo que no queremos es que el tipo de cambio sufra retrasos .

Te puede interesar Coronavirus: qué hacen los grandes inversores de Wall Street para sacar ventajas de la crisis del covid-19

Por eso tenemos una política en el mercado cambiario y vamos llevándola adelante, pero no creemos que se necesite un impulso desde el punto de vista competitivo.



-Con la suba de los tipos de cambio paralelos se amplió la brecha cambiaria. ¿Cuál es la presión sobre el dólar oficial?



-Creemos que el tipo de cambio en el mercado está en un nivel aceptable para nuestro comercio exterior. Nos preocupan estos movimientos de estas referencias de tipo de cambio pero no cambian nuestra estrategia.

La renegociación de la deuda, ¿beneficiada?

Aunque no da mayores detalles sobre la propuesta que está elaborando el equipo de Martín Guzmán para llegar a un acuerdo con los acreedores, Pesce es optimista con respecto a las negociaciones. Asegura que más allá de las turbulencias, el contexto de tasas negativas en el mundo puede ayudar a darle un mayor atractivo a la oferta del Gobierno y cree que hay que es el momento de poner la lupa sobre los endeudamientos de países emergentes.



-¿Cómo ve la negociación de la deuda con los acreedores privados?



-Creo que va bien encaminada. El Gobierno va a hacer una oferta relacionada con su capacidad de pago, realista, sustentable y esto va a quedar demostrado cuando se haga la presentación. Me parece que va a ser una propuesta que debiera ser mayoritariamente aceptada por los tenedores de títulos. Esperamos que sea así.



-¿Cómo afecta el contexto actual de los mercados al acuerdo? ¿Hace que modifique la propuesta?



-No creo. Indudablemente, la Argentina se va a ver afectada por esto, pero la propuesta todavía no está formulada y seguramente el Ministerio de Economía tomará en cuenta lo que ha ocurrido en estos últimos días con respecto a la posibilidad de pago de la Argentina. Es un contexto distinto.

oferta que va a hacer la Argentina va a ser una oferta realista y que seguramente brindará un beneficio mayor que un bono alemán, un bono suizo, que están pagando tasa negativas de interés.



-¿Lo beneficia o lo perjudica al canje este contexto?



- En cierto sentido lo beneficia. Me parece que todas estas cosas van demostrando la irracionalidad del sistema financiero global, y sobre esto hay que trabajar. Estamos repitiendo También es cierto que esto ha afectado la tasa de interés de los países centrales y que laMe parece que todas estas cosas van demostrando la irracionalidad del sistema financiero global, y sobre esto hay que trabajar. Estamos repitiendo crisis con una frecuencia cada vez menor. Van surgiendo distintas razones.

Esta crisis es distinta que la de 2008-2009. En aquella crisis los bancos tuvieron mucho que ver, en esta crisis no han tenido mucho que ver, pero hay cosas que están fallando en el sistema financiero global que creo que el Financial Stability Board debiera prestarle atención, y la Argentina no deja de estar en ese contexto.

Te puede interesar El pánico global empujó al dólar: el solidario marcó nueva alza y el blue se disparó cerca de los $90

Me parece que también hay que recordar estos préstamos a países emergentes, como el caso de Argentina específicamente, que después hacen insostenible su deuda. Sobre eso hay que trabajar.



-Con bonos a estos precios es posible que entren más fondos buitres. ¿Eso complica un eventual acuerdo?



-Como los bonos tienen cláusulas de acción colectiva, donde el porcentaje que se necesita (para bloquear un acuerdo) es del orden del 30%, es más difícil que entren los fondos buitres porque tienen que alcanzar el 30% de la emisión para poder imponer su voluntad. Así que yo creo que ahí hay un límite en el endeudamiento nuevo que va a funcionar.



-Hace un mes dijo que es posible que Argentina entre en default aunque con pocas probabilidades. ¿Sigue creyendo eso?



-Sí, lo que pasa es que no depende solo de la Argentina, depende de la aceptación. Que es posible, es posible. Si hay racionalidad en los mercados es poco probable, y mantengo la opinión que di hace unas semanas.

La inflación y los riesgos de la expansión monetaria

Sin vueltas, Pesce reconoce que desde el organismo van a seguir financiando al Tesoro y admite que la política monetaria hoy está concentrada en evitar que esos pesos generen inflación. Descree de la eficacia de las herramientas monetarias para combatir la inflación y sostiene que el Programa Precios Cuidados es la clave para frenar con los aumentos de precios.

Parece intuir que el número marzo no será tan bueno como el de febrero, pero prefiere aferrarse a su optimismo y trata de no deslizar la idea de que el proceso de desinflación hizo un parate en este mes.



-¿Qué expectativa de inflación tienen para marzo?



-Estamos recién empezando. Tuvimos la buena noticia de febrero, y esperemos que esta buena noticia de febrero se confirme en marzo. Todavía es temprano para hacer proyecciones, pero estamos esperando que continúe la desaceleración de los aumentos de precios, especialmente en alimentos.



-Y más allá de alimentos, marzo estacionalmente suele ser un mes con repunte de la inflación general...



-Vamos a ver. Hay algunos aumentos de precios que se pudieron haber trasladado a febrero por la fecha de inicio de clases. Todavía este mes no tenemos precisiones. Esperamos que se mantenga en esta línea de baja de inflación pero no tenemos una proyección. Somos optimistas pero no tengo proyección para el mes.



-¿Cuál es la política monetaria adoptada para bajar la inflación?



-Nosotros reconocemos que hay un problema de inercia inflacionaria. Esos problemas de inercia no se resuelven con los instrumentos de los cuales dispone el BCRA. Ni con contracción monetaria, ni con aumento de las tasas de interés; eso fue probado el año pasado. Creemos que esto viene de intentar desindexar contratos, ajustes de factores.

El acuerdo de Precios Cuidados está teniendo efecto y eso es lo que ha provocado la desaceleración de la inercia inflacionaria. También la decisión del Gobierno de no variar tarifas y el transporte por seis meses van en el mismo sentido.



-¿Y cuál es el plan para el día 181? ¿Cómo se sale de ese congelamiento?



-Precios Cuidados vuelve a revisarse ahora, es trimestre a trimestre. El punto es el impacto sobre el déficit fiscal. Vamos a ver qué decisión toma el Gobierno.

También estamos en un contexto donde, después de estos shocks que ha habido en el sistema financiero internacional, todos los gobiernos del mundo están tratando de preservar la actividad. Así que veremos qué decide hacer el Poder Ejecutivo con respecto a estos precios



-¿Cómo podría definir la política monetaria actual?



-Nosotros sabemos que vamos a tener que financiar el déficit público porque hay una situación donde el Gobierno, en el tránsito a buscar la sustentabilidad de su deuda, tiene una capacidad limitada de colocar endeudamiento nuevo.

Lo que queremos es que esa expansión monetaria no funcione como un impulsor del proceso inflacionario y creemos que eso no está sucediendo, entre otras cosas porque el nivel de actividad y de ocupación de los factores es muy bajo.

Te puede interesar Red Link implementa medidas para proteger a empleados y clientes

Hay espacio para que haya un impulso de la demanda sin necesidad que haya aumentos de precios.



-Desde el 10 de diciembre ya otorgaron al Tesoro $342.000 millones en Adelantos Transitorios, que tienen un límite del 10% de la recaudación más el 12% de la Base Monetaria. ¿Están pensando en modificar ese límite?



-No, no se ha evaluado la posibilidad de modificar ese límite.

Cómo reactivar el crédito

Desde que llegó al BCRA, su amigo, el presidente Alberto Fernández, le encomendó la tarea de bajar la tasa de interés para reactivar el crédito al sector privado y recomponer el consumo y el tejido productivo del país. El cepo cambiario le permitió aplicar un fuerte recorte en las tasas sin mayores presiones sobre el dólar, pero el crédito sigue sin aparecer.



Esta parece ser la tarea que tiene en mente para los próximos meses, mientras estudia planes para facilitar la refinanciación de morosos e impulsar a que los bancos presten más. Duda que en el corto plazo se reaviven los créditos hipotecarios, y no pretende apelar a hay soluciones mágicas.



-Tras las bajas de tasas, los bancos hoy pagan menos de 30% anual por depósitos, algo que va en contra de lo que ustedes pregonan de ofrecer rendimiento positivo. ¿Evalúan tomar alguna medida?



-La medida ya la tomamos. Y es que todos los bancos tienen que ofrecerles a las personas humanas plazos fijos atados a UVA más una tasa de al menos 1%. Así que si alguien duda de que las tasas nominales que están ofreciendo los bancos para plazo fijo no lo compensan por la inflación pueden invertir en este otro instrumento que los bancos están obligados a ofrecer.



-Desde que asumió, la tasa de referencia ya bajó 25 puntos básicos. ¿Ve que puede seguir bajando?



-Tiene margen para seguir bajando, hay que evaluar la oportunidad.



-En la tasa de los créditos, pusieron un tope del 55% a las tarjetas y en préstamos a la producción los bancos ya financian el 35%. ¿En préstamos personales están pensando en aplicar algo para que baje la tasa?



-Venían bajando, no al ritmo que nosotros quisiéramos. Tuvo algún efecto el límite que pusimos sobre tarjeta de crédito, pero quisiéramos que esa tasa bajara más aceleradamente. Por el momento no hemos evaluado medidas, que no quiere decir que en algún momento la vayamos a tomar.



-¿Están evaluando algo para reactivar los préstamos hipotecarios?



-Como hubo un deterioro del salario real, y los precios de los inmuebles están dolarizados, la relación cuota/ingreso que da cualquier préstamo hipotecario está dando muy alto. Hay que ver si esto se revierte con las mejoras que se esperan en los ingresos de los trabajadores y si en algún momento el mercado inmobiliario ajusta sus precios. Pero hoy en día es muy difícil poder armar un préstamo hipotecario por estas dos situaciones.



-A los que están endeudados con hipotecarios UVA se les difirió el pago de sus cuotas, pero muchos deudores dijeron que era insuficiente. ¿Están pensando en alguna otra medida?



-No, no. Creemos que con lo que se ha hecho es suficiente y esperemos que la desaceleración de la inflación también contribuya a que no aumente el peso de la cuota en los ingresos familiares.



-Si bien se redujo la salida de los depósitos en dólares, hay un goteo mínimo que no cede. ¿Por qué cree que no frena?



-Ahí puede ser que lo que haya ocurrido es que la gente ya contaba para pagar la tarjeta de crédito, o para pagar en efectivo en el exterior. Todos los viajes al exterior van a verse afectados plenamente por el costo de los pasajes y por esta cuestión global del coronavirus. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses.



-¿Están negociando con China para renovar el swap?



-Sí, estamos trabajando en la renegociación.



-Cuando el presidente estaba en campaña decía que las Leliqs iban a desaparecer y hoy hay más de $1,7 billones en stock. ¿Qué pasó?



-Las Leliqs van a ir disminuyendo en la medida en que crezca el crédito. Eso es lo que estamos buscando, que los bancos dejen de invertir estos instrumentos y vuelvan a prestarles a las empresas y a las familias. Eso sería el círculo virtuoso.

La baja de tasa de interés va en ese sentido. Lo que pasa es que nos encontramos con familias y empresas con niveles de endeudamientos bastante altos, con tasas muy elevadas, así que está costando que el crédito reaparezca y que vuelva a haber demanda de crédito.



-¿Están pensando en alguna medida para reactivar el crédito?



-Sí, estamos trabajando para ver la posibilidad de que las refinanciaciones no encuentren escollos por parte de las normas que ha dictado el BCRA.