Alerta por el dólar: este es el mayor temor de los inversores tras la conferencia de Guzmán por la deuda

El tipo de cambio bursátil había caído por el temor a una regulación del Banco Central. Sin embargo, se recalentó tras la presentación del ministro

En los últimos minutos de negociación, los dólares bursátiles volvieron a recalentarse. Aunque habían perforado hacia abajo la barrera de los $100 durante la primera parte de la jornada, los trascendidos sobre la negociación de la deuda y la conferencia del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, renovaron la necesidad de cobertura.

"La verdad que no mostró la oferta como para evaluarla y la presentación que enviaron es vergonzosa. Sinceramente, no parecen serios", sentenció un operador.

Por su parte, Leonardo Svirsky, de Bull Market Brokers, apuntó: "Venía aflojando mucho pero, en los últimos 20 minutos, el Mep valía $97 y terminó el operado en $103. Hay que ver qué pasa mañana. Todavía no se sabe qué bonos van a darle a los acreedores".

Diego Martínez Burzaco, economista de Inversor Global, coincidió: "Salieron a pagar los bonos al final del día, de forma especulativa, por los lineamientos de la oferta de Guzmán".

Pese a la escalada final, las cotizaciones de cierre estuvieron debajo de los valores de ayer. El contado con liqui terminó el día en $102,10, es decir, con una baja de 6,1% respecto de la jornada anterior. El dólar Mep, en tanto, cayó en el día 4,60% y cerró a $103,37.

En lo que va del mes, el contado con liquidación aumentó 17,5% y el dólar Mep ganó 20,3%. El tipo de cambio oficial, en cambio, solo subió 2% en el mismo período y los analistas aseguran que las cotizaciones bursátiles le ponen presión al Central para devaluar a un ritmo mayor al dólar oficial.

Cuál es el temor en la City

El dólar Mep venía en baja pero volvió a subir tras la conferencia de Guzmán

Las rueda de hoy se dividió en dos partes: una hasta que habló Guzmán y otra después. Durante la primera parte del día, el pulso del mercado lo marcaba la expectativa por los anuncios del canje pero, también, se generó malestar por las declaraciones del titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, respecto de que podría lanzar una regulación para detener lo que él consideró "maniobras especulativas" con el contado con liquidación y el Mep.

"La caída está explicada en parte por las últimas declaraciones de Pesce, quien aseguró que el directorio del BCRA anunciaría en las próximas horas medidas para atajar la suba del dólar, mejorar la situación del crédito y contener la inyección de pesos mediante Leliq", señaló Portfolio Personal Inversiones en su reporte diario.

Al cierre de esta nota, el Directorio de la autoridad monetaria todavía no había publicado ninguna normativa relativa al tipo de cambio bursátil.

Sin embargo, ante las declaraciones de Pesce, muchos salieron a desarmar tenencias, especialmente algunos fondos comunes de inversión que siguen al Mep y proponen entrar y salir en pesos.

El principal temor en la City pasa por el retorno de una vieja regulación que existió durante el cepo cambiario de la era kirchnerista. Esa normativa forzó, de un día para el otro, a valuar los bonos en dólares al tipo de cambio oficial.

"Es cierto que también había subido de $90 a $110 muy rápido. La nota de Pesce diciendo que iba a intervenir los mercados de contado con liquidación llevó a que se produzca una toma de ganancias. Hubo algunos fondos particulares que desarmaron bonos hard dólar cubriendo estrategias con pesos y futuros para cambiar de posición, por miedo a que se aplique una resolución que hubo en la época de Fernández de Kirchner que había obligado a contabilizar las tenencias de bonos hard dólar a tipo de cambio oficial. Con lo cual, cayó mucho el valor de las cuotapartes. Esto fue un rumor que trascendió y también generó la baja del tipo de cambio bursátil", explicó un operador. Otros colegas confirmaron el trascendido.

Hace algunos días, otro operador alertaba sobre ese tipo de fondos que siguen al Mep: "Son dinamita. Se entra con pesos al tipo de cambio Mep. En 2014, se publicó una normativa por la que los obligaron a valuar los fondos a dólar oficial. Es la misma administración que ahora, podría volver a pasar. Se están exponiendo a perder toda la brecha de un día para el otro. Hay que tener bastante cuidado", advertía.

La reacción del mercado

Tras la conferencia de Martín Guzmán, se renovaron la necesidad de cobertura por parte de inversores

Cuando faltaba una hora para el cierre del mercado, empezó la presentación de Alberto Fernández y Martín Guzmán acerca de la propuesta a los acreedores, cuyos detalles se conocerán mañana. El ministro reconoció que "Argentina no puede pagar nada" y que no hubo acuerdo con los bonistas.

En síntesis, los funcionarios explicaron que la oferta incluye el canje de los títulos emitidos por nuevos bonos con 3 años de gracia y cupones que empezarían en 0,5% e irían aumentando. La quita de capital sería de 5,4% en promedio, mientra que la carga de los intereses se reduciría un 62%.

Además, advirtieron que los acreedores tendrán unos 20 días para responder con respecto a esta propuesta. Esa fecha límite tiene que ver con los próximos vencimientos que deberá enfrentar el Gobierno, ya que el próximo miércoles 22 de abril vencen 3 series de bonos Globales. Una vez pasada esa fecha, Argentina tiene 30 días de gracia para pagar o renegociar antes de entrar en default.

Sobre la propuesta, un reporte de SBS sostuvo: "Esperábamos una reducción de cupones de 50%, una quita de capital de 10% y 4 años de gracia. Desde septiembre argumentamos que Argentina necesita reducir su alta carga de intereses, pero no necesita grandes quitas de capital ya que el stock de deuda no es tan elevado".

De todos modos, el informe reconoció que "no deja de ser una oferta difícil de digerir". "Los valores de recupero son bajos, los cupones iniciales son reducidos, no habría pagos por varios años y el Gobierno no propone un mensaje de consolidación fiscal que permita imaginar una compresión de tasas. Por ahora parece difícil imaginar un acuerdo con los acreedores bajo estas condiciones, aunque habrá que esperar a mañana para ver si se ofrece algún instrumento de recuperación de valor o un pago por adelantado para compensar estas debilidades", anticipó SBS.

En el mercado, la reacción de los activos a la propuesta fue dispar. Tras la conferencia de Guzmán, los bonos revirtieron su tendencia, lo que llevó al alza al contado con liqui. "Los principales bonos soberanos caían hasta 9,3% en la plaza en pesos mientras que en la especie D (dólares) aumentaban hasta 4% hasta que los dichos de Guzmán hicieron que las pérdidas en moneda local en el tramo corto de la curva se reviertan pero en el tramo más largo se profundicen; los bonos D aumentaron fuertemente en segundos hasta 10%", detalló Joaquín Candia, analista de Rava Bursátil. Los títulos en pesos, en tanto, subieron hasta 6%.

Por su parte, el riesgo país volvió a perforar la barrera de los 4.000 puntos y registró una baja de 1,1% respecto de la jornada previa y cerró en 3.995 unidades.

Las acciones, en cambio, no reaccionaron de manera favorable a los anuncios de Guzmán y el S&P Merval perdió 6,2% en la jornada.