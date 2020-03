Cuáles serían los efectos de un default en la economía argentina

La renegociación de la deuda externa con los acreedores privados no luce fácil y un default podría traer consecuencias en la economía de los argentinos

Argentina tiene por delante una dura renegociación de deuda con los acreedores privados, en medio de una caída local en el consumo y un contexto mundial complejo por la expansión de la pandemia del coronavirus. Por esta situación recesiva, ya nadie descarta que el país pueda volver a afrontar un default en el pago de la deuda externa.



Al respecto, la pregunta que se hacen muchos se concentra sobre cuáles serían los efectos que traería un default en la economía argentina, que ya de por sí se encuentra con serios problemas de crecimiento y numerosas variables en rojo.

Según algunos cálculos del mercado, Argentina posee una deuda bruta total de casi u$s312.000 millones con organismos privados y otros acreedores, que equivale al 92% del Producto Bruto Interno (PBI).

De ese monto, el país le debe alrededor de u$s44.000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque desde el Gobierno se considera que con este organismo no habrá inconvenientes de estirar algunos años más este pago.

Asimismo, la deuda en títulos públicos de mediano y largo plazo suma unos u$s194.000 millones, de los cuales un 80% es en moneda extranjera. El gran problema que preocupa al mercado es la concentración de vencimientos en el corto plazo, debido a que durante el presente año el país deberá pagar compromisos de capital por u$s48.968 millones y otros u$s14.838 millones por concepto de intereses.



El problema principal para poder renegociar la deuda y no caer en default sería con los tenedores privados de estos títulos, que tendrían serias dudas que Argentina pueda cumplir con el pago de estos papeles, en un entorno doméstico donde no hay señales de crecimiento que se ve seriamente agravado por el contexto internacional, puntualmente por la expansión del coronavirus.

Incluso, el propio presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, indicó días atrás en una entrevista que el "default" de la deuda soberana es una posibilidad, para aclarar luego que espera que ello "no suceda".

"El punto es que con default en el mercado de bonistas bajo ley extranjera y cerrada toda puerta de financiamiento, el default a las letras y a los bonos emitidos en dólares en el mercado doméstico está también cantado. Son u$s8.200 millones y u$s9.200 millones que vencen bajo ley doméstica en 2020. Argentina se quedará sólo con el financiamiento en pesos en el mercado doméstico", resume un informe de Economía & Regiones.

El ministro de Economía deberá sortear el default de la deuda y un impacto en la actividad

Efectos de default en la economía

Ahora, con serias probabilidades de que el Gobierno no pueda pagar la deuda, la cuestión a dilucidar es cuáles serían los efectos de un default en la economía argentina.

En ese sentido, iProfesional consultó a Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso, que afirmó: "Si entramos en default, se agravaría la crisis de confianza que está sufriendo nuestro país".

Según su parecer, esto ocurriría en este momento porque tanto los inversores como las familias "están posponiendo sus decisiones en materia económica debido al alto nivel de incertidumbre que tiene nuestro país".

Un problema de confianza que es resultado, primero, de "haber tomado políticas durante los últimos 20 años en contra del mercado y a favor de intereses políticos, y, luego, por no tener un plan económico a futuro", resume Motyl.

La Argentina está manejando un grado de incertidumbre tal, que "un default empeoraría la situación ya que sería una declaración pública de que somos un país que no es capaz de cumplir con los compromisos que asumió", sentencia la economista.

Y completa su idea: "Lamentablemente, la Argentina posee un historial de no cumplir con las obligaciones. Eso le coloca mucha presión en las negociaciones de deuda a futuro. Por eso, requiere de forma más urgente una política de shock que resuelva el problema de fondo ya que las políticas gradualistas no hacen más que aletargar el impacto".



Un informe de XP Investments dice que si la oferta a los acreedores implica una quita del 40% en el Valor Presente Neto (VPN) de la oferta, entonces los inversores aceptarían canjear.

En cambio, si el Gobierno quiere jugar en forma más agresiva y presentar una propuesta que contenga una poda del 60% (como estima ahora el mercado), habrá un fuerte cortocircuito.

"Si Argentina se vuelve codiciosa por el argumento de generar una reducción efímera en el nivel de deuda sobre el PBI, entonces los inversores lucharán, y muy posiblemente lo harán en forma muy dura", señaló Alberto Bernal, el estratega de XP.

Especialistas pronostican fuertes consecuencias si Argentina entra en default

Más efectos a la economía de un default

Otra de las consecuencias de entrar en una cesación de pagos es no poder acceder a los mercados de capitales.



"Ya estamos bastante restringidos en ese sentido ya que el cepo no permite que salgan fácilmente los capitales, pero tampoco de que entren. Esto es una barrera que impide la recuperación económica ya que para poder crecer la Argentina necesita, principalmente, de capitales que no tiene y los debe atraer del resto del mundo", detalla Motyl.



Por lo tanto, al no poder acceder al mercado de capitales, Argentina "deberá o subir más impuestos, destruyendo aún más la estructura productiva del país o emitir dinero que nadie quiere, lo que terminará por acelerar la inflación".



Asimismo, la fuga de capitales, reacción natural de huir de un sistema financiero extremadamente vulnerable, se estima que provocará descalabros sobre el mercado cambiario y las reservas. "Disparándose el tipo de cambio informal, de mantenerse el cepo, y el Banco Central vendiendo reservas en un intento de contener al dólar oficial", completa Motyl.



En resumen, los expertos estiman que toda esa situación terminará en más inflación, huída de los depósitos, caída de las reservas, entre otros aspectos negativos para la economía argentina.



"Definitivamente, el peor escenario y el que debería evitar el Gobierno es un default", concluye Motyl.



El costo político también es muy grande, por lo que la gobernabilidad "estaría en riesgo". Así que desde la City se recomienda que todas las fichas deberían estar puestas ahora en lograr una renegociación exitosa, y para eso se sostiene que es necesario revelar el plan económico y llevar adelante una serie de reformas estructurales, que vuelva a nuestro país a la senda de crecimiento económico.



"En este contexto, en el cual ya cae la demanda de dinero y el dólar ya sube, y por ende la inflación más temprano que tarde volverá a incrementarse, habrá más oferta monetaria que producirá adicional y mayor caída de la demanda de dinero", acota el informe de Economía & Regiones.



Y agrega que el desequilibrio cambiario aumentará, debido a que subirá el dólar MEP, el dólar contado con liquidación (CCL) y el dólar blue.



"La brecha cambiaria saltará y la actual pseudo estabilización transitoria terminará. La tasa de interés, que ahora baja artificialmente, deberá saltar nuevamente; caso contrario, la suba del dólar no tendrá techo. Es fácil de ver. La política cambiaria oficial deberá cambiar", completa Economía & Regiones.



Para agregar que este exceso de demanda en el mercado cambiario se traducirá en un "exceso de oferta en el mercado de capitales, en el mercado de dinero y también en el de bienes y servicios y en el mercado laboral".



En conclusión, los economistas de E&R sostienen que estos excesos de oferta, en cada uno de los mercados mencionados, "significarán aumento del costo de capital (tasa de interés), más inflación, mayor recesión, menor (más) empleo (desempleo) y más bajo poder adquisitivo de los salarios; respectivamente".

Y alertan que estamos en la "mejor parte del año", por lo que se interpreta que "esto es lo mejor que el plan económico de Guzmán pudo dar. Luego vendrá una segunda etapa del año peor, mucho más difícil".



Al respecto, sostienen que, probablemente, "el plan económico se radicalizará aún más con respecto al presente". Con esto se refieren que habrá "más intervención y más controles".



Asimismo, desde Economía & Regiones afirman que las variables macroeconómicas al cierre de 2020 serán peores que a fines de 2019.

En Wall Street tienen sus perspectivas sobre el impacto del default en la economía argentina

Impacto en la economía, según Wall Street

También es importante la mirada que hay sobre el país desde el exterior. Para el banco de inversión XP Investments de Wall Street, se producirán siete efectos concretos en la economía argentina en caso de decretarse un default:

1- Un "hard" default; o sea, un incumplimiento masivo de los bonos a ser reestructurados.



2- Mayor contracción en la demanda de dinero, porque los inversores ya no querrán pesos y demandarán activos más seguros.

3- Una recesión mucho más prolongada y profunda a la que se vive actualmente.

4- Niveles de pobreza mucho más altos por el deterioro de la situación económica-financiera.

5- Incremento de la tasa de inflación producto del descalabro económico.

6- Una mayor ampliación de la "brecha" cambiaria en la Argentina.

7- Baja adicional en la calificación de la deuda de la Argentina al estatus de país "irrelevante" dentro de la comunidad de inversores, algo que afectaría la capacidad de YPF para encontrar financiamiento para desarrollar el potencial de Vaca Muerta.-

"Seguimos pensando que Alberto Fernández quiere ser recordado como un presidente efectivo, no uno que hundió a la Argentina aún más. Otra vez, el camino pragmático aquí es lograr una rápida finalización del proceso de reestructuración de la deuda; el camino ideológico implica horizontes de tiempo de negociación mucho más largos, tasas de crecimiento mucho más bajas y dificultades mucho más altas para la sociedad", detallaron desde XP Investments.-